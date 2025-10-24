2026 베이징 관개 박람회: 스마트 농업의 현주소와 관련 기술이 한 자리에서

베이징 2025년 10월 24일 /PRNewswire/ -- 베이징 국제 현대 보호 농업 엑스포(Beijing International Modern Protected Agriculture Expo)가 2026년 3월 30일부터 4월 1일까지 베이징 국립 컨벤션 센터에서 개최 예정인 가운데 같은 기간 같은 장소에서 제12회 베이징 국제 관개 기술 엑스포(Beijing International Irrigation Technology Expo) 겸 세계 관개 기술 총회(World Irrigation Technology Congress)도 함께 열린다.

이 엑스포는 중국에서 전문성과 규모 면에서 첫손에 꼽히는 행사로 국내외 스마트 농업과 관개 기술을 연결해 주는 혁신의 허브 역할을 하고 있다. 여기서는 스마트 농업과 보호 농업, 관개 기술 등 산업 밸류 체인 전반의 동향을 한눈에 볼 수 있다.

3만 제곱미터 전시 공간에 33개국 800여 기업의 최첨단 장비와 기술이 전시될 예정이다. 포춘지 선정 500대 기업과 상장 기업 등 20여 선도 기업이 참가 의사를 밝힌 상태다.

이번 행사에는 중국 각 성의 농업농촌부, 농업 개간 단체, 중대형 관개 지구 운영 센터 등 주요 조달 기관에서 3만 5천이 넘는 전문 바이어가 참가할 것으로 예상된다. 또 유엔 식량농업기구(FAO)와 세계 유수의 과학 연구 기관, 기술 이전, 저명한 농업 투자 기관, 금융 기관 등 유력 국제 기관 대표단도 참가가 예정되어 있다.

국제 협력 측면에서는 "농업 관개 시스템 국제 특별 홍보 세션", "글로벌 조달 매치메이킹 컨퍼런스"와 같은 행사가 엑스포의 일환으로 개최 예정이다. 이 자리에서는 세계 주요 농업 국가의 대표단이 기업 간 국제 파트너십 강화와 해외 조달 수요에 참여하는 방안을 함께 모색하게 된다.

한편 이번 행사에서는 컨벤션 기간에 고위급 세션 다수가 동시에 열릴 예정이다. 중국 농업농촌부 고위 관리, 중국공정원 학자, 업계 전문가, 국제기구 대표 등 저명 인사 다수가 초청 연사로 나서 농업 기술의 미래에 대한 식견을 공유하게 된다.

현재 전시 공간 예약과 포럼 등록, 광고 신청이 진행 중이다. ITE 2026에 많은 참여가 필요한 때다.

공식 홈페이지: https://www.chinaite.com.cn/en/

방문자 등록: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

문의처: 에이미 후(Amy Hu) 전화: +86-15299102268 메일: [email protected]

SOURCE The 12th China( Beijing) International Irrigation Technology Exhibition