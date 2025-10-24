معرض بكين لتكنولوجيا الري 2026: القمة العالمية لاستكشاف آفاق الزراعة الذكية والتكنولوجيات المبتكرة

بكين, 24 أكتوبر 2025 /PRNewswire/-- تستعد العاصمة الصينية بكين لاستضافة النسخة الثانية عشرة من المعرض الدولي لتكنولوجيا الري والمؤتمر العالمي لتكنولوجيا الري، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2026 في المركز الوطني للمؤتمرات، وذلك بالتزامن مع معرض بكين الدولي للزراعة الحديثة المحمية.

يُعتبر المعرض أكبر وأبرز حدث متخصص في مجاله داخل الصين، ويعمل بمثابة منصة للابتكار تربط بين تكنولوجيا الزراعة والري الذكي عالميًا ومحليًا. يوفر المعرض رؤية متكاملة لجميع محاور المجال، ويشمل الزراعة الذكية والزراعة المحمية وتكنولوجيا الري المتطورة.

يمتد المعرض على مساحة 30,000 متر مربع، ويقدّم منصة لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات المتطورة من 800 شركة تمثل 33 دولة ومنطقة حول العالم. تضم قائمة الشركات المشاركة 20 من أبرز الروّاد العالميين في المجال، بما في ذلك شركات فورتشن 500 وشركات مدرجة في البورصات العالمية.

من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 35,000 مشترٍ محترف، يشملون الجهات الأساسية المعنية بالمشتريات مثل الإدارات الإقليمية لوزارة الزراعة والشؤون الريفية، ومجموعات استصلاح الأراضي الزراعية، ومراكز تشغيل مناطق الري الكبيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الصين. سيستضيف المعرض أيضًا وفودًا من مؤسسات دولية مرموقة تشمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO )، والمنظمات العالمية الرائدة في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب المؤسسات البارزة في الاستثمار والزراعة والقطاع المالي.

على صعيد التعاون الدولي، سيضم المعرض أبرز الفعاليات، بما في ذلك "الجلسة الدولية الخاصة للترويج لأنظمة الري الزراعي" و"المؤتمر العالمي لربط المشترين بالموردين". ستجمع هذه الجلسات وفودًا من الدول الرائدة عالميًا في المجال الزراعي، لدعم الشركات في توسيع شراكاتها الدولية وربطها بالطلب العالمي على المشتريات.

سيشهد الحدث انعقاد عدة جلسات موازية رفيعة المستوى تقام بالتزامن مع فعاليات المؤتمر. تمت دعوة مسؤولون كبار من وزارة الزراعة والشؤون الريفية وأكاديميون وخبراء في المجال وممثلون عن منظمات دولية، لتبادل وجهات النظر بشأن مستقبل التكنولوجيا الزراعية.

تتوفر الآن إمكانية حجز مساحات العرض، والتسجيل في المنتدى، والاستفادة من فرص الإعلان. نتطلع إلى رؤيتكم في معرض بكين الدولي لتكنولوجيا الري ( ITE) 2026.

الموقع الرسمي: https://www.chinaite.com.cn/en /

تسجيل الزوار: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

للتواصل: آمي هو؛ الهاتف:+86-15299102268 البريد: [email protected]