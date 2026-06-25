Huawei ขับเคลื่อนเครือข่าย AI-Optical สู่การเติบโตครั้งใหม่ในยุค AI
News provided byHuawei
25 Jun, 2026, 23:26 CST
เซี่ยงไฮ้, 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในมหกรรม MWC Shanghai 2026 ได้มีการจัดงาน AI-ON Summit ในหัวข้อ "Networks for AI, AI for Networks" ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน (CAICT) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระดับโลก พันธมิตรในอุตสาหกรรม และ Huawei ได้ร่วมกันสำรวจแนวโน้มของเครือข่ายออปติคอลในยุคที่ AI กำลังสร้างโอกาสทางธุรกิจและรายได้รูปแบบใหม่ ผู้เข้าร่วมงานได้แบ่งปันประสบการณ์จริงในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ อาทิ แพ็กเกจ Ultra-Gigabit/10 Gbps และการบูรณาการเครือข่าย-การประมวลผล ภายในงาน Huawei ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชันนวัตกรรม AI-Optical Network (AI-ON) จำนวน 10 รายการ เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการเครือข่ายในการสร้าง AI-Centric All-Optical Target Network และผลักดันการใช้งานบริการ AI ในวงกว้าง
ในเดือนตุลาคม 2568 International Telecommunication Union (ITU) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ ION-2030 สำหรับเครือข่ายออปติคอลยุคใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา AI-ON ในอนาคต โดย Ao Li รองประธานของ CAICT อธิบายว่า "เครือข่ายออปติคอลและ AI จะเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน โดย AI-ON จะรองรับการประมวลผลในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ประโยชน์จากโมเดลขนาดใหญ่และ AI Agent เพื่อยกระดับสู่เครือข่ายอัตโนมัติขั้นสูง ปัจจุบัน จีนกำลังก้าวจากยุค 'Gigabit Everywhere' สู่ '10G Ramp-Up' เพื่อขับเคลื่อนบริการบรอดแบนด์ Ultra-Gigabit พร้อมกับสำรวจแนวทางใหม่ในการยกระดับคุณภาพบรอดแบนด์ ขณะที่การประมวลผลระดับมิลลิวินาทีก็กำลังก้าวจาก 'การสร้างระบบ' สู่ 'การใช้งานในวงกว้าง' เพื่อวางรากฐานเครือข่าย All-Optical ที่แข็งแกร่งสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล"
ผู้ให้บริการก้าวสู่ยุคใหม่ของการดำเนินงานที่มุ่งสร้างมูลค่า
ปัจจุบัน AI ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน โดยภายในงาน China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan และ Shunwang Technology ได้มาร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติล่าสุดในการคว้าโอกาสจาก AI โดยต่อยอดจากการเพิ่มความเร็วแบนด์วิดท์ เพื่อพัฒนาบริการบรอดแบนด์ภายในบ้านที่ยกระดับประสบการณ์การเชื่อมต่อ บริการอัจฉริยะ และการสนับสนุนเชิงรุก นวัตกรรมเหล่านี้มอบประสบการณ์การใช้งาน AI ที่ดีที่สุดและบริการบรอดแบนด์คุณภาพสูงแก่ครัวเรือน ขณะเดียวกัน การอัปเกรดโครงข่ายเชื่อมต่อเฉพาะสำหรับองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการเครือข่าย-การประมวลผล ก็ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรการประมวลผลคุณภาพสูงได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการดำเนินงานที่มุ่งสร้างมูลค่า ด้วยการยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะ ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มมูลค่าจากฐานลูกค้าเดิม ขยายบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างแนวทางใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
AI-ON เสริมศักยภาพผู้ให้บริการในการสร้าง AI-Centric All-Optical Target Network พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันในยุค AI
เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งการสร้างรายได้จากการใช้งาน AI ทาง Huawei ได้อัปเกรดผลิตภัณฑ์และโซลูชันนวัตกรรม AI-ON รวม 10 รายการอย่างครอบคลุม โดย Kim Jin รองประธาน Huawei Optical Business Product Line กล่าวว่า "Huawei กำลังผลักดันกลยุทธ์การหลอมรวมเทคโนโลยีออปติคอลและ AI เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสองด้านไปพร้อมกัน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม AI-FAN และ AI-OTN ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถสร้าง AI-Centric All-Optical Target Network รวมถึงขับเคลื่อนบริการ Ultra-Gigabit/10 Gbps ที่มุ่งสร้างมูลค่า พร้อมมอบการเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรการประมวลผลคุณภาพสูง และผลักดันการใช้บริการ AI ให้แพร่หลายมากขึ้น"
เพื่อผลักดันการใช้บริการ Ultra-Gigabit ในวงกว้าง Huawei ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI-FTTR หลายรุ่น ได้แก่ AI Home Hub, AI Smart Box รวมถึง Wi-Fi 7 FTTR แบบ Tri-Band และ Dual-Band นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน 10 Gbps ยังได้เปิดตัว 50G PON Service Board ความหนาแน่นสูงรุ่นแรกของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง พร้อมกับอัปเกรด 50G PON FTTR ให้รองรับ Wi-Fi 7 แบบ Tri-Band (3+3+3) และในส่วนของเครือข่ายการประมวลผลระดับ 1 มิลลิวินาที Huawei ได้เปิดตัวสามโซลูชัน ได้แก่ Mini OXC, End-to-End OSU/fgOTN และ OTN & QKD Integration ขณะเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ Huawei ได้เปิดตัวโซลูชัน Ultra-Large OTN Cluster หนึ่งเดียวในอุตสาหกรรม รวมถึงโซลูชันบูรณาการเครือข่ายสายเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดิน นอกจากนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายออปติคอลที่มีความยืดหยุ่นและทนทาน Huawei ได้เปิดตัวโซลูชัน AI DAS และ 50 ms WSON เพื่อรองรับความต้องการในส่วนนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
SOURCE Huawei
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