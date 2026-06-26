Budowa sieci optycznej AI jako impuls do nowego wzrostu w erze sztucznej inteligencji

SZANGHAJ, 26 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Shanghai 2026 odbył się szczyt AI-ON Summit pod hasłem „Networks for AI, AI for Networks" („Sieci dla AI, AI dla sieci"). W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Komitetu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych przy chińskim MIIT, Chińskiej Akademii Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (CAICT), globalni operatorzy, partnerzy branżowi oraz przedstawiciele firmy Huawei, aby omówić trendy w sieciach optycznych w nowej erze monetyzacji tokenów. Uczestnicy podzielili się praktycznymi doświadczeniami związanymi z nowymi usługami, takimi jak pakiety ultragigabitowe i 10 Gb/s oraz integracja sieci i mocy obliczeniowej. Podczas szczytu Huawei zaprezentował 10 innowacyjnych produktów i rozwiązań AI-Optical Network (AI-ON), które mają wspierać operatorów w budowie docelowych, w pełni optycznych sieci zorientowanych na AI oraz napędzać szerokie wdrażanie usług opartych na sztucznej inteligencji.

The AI-ON Summit was successfully held Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, is delivering a keynote speech

W październiku 2025 r. International Telecommunication Union (ITU) opublikowała wizję ION-2030 dla sieci optycznych nowej generacji, wyznaczając kierunek rozwoju przyszłych sieci AI-ON. Ao Li, wiceprezes CAICT, wyjaśnił: „Sieci optyczne i sztuczna inteligencja będą wzajemnie wzmacniać swoje możliwości. AI-ON będzie efektywnie wspierać szeroko stosowane aplikacje obliczeniowe, a jednocześnie wykorzystywać duże modele i agentów AI do rozwoju w kierunku autonomicznych sieci wyższego poziomu. Chiny przechodzą obecnie od etapu 'gigabit wszędzie' do fazy 'przyspieszenia 10G', rozwijając usługi szerokopasmowe klasy ultragigabitowej i poszukując nowych sposobów poprawy jakości szerokopasmowego dostępu do Internetu. Obliczenia na poziomie milisekund przechodzą od 'budowy systemów' do 'wdrożeń na dużą skalę', tworząc solidny, w pełni optyczny fundament dla gospodarki cyfrowej".

Operatorzy wchodzą w nową erę działań ukierunkowanych na wartość

Sztuczna inteligencja znacząco zwiększa wygodę cyfrowego życia gospodarstw domowych i podnosi produktywność przedsiębiorstw. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan oraz Shunwang Technology przedstawiły swoje najnowsze praktyki związane z wykorzystywaniem możliwości AI. Bazując na wzroście przepustowości, firmy te wzmacniają domowe usługi szerokopasmowe poprzez poprawę doświadczeń w zakresie łączności, inteligentne usługi oraz proaktywne wsparcie. Innowacje te zapewniają gospodarstwom domowym najwyższej klasy aplikacje AI i usługi szerokopasmowe premium, a jednocześnie modernizacja łączy dedykowanych oraz zintegrowanych możliwości usług sieciowo-obliczeniowych zapewnia przedsiębiorstwom wysokiej jakości dostęp do mocy obliczeniowej i jej wykorzystanie. Operatorzy wchodzą w nową erę działań ukierunkowanych na wartość. Dzięki inteligentnym modernizacjom maksymalizują wartość istniejącej bazy użytkowników, rozszerzają usługi dodane i tworzą nowe ścieżki trwałego wzrostu.

AI-ON wspiera operatorów w budowie docelowych, w pełni optycznych sieci zorientowanych na AI, napędzając wspólny wzrost w erze sztucznej inteligencji

Aby pomóc operatorom przyspieszyć przejście do ery monetyzacji tokenów, Huawei kompleksowo zmodernizował swoje 10 innowacyjnych produktów i rozwiązań AI-ON. Kim Jin, wiceprezes działu biznesowego produktów optycznych Huawei, powiedział: „Huawei rozwija strategię konwergencji technologii optycznych i AI, aby umożliwiać skoordynowany rozwój obu tych obszarów. Serie produktów AI-FAN i AI-OTN wspierają operatorów w budowie docelowych, w pełni optycznych sieci zorientowanych na AI, umożliwiając prowadzenie usług ultragigabitowych i 10 Gb/s w modelu opartym na wartości, zapewniając wysokiej jakości dostęp do mocy obliczeniowej i jej wykorzystanie oraz napędzając szerokie wdrażanie usług AI".

Na potrzeby popularyzacji usług ultragigabitowych Huawei wprowadził serię produktów AI-FTTR, w tym domowy hub AI i AI smart box, a także produkty FTTR Wi-Fi 7 w wersjach trójpasmowej i dwupasmowej. Aby umocnić swoją pozycję lidera w segmencie 10 Gb/s, Huawei wprowadził pierwszą w branży, wysokogęstościową kartę usługową 50G PON przeznaczoną do komercyjnego wdrażania na dużą skalę oraz zmodernizował 50G PON FTTR tak, aby obsługiwał trójpasmowe Wi-Fi 7 (3+3+3). Dla sieci obliczeniowych o opóźnieniach rzędu 1 ms Huawei zaprezentował trzy rozwiązania: Mini OXC, kompleksowe OSU/fgOTN oraz integrację OTN i QKD. Z myślą o nowych możliwościach w krajowych i międzynarodowych połączeniach DCI, Huawei wprowadził jedyne w branży rozwiązanie ultradużego klastra OTN oraz zintegrowane rozwiązanie kablowe podmorsko-naziemne. Ponadto, aby budować odporne sieci optyczne, Huawei zaprezentował rozwiązania zwiększające odporność sieci, takie jak AI DAS i 50 ms WSON.

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