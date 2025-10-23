Międzynarodowa Wystawa Technologii Nawadniania Expo 2026 w Pekinie: globalny szczyt poświęcony inteligentnemu rolnictwu i badaniom technologicznym

PEKIN, 23 października 2025 r. /PRNewswire/ - W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2026 r. w Chińskim Narodowym Centrum Kongresowym w Pekinie odbędzie się 12. Międzynarodowa Wystawa Technologii Nawadniania w Pekinie oraz Światowy Kongres Technologii Nawadniania, które będą odbywać się równolegle z Międzynarodową Wystawą Nowoczesnego Rolnictwa Chronionego w Pekinie.

Uznawana za najbardziej profesjonalne i największe wydarzenie w tej dziedzinie w Chinach, wystawa pełni rolę centrum innowacji łączącego globalne i krajowe technologie inteligentnego rolnictwa i nawadniania. Na wystawie można zapoznać się z całym łańcuchem dostaw, obejmującym inteligentne rolnictwo, rolnictwo chronione i technologie nawadniania.

Na powierzchni wystawowej wynoszącej 30 000 metrów kwadratowych ponad 800 przedsiębiorstw z 33 krajów i regionów zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt i technologie. Wśród uczestniczących firm znajduje się 20 światowych liderów branży, w tym korporacje z listy Fortune 500 i spółki notowane na giełdzie.

Oczekuje się, że wydarzenie przyciągnie ponad 35 000 profesjonalnych nabywców, w tym kluczowe podmioty zamówień publicznych, takie jak departamenty rolnictwa i spraw wiejskich prowincji, grupy zajmujące się rekultywacją gruntów rolnych oraz centra operacyjne dużych i średnich okręgów nawadniających z całych Chin. Wystawa gościć będzie również delegacje renomowanych międzynarodowych instytucji, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), wiodące światowe organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i transferem technologii, a także znane instytucje inwestycyjne i finansowe związane z rolnictwem.

W zakresie współpracy międzynarodowej podczas Expo odbędą się kluczowe wydarzenia, takie jak „Międzynarodowa sesja promocyjna poświęcona systemom nawadniania w rolnictwie" oraz „Globalna konferencja poświęcona kojarzeniu nabywców z wystawcami". Spotkania te zgromadzą delegacje z wiodących krajów rolniczych z całego świata, co ma pomóc przedsiębiorstwom w nawiązaniu międzynarodowej współpracy i dotarciu do zagranicznych nabywców.

Podczas wydarzenia odbędzie się wiele równoległych spotkań na wysokim szczeblu. Do udziału w wydarzeniu zaproszono wybitnych uczestników, w tym wysokich rangą urzędników z Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich, członków Chińskiej Akademii Inżynierii, czołowych ekspertów branżowych oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości technologii rolniczych.

Można już rezerwować powierzchnię wystawienniczą, rejestrować się na forum i zamawiać powierzchnię reklamową. Zapraszamy do udziału w wystawie ITE 2026.

Oficjalna strona internetowa: https://www.chinaite.com.cn/en/

Rejestracja dla zwiedzających: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

KONTAKT: Amy Hu tel. +86-15299102268 e-mail: [email protected]