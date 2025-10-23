Beijing Irrigation Expo 2026: Un sommet mondial pour l'agriculture intelligente et l'exploration technologique

BEIJING, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Prévue du 30 mars au 1er avril 2026 au China National Convention Center à Beijing, la 12e Beijing International Irrigation Technology Expo & World Irrigation Technology Congress se tiendront en même temps que Beijing International Modern Protected Agriculture Expo.

Reconnu comme l'événement le plus professionnel et le plus important de Chine dans ce domaine, le salon sert de centre d'innovation pour les technologies d'irrigation et d'agriculture intelligente nationales et internationales. Il offre une couverture complète de l'ensemble de la chaîne industrielle, y compris l'agriculture intelligente, l'agriculture protégée et les technologies d'irrigation.

Avec une surface d'exposition de 30 000 mètres carrés, l'événement présentera des équipements et des technologies de pointe provenant de 800 entreprises de 33 pays et régions. Les entreprises participantes comprennent 20 leaders mondiaux de l'industrie, dont des sociétés Fortune 500 et des sociétés cotées en bourse.

L'événement devrait attirer plus de 35 000 acheteurs professionnels, parmi lesquels les principaux organismes d'approvisionnement tels que les départements provinciaux de l'agriculture et des affaires rurales, les groupes de remise en état des terres agricoles et les centres d'exploitation des districts d'irrigation de grande et moyenne taille de toute la Chine. L'exposition accueillera également des délégations d'institutions internationales renommées, dont l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des organisations de recherche scientifique et de transfert de technologie de premier plan, ainsi que d'importantes institutions financières et d'investissement dans le domaine de l'agriculture.

En ce qui concerne la coopération internationale, l'exposition présentera des événements clés tels que "International Special Promotion Session for Agricultural Irrigation Systems" et "Global Procurement Matchmaking Conference". Ces sessions réuniront des délégations des principales nations agricoles du monde et aideront les entreprises à développer des partenariats internationaux et à répondre aux demandes d'approvisionnement à l'étranger.

L'événement comprendra plusieurs sessions simultanées de haut niveau pendant la convention. Des participants éminents, dont des hauts fonctionnaires du ministère de l'agriculture et des affaires rurales, des académiciens de l'Académie chinoise d'ingénierie, des experts industriels de premier plan et des représentants d'organisations internationales, ont été invités à partager leurs points de vue sur l'avenir des technologies agricoles.

La réservation de l'espace d'exposition, l'inscription au forum et les possibilités de publicité sont maintenant disponibles. Nous nous réjouissons de vous voir à l'ITE 2026.

Site web officiel : https://www.chinaite.com.cn/en/

Enregistrement des visiteurs : http://s.whte.cn/d/t1fbbI

Contact :Amy Hu Tel:+86-15299102268 Mail : [email protected]