بناء AI-Optical Network لتحقيق نمو جديد في عصر الذكاء الاصطناعي

The AI-ON Summit was successfully held

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, is delivering a keynote speech

شنغهاي, 26 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- انعقدت فعالية AI-ON Summit بنجاح خلال MWC Shanghai 2026 تحت شعار «الشبكات للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي للشبكات». جمعت الفعالية لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT)، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، ومشغلين عالميين، وشركاء في القطاع، وهواوي، لاستكشاف توجهات الشبكات البصرية في عصر تحقيق الدخل من التوكنات. شارك المشاركون تجارب عملية في خدمات جديدة مثل حزم النطاق العريض بسرعات فائقة الجيجابت و10 جيجابت/ثانية، وتكامل الشبكات والحوسبة. كشفت هواوي خلال القمة عن 10 منتجات وحلول مبتكرة ضمن AI-Optical Network (AI-ON)، بهدف تمكين المشغلين من بناء الشبكات المستهدفة البصرية بالكامل والمتمحورة حول الذكاء الاصطناعي، ودفع الاعتماد الواسع لخدمات الذكاء الاصطناعي.

في أكتوبر 2025، أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) رؤية ION-2030 للشبكات البصرية من الجيل التالي، محددًا المسار لمستقبل AI-ON. أوضح Ao Li، نائب رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات :(CAICT) «ستدعم الشبكات البصرية والذكاء الاصطناعي كل منهما الآخر. ستدعم AI-ON بكفاءة تطبيقات الحوسبة على نطاق واسع، مع الاستفادة من النماذج الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي للمضي نحو شبكات ذاتية التشغيل عالية المستوى. تنتقل الصين من «الجيجابت في كل مكان» إلى «تسريع نشر «10G، بما يدفع خدمات النطاق العريض فائقة الجيجابت ويستكشف مسارات جديدة للارتقاء بجودة النطاق العريض. كما تنتقل الحوسبة بزمن استجابة على مستوى المللي ثانية من «بناء الأنظمة» إلى «النشر على نطاق واسع»، لترسي أساسًا بصريًا بالكامل ومتينًا للاقتصاد الرقمي».

المشغلون يدخلون عصرًا جديدًا من العمليات القائمة على القيمة

يسهم الذكاء الاصطناعي بدرجة كبيرة في تسهيل الحياة الرقمية للأسر وتعزيز إنتاجية المؤسسات. عرضت تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم وزين الأردن وShunwang Technology أحدث ممارساتها في تبني فرص الذكاء الاصطناعي. ومع تحسّن سرعات النطاق العريض، تعمل هذه الجهات على الارتقاء بخدمات النطاق العريض المنزلية عبر ترقيات تشمل تجربة الاتصال والخدمات الذكية والدعم الاستباقي. توفر هذه الابتكارات للأسر تجارب هي الأفضل في فئتها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدمات نطاق عريض متميزة، فيما يضمن تطوير اتصالات الخطوط الخاصة وقدرات خدمات الحوسبة والشبكات المتكاملة وصول المؤسسات إلى موارد حوسبة عالية الجودة والاستفادة منها بكفاءة. يدخل المشغلون عصرًا جديدًا من العمليات القائمة على القيمة. ومن خلال الاستفادة من الترقيات الذكية، يحققون أقصى قيمة من قاعدة المشتركين القائمة، ويوسعون الخدمات ذات القيمة المضافة، ويرسون مسارات جديدة للنمو المستدام.

AI-ON تمكّن المشغلين من بناء الشبكات المستهدفة البصرية بالكامل والمتمحورة حول الذكاء الاصطناعي، وتدفع النمو المشترك في عصر الذكاء الاصطناعي

لمساعدة المشغلين على تسريع الانتقال إلى عصر تحقيق الدخل من التوكنات، أجرت هواوي ترقية شاملة لمنتجاتها وحلولها العشرة المبتكرة ضمن AI-ON. صرح Kim Jin، نائب رئيس خط منتجات الأعمال البصرية في هواوي: «تمضي هواوي قدمًا في استراتيجية التقارب بين الشبكات البصرية والذكاء الاصطناعي لتمكين التطور المنسق لتقنيات الشبكات البصرية والذكاء الاصطناعي. تمكّن سلسلتا منتجات AI-FAN وAI-OTN المشغلين من بناء الشبكات المستهدفة البصرية بالكامل والمتمحورة حول الذكاء الاصطناعي، وتحقيق عمليات قائمة على القيمة بسرعات فائقة الجيجابت و10 جيجابت/ثانية، وتوفير وصول عالي الجودة إلى موارد الحوسبة والاستفادة منها بكفاءة، ودفع الاعتماد الواسع لخدمات الذكاء الاصطناعي».

لتعميم خدمات فائقة الجيجابت على نطاق واسع، أطلقت هواوي سلسلة من منتجات AI-FTTR، تشمل AI home hub وAI smart box، إضافة إلى منتجات Wi-Fi 7 FTTR ثلاثية النطاق وثنائية النطاق. ولتحقيق الريادة في 10 جيجابت/ثانية، أطلقت هواوي أول لوحة خدمة 50G PON عالية الكثافة في القطاع للاستخدام التجاري واسع النطاق، كما حدّثت 50G PON FTTR لدعم Wi-Fi 7 ثلاثي النطاق (3+3+3). ولدعم شبكات الحوسبة بزمن استجابة 1 مللي ثانية، أطلقت هواوي ثلاثة حلول: Mini OXC، وOSU/fgOTN من طرف إلى طرف، وتكامل OTN وQKD. وللاستفادة من فرص جديدة في DCI على المستويين الوطني والدولي، أطلقت هواوي حل تجمّع OTN فائق الضخامة، وهو الوحيد من نوعه في القطاع، وحل كابلات بحرية وبرية متكامل. ولبناء شبكات بصرية مرنة، أطلقت هواوي كذلك حلولًا لتعزيز مرونة الشبكات، مثل AI DAS و50 ms WSON.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3000367/image1.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3000368/image2.jpg