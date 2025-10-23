全球智慧農業盛宴與技術探索，北京灌溉展將於26年3月在北京舉辦

北京 2025年10月23日 /美通社/ -- 2026年3月30日至4月1日，第12屆北京國際灌溉技術博覽會暨世界灌溉科技大會，將於北京• 國家會議中心舉行。 同期舉辦北京國際現代設施農業博覽會。

大會是鏈接國內外智慧農業與灌溉技術的創新高地，也是當前中國最專業、規模最大的智慧農業及灌溉展會。展示範圍覆蓋智慧農業、設施農業、灌溉科技行業發展全鏈條、全流程。展會面積達3萬平方米，屆時來自全球33個國家和地區的800家企業將現場展示領先全球的先進裝備與技術，其中參展的世界500強企業、上市公司達20家。

專業採購商預計突破3.5萬人次，覆蓋中國各省農業農村廳、農墾集團、大中型灌區運營管理中心等核心採購單位；聯合國糧農組織（FAO）、國際頂尖科研與技術轉化機構、以及知名農業投資與金融機構也將組團參會。

國際合作方面，舉辦「農業灌溉系統國際專場推介會」、「全球採購對接大會」等重點活動，邀請全球農業領先國家代表團參與，助力企業開拓國際合作、鏈接海外採購需求。

大會期間還將舉辦多場高質量同期活動。農業農村部相關領導、中國工程院院士、行業權威專家以及國際組織代表將應邀出席，共話農業科技未來。

目前，展位招商、論壇註冊及廣告合作正在進行中。

官網: https://www.chinaite.com.cn/

聯繫方式: Amy Hu 15299102268

