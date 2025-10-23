Pekinský veľtrh zavlažovania 2026: Globálny samit pre inteligentné poľnohospodárstvo a technologický výskum
News provided byThe 12th China( Beijing) International Irrigation Technology Exhibition
Oct 23, 2025, 14:49 ET
PEKING, 23. októbra 2025 /PRNewswire/ -- 12. ročník Medzinárodnej výstavy zavlažovacích technológií v Pekingu a Svetového kongresu zavlažovacích technológií v Pekingu, naplánované od 30. marca do 1. apríla 2026 v Čínskom národnom kongresovom centre v Pekingu, sa budú konať súbežne s Medzinárodnou výstavou moderného chráneného poľnohospodárstva v Pekingu.
Tento veľtrh, uznávaný ako najprofesionálnejšie a najväčšie podujatie v Číne vo svojom odbore, slúži ako inovačné centrum, ktoré spája globálne aj domáce inteligentné poľnohospodárske a zavlažovacie technológie. Komplexne pokrýva celý priemyselný reťazec, vrátane inteligentného poľnohospodárstva, chráneného poľnohospodárstva a zavlažovacích technológií.
S výstavnou plochou 30 000 metrov štvorcových sa na podujatí odprezentujú najmodernejšie zariadenia a technológie od 800 spoločností z 33 krajín a regiónov. Medzi zúčastnenými spoločnosťami je 20 globálnych lídrov z odvetvia, vrátane spoločností z rebríčka Fortune 500 a verejne obchodovaných spoločností.
Podujatie by malo podľa očakávaní prilákať viac ako 35 000 profesionálnych nákupcov spomedzi kľúčových obstarávacích subjektov, ako sú provinčné ministerstvá poľnohospodárstva a vidieckych záležitostí, skupiny pre rekultiváciu poľnohospodárstva a prevádzkové centrá veľkých až stredných zavlažovacích oblastí z celej Číny. Výstava bude hostiť aj delegácie z renomovaných medzinárodných inštitúcií vrátane Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), popredných svetových organizácií zameraných na vedecký výskum a transfer technológií, ako aj významných poľnohospodárskych investičných a finančných inštitúcií.
Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, súčasťou veľtrhu budú kľúčové podujatia, ako napríklad „Medzinárodná špeciálna propagačná akcia pre poľnohospodárske zavlažovacie systémy" či „Globálna konferencia k nadväzovaniu kontaktov v oblasti obstarávania". Tieto stretnutia spoja delegácie z popredných svetových poľnohospodárskych krajín, ktoré pomôžu podnikom rozširovať medzinárodné partnerstvá a nadväzovať kontakty s dopytom po obstarávaní zo zahraničia.
Popri konferencii bude podujatie zahŕňať viacero súbežných stretnutí na vysokej úrovni. Na podujatie boli pozvaní významní účastníci vrátane vysokých predstaviteľov Ministerstva poľnohospodárstva a vidieckych záležitostí, akademikov z Čínskej akadémie inžinierstva, popredných odborníkov z odvetvia či zástupcov medzinárodných organizácií, aby sa podelili o svoje poznatky k budúcnosti poľnohospodárskych technológií.
Rezervácia výstavného priestoru, registrácia na fórum a príležitosti na reklamné priestory sú teraz k dispozícii. Tešíme sa na vás na ITE 2026.
Oficiálna webová stránka: https://www.chinaite.com.cn/en/
Registrácia návštevníkov: http://s.whte.cn/d/t1fbbI
Kontakt: Amy Hu Tel.: +86-15299102268 E-mail: [email protected]
