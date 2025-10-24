北京灌漑博覧会2026スマート農業と技術探求のためのグローバルサミット

北京、2025年10月24日 /PRNewswire/ -- 第12回北京国際灌漑技術博覧会および世界灌漑技術会議は、2026年3月30日から4月1日まで、北京の中国国家会議中心で開催されます。同時に北京国際現代施設園芸博覧会も併催されます。

中国で最も専門性が高く、かつ最大規模のイベントとして認知されている本博覧会は、国内外のスマート農業および灌漑技術をつなぐイノベーションハブとしての役割を果たしています。スマート農業、施設園芸、灌漑技術をはじめ、産業全体のバリューチェーンを網羅的にカバーしています。

展示面積3万平方メートルを誇る本イベントでは、33の国と地域から800社の企業が参加し、最先端の設備や技術を披露します。参加企業の中には、フォーチュン500企業や上場企業を含む、世界の業界を代表する20社のリーディングカンパニーが名を連ねています。

本イベントには、全国各地の省級農業農村庁、農墾グループ、中・大規模灌漑地区の運営センターなど、主要な調達機関を含む3万5,000人以上の専門バイヤーが来場すると見込まれています。また、展示会には、国際連合食糧農業機関（FAO）をはじめ、世界有数の科学研究機関や技術移転機関、さらに著名な農業投資・金融機関など、名だたる国際機関の代表団も参加します。

国際協力の面では、「農業灌漑システム国際特別プロモーションセッション」や「グローバル調達マッチメイキング会議」などの主要イベントが開催されます。これらのセッションでは、世界の主要な農業国からの代表団が一堂に会し、企業の国際的なパートナーシップ拡大や海外調達ニーズとのマッチングを支援します。

会期中には、複数のハイレベルな同時開催セッションが実施されます。農業農村部の高官、中国工程院の院士、業界を代表する専門家、国際機関の代表者など、著名な参加者が招かれ、農業技術の未来について見識を共有します。

現在、展示スペースの予約、フォーラムの参加登録、および広告出稿の受付を開始しています。ITE 2026でお会いできることを楽しみにしています。

