Veletrh zavlažovacích systémů Peking 2026: globální summit pro inteligentní zemědělství a technologický výzkum
News provided byThe 12th China( Beijing) International Irrigation Technology Exhibition
Oct 23, 2025, 13:22 ET
PEKING, 23. října 2025 /PRNewswire/ -- Ve dnech 30. března až 1. dubna 2026 se v Čínském národním kongresovém centru v Pekingu uskuteční 12. ročník mezinárodního veletrhu zavlažovacích technologií a světový kongres zavlažovacích technologií, který se bude konat souběžně s mezinárodním veletrhem moderního chráněného zemědělství.
Tato výstava, která je považována za nejprofesionálnější a největší akci svého druhu v Číně, slouží jako centrum inovací propojující globální a domácí inteligentní zemědělství a zavlažovací technologie. Poskytuje komplexní přehled o celém odvětvovém řetězci, včetně inteligentního zemědělství, chráněného zemědělství a zavlažovacích technologií.
Na výstavní ploše o rozloze 30.000 metrů čtverečních bude představeno špičkové zařízení a technologie od 800 podniků z 33 zemí a regionů. Mezi účastníky je 20 vedoucích světových podniků v oboru, včetně společností z žebříčku Fortune 500 a veřejně obchodovaných společností.
Očekává se, že akce přiláká více než 35.000 profesionálních nákupčích, včetně klíčových nákupních subjektů, jako jsou provinční oddělení zemědělství a venkova, skupiny zabývající se rekultivací zemědělské půdy a operační centra velkých a středních zavlažovacích oblastí z celé Číny. Výstava také přivítá delegace renomovaných mezinárodních institucí, včetně Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), předních světových organizací zabývajících se vědeckým výzkumem a transferem technologií, jakož i významných zemědělských investičních a finančních institucí.
V oblasti mezinárodní spolupráce se na veletrhu uskuteční klíčové akce, jako je „Mezinárodní speciální propagační akce pro zemědělské zavlažovací systémy" a „Globální konference pro navazování kontaktů v oblasti nákupu". Tyto akce spojí delegace z předních zemědělských zemí světa a pomohou podnikům rozšiřovat mezinárodní partnerství a navazovat kontakty se zahraničními odběrateli.
V rámci konference se bude konat několik souběžných zasedání na vysoké úrovni. K účasti byli pozváni významní účastníci, včetně vysokých činitelů z Ministerstva zemědělství a venkova, badatelů z Čínské akademie strojírenství, předních odborníků z oboru a zástupců mezinárodních organizací, kteří se podělí o své názory na budoucnost zemědělské technologie.
Nyní je možné rezervovat výstavní plochu, zaregistrovat se na fórum a využít reklamní příležitosti. Těšíme se na vás na ITE 2026.
Oficiální webové stránky: https://www.chinaite.com.cn/en/
Registrace návštěvníků: http://s.whte.cn/d/t1fbbI
Kontakt: Amy Hu Tel.: +86-15299102268 E-mail: [email protected]
