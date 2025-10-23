Exposición de riego de Pekín 2026: una cumbre mundial para la agricultura inteligente y la exploración tecnológica

PEKÍN, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Programada del 30 de marzo al 1 de abril de 2026, en el Centro Nacional de Convenciones de China en Pekín, la 12 .ª Exposición Internacional de Tecnología de Riego de Pekín y el Congreso Mundial de Tecnología de Riego se celebrarán simultáneamente con la Exposición Internacional de Agricultura Moderna Protegida de Pekín.

Reconocida como el evento más profesional y más grande de China en su campo, la exposición sirve como un centro de innovación que conecta la agricultura inteligente y las tecnologías de riego a nivel mundial y nacional. Proporciona una cobertura integral en toda la cadena industrial, con agricultura inteligente, agricultura protegida y tecnología de riego.

Con un área de exposición de 30.000 metros cuadrados, el evento mostrará equipos y tecnologías de vanguardia de 800 empresas en 33 países y regiones. Las empresas participantes incluyen 20 líderes mundiales de la industria que comprenden corporaciones Fortune 500 y empresas que cotizan en bolsa.

Se prevé que el evento atraiga a más de 35 000 compradores profesionales, que abarcarán entidades centrales de adquisiciones, como los Departamentos provinciales de Agricultura y Asuntos Rurales, grupos de recuperación agrícola y centros de operaciones de distritos de riego grandes y medianos de toda China. La exposición también acogerá a grupos de delegaciones de instituciones internacionales de renombre, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organizaciones líderes mundiales en investigación científica y transferencia de tecnología, así como destacadas instituciones financieras y de inversión agrícola.

En términos de cooperación internacional, la exposición contará con eventos clave como la "Sesión de promoción especial internacional para sistemas de riego agrícola" y la "Conferencia mundial de conciliación de adquisiciones". Estas sesiones reunirán a delegaciones de las principales naciones agrícolas del mundo, ayudando a las empresas a ampliar las asociaciones internacionales y conectándose con las demandas de adquisiciones en el extranjero.

El evento contará con múltiples sesiones simultáneas de alto nivel durante la convención. Se ha invitado a distinguidos participantes, incluidos altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, académicos de la Academia China de Ingeniería, expertos líderes de la industria y representantes de organizaciones internacionales, a compartir ideas sobre el futuro de la tecnología agrícola.

La reserva de espacios para exposiciones, el registro en foros y las oportunidades de publicidad ya están disponibles. Lo esperamos en ITE 2026.

Sitio web oficial: https://www.chinaite.com.cn/en/

Registro de visitantes: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

Contacto :Amy Hu Tel:+86-15299102268 Correo: [email protected]

FUENTE The 12th China( Beijing) International Irrigation Technology Exhibition