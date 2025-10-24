Beijing Irrigation Expo 2026: Ajang Global Seputar "Smart Agriculture" dan Eksplorasi Teknologi

BEIJING, 24 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ajang 12th Beijing International Irrigation Technology Expo & World Irrigation Technology Congress akan berlangsung pada 30 Maret-1 April 2026 di China National Convention Center, Beijing. Acara ini akan digelar bertepatan dengan Beijing International Modern Protected Agriculture Expo.

Sebagai pameran irigasi yang paling profesional dan terbesar di Tiongkok, ajang ini menjadi pusat inovasi yang menghubungkan smart agriculture dan teknologi irigasi dari seluruh dunia. Ajang ini mencakup seluruh rantai industri—mulai dari smart agriculture, protected agriculture, hingga teknologi irigasi.

Dengan luas area pameran yang mencapai 30.000 meter persegi, ajang ini akan menampilkan berbagai peralatan dan teknologi mutakhir dari 800 perusahaan di 33 negara dan wilayah. Beberapa di antaranya adalah 20 perusahaan terkemuka di dunia, termasuk perusahaan yang tercantum dalam daftar "Fortune 500" dan perusahaan publik.

Ajang ini akan menarik lebih dari 35.000 pembeli profesional, termasuk perwakilan dari dinas pertanian dan pedesaan pemerintah provinsi, kelompok usaha pertanian, dan pusat irigasi besar hingga menengah di seluruh Tiongkok. Lebih lagi, delegasi Food and Agriculture Organization (FAO), lembaga penelitian dan transfer teknologi internasional, serta lembaga investasi dan keuangan ternama di bidang pertanian, turut menghadiri ajang ini.

Dalam hal kerja sama internasional, pameran ini akan menggelar sejumlah kegiatan penting seperti "International Special Promotion Session for Agricultural Irrigation Systems" dan "Global Procurement Matchmaking Conference." Sesi-sesi tersebut akan mempertemukan delegasi dari negara-negara maju di bidang pertanian, serta membantu perusahaan yang ingin memperluas kerja sama internasional, dan menjalin hubungan dengan mitra pengadaan global.

Selain pameran, ajang ini juga diisi berbagai forum tingkat tinggi yang menghadirkan pejabat senior dari Kementerian Pertanian dan Pedesaan Tiongkok, akademisi dari Chinese Academy of Engineering, pakar industri, serta perwakilan lembaga internasional yang akan saling berbagi pandangan tentang masa depan teknologi pertanian.

Anda dapat memesan area pameran, mendaftar forum, dan menayangkan iklan di ajang ini. Sampai bertemu di ITE 2026.

Situs Resmi: https://www.chinaite.com.cn/en/

Registrasi Pengunjung: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

Narahubung: Amy Hu Tel:+86-15299102268 Surel: [email protected]

SOURCE The 12th China( Beijing) International Irrigation Technology Exhibition