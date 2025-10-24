Pekin Sulama Fuarı 2026: Akıllı Tarım ve Teknoloji Keşfi için Küresel Bir Zirve

PEKİN, 24 Ekim 2025 /PRNewswire/ -- 30 Mart - 1 Nisan 2026 tarihleri arasında Pekin'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan 12. Pekin Uluslararası Sulama Teknolojisi Fuarı ve Dünya Sulama Teknolojisi Kongresi, Pekin Uluslararası Modern Korumalı Tarım Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Alanında Çin'in en profesyonel ve en büyük etkinliği olarak kabul edilen fuar, küresel ve yerel akıllı tarım ve sulama teknolojilerini birbirine bağlayan bir inovasyon merkezi olarak hizmet veriyor. Akıllı tarım, korumalı tarım ve sulama teknolojisini içeren tüm endüstri zincirini kapsamlı bir şekilde kapsamaktadır.

Etkinlik, 30.000 metrekarelik sergi alanıyla 33 ülke ve bölgeden 800 işletmenin en yeni ekipman ve teknolojilerini sergileyecek. Katılımcı şirketler arasında Fortune 500 şirketleri ve halka açık şirketlerden oluşan 20 küresel endüstri lideri yer almaktadır.

Etkinliğe, Çin'in dört bir yanından Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlükleri, tarımsal ıslah grupları ve büyük-orta ölçekli sulama bölgelerinin operasyon merkezleri gibi temel tedarik kuruluşlarını kapsayan 35.000'den fazla profesyonel alıcının katılması bekleniyor. Fuar ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyanın önde gelen bilimsel araştırma ve teknoloji transferi kuruluşları ile önde gelen tarımsal yatırım ve finans kuruluşları gibi tanınmış uluslararası kurumlardan delegasyon gruplarına da ev sahipliği yapacak.

Uluslararası işbirliği açısından fuarda "Tarımsal Sulama Sistemleri için Uluslararası Özel Tanıtım Oturumu" ve "Küresel Tedarik Eşleştirme Konferansı" gibi önemli etkinlikler yer alacak. Bu oturumlar, dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden delegasyonları bir araya getirerek, işletmelerin uluslararası ortaklıklarını genişletmelerine ve denizaşırı tedarik talepleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olacak.

Etkinlik, kongre boyunca çok sayıda üst düzey eş zamanlı oturuma ev sahipliği yapacak. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer, Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyenler, önde gelen endüstri uzmanları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler de dahil olmak üzere seçkin katılımcılar, tarım teknolojisinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşmak üzere davet edilmiştir.

Fuar alanı rezervasyonu, forum kaydı ve reklam fırsatlarına şimdi erişebilirsiniz. ITE 2026'da görüşmek dileğiyle.

Resmi Web Sitesi: https://www.chinaite.com.cn/en/

Ziyaretçi Kaydı: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

İletişim :Amy Hu Tel:+86-15299102268 E-posta: [email protected]