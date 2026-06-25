Budovanie optickej siete s využitím umelej inteligencie ako impulzu pre nový rast v ére umelej inteligencie
News provided byHuawei
Jun 25, 2026, 20:18 ET
ŠANGHAJ, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC Shanghai 2026 prebehol úspešne samit AI-ON s témou „Siete pre AI, AI pre siete". Na podujatí sa zišli zástupcovia Výboru pre informačné a komunikačné technológie Ministerstva priemyslu a informačných technológií Číny, Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií (CAICT), globálnych operátorov, priemyselných partnerov a spoločnosti Huawei, aby preskúmali trendy optických sietí v novej ére monetizácie tokenov. Účastníci si vymenili praktické skúsenosti s novými službami, ako sú ultragigabitové/10 Gbps balíčky a integrácia sietí a výpočtového výkonu. Na samite spoločnosť Huawei predstavila 10 inovatívnych produktov a riešení AI-Optical Network (AI-ON), ktoré umožnia operátorom budovať plne optické cieľové siete zamerané na umelú inteligenciu a podporiť rozsiahle prijatie služieb umelej inteligencie.
V októbri 2025 Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) zverejnila víziu ION-2030 pre optické siete novej generácie, ktorá vytyčuje smerovanie budúcnosti pre optické siete s podporou AI (AI-ON). Ao Li, viceprezident akadémie CAICT, vysvetlil: „Optické siete a umelá inteligencia sa budú navzájom posilňovať. Optické siete s podporou AI budú efektívne zvládať rozsiahle výpočtové aplikácie a zároveň využívať rozsiahle modely a agentov umelej inteligencie pri napredovaní smerom k autonómnym sieťam na vysokej úrovni. Čína prechádza z „gigabitového pripojenia všade" na „masívny rozvoj 10G", čím podporuje ultragigabitové širokopásmové služby a skúma nové cesty k zlepšeniu kvality širokopásmového pripojenia. Výpočty na milisekundovej úrovni sa presúvajú z „konštrukcie systémov" k „rozsiahlemu nasadeniu", čím sa buduje pevný, plne optický základ pre digitálnu ekonomiku.
Prevádzkovatelia vstupujú do novej éry hodnotových operácií
Umelá inteligencia výrazne zlepšuje pohodlie digitálneho života domácností a zvyšuje produktivitu podnikov. Spoločnosti China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan a Shunwang Technology sa podelili o svoje najnovšie postupy pri využívaní príležitostí v oblasti umelej inteligencie. Vďaka vylepšeným rýchlostiam šírky pásma posilňujú domáce širokopásmové služby prostredníctvom aktualizácií v oblasti pripojenia, inteligentných služieb a proaktívnej podpory. Tieto inovácie prinášajú domácnostiam prvotriedne zážitky z aplikácií umelej inteligencie a prémiové širokopásmové služby, zatiaľ čo modernizácia pripojení k súkromným linkám a integrovaných možností výpočtových sietí zabezpečuje podnikom vysokokvalitný prístup k výpočtovej technike a jej využitie. Prevádzkovatelia vstupujú do novej éry hodnotových operácií. Využívaním inteligentných vylepšení maximalizujú hodnotu svojej inštalovanej základne, rozširujú služby s pridanou hodnotou a vytvárajú nové cesty pre udržateľný rast.
Optické siete s podporou AI umožňujú operátorom budovať plne optické cieľové siete zamerané na umelú inteligenciu a poháňať spoločný rast v ére umelej inteligencie
Aby spoločnosť Huawei pomohla operátorom urýchliť prechod do éry monetizácie tokenov, komplexne vylepšila svojich 10 inovatívnych produktov a riešení pre optické siete s podporou AI. Kim Jin, viceprezident divízie produktovej rady Huawei Optical Business Product Line, uviedol: „Spoločnosť Huawei rozvíja svoju stratégiu konvergencie optických technológií a technológií umelej inteligencie s cieľom umožniť koordinovaný rozvoj optických technológií a technológií umelej inteligencie. Produktové rady AI-FAN a AI-OTN umožňujú operátorom budovať plne optické cieľové siete zamerané na umelú inteligenciu, dosahovať hodnotne orientované ultragigabitové/10 Gbps operácie, poskytovať vysokokvalitný výpočtový prístup a využitie a podporovať rozsiahle prijatie služieb umelej inteligencie.
Pre popularizáciu ultragigabitových technológií spoločnosť Huawei uviedla na trh sériu produktov AI-FTTR (optika priamo do jednotlivých miestností s podporou AI) vrátane domáceho rozbočovača s umelou inteligenciou a inteligentného boxu s umelou inteligenciou, ako aj trojpásmové a dvojpásmové produkty Wi-Fi 7 FTTR (optika priamo do miestnosti s technológiou Wi-Fi 7). Spoločnosť Huawei uviedla na trh prvú vysokohustotnú servisnú dosku pre služby 50G PON pre rozsiahle komerčné využitie, aby dosiahla vedúce postavenie v oblasti 10 Gbps technológií. Zároveň vylepšila FTTR pre 50G PON na podporu trojpásmovej Wi-Fi 7 (3+3+3). Pre výpočtové siete s dobou snímania 1 ms spoločnosť Huawei uviedla na trh tri riešenia: integrácia mini optického prepojovacieho systému Mini OXC, end-to-end riešenia OSU/fgOTN a integrácia optických transportných sietí a kvantovej distribúcie kľúčov (OTN a QKD). Pre nové príležitosti v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného prepojenia dátovej siete (DCI) spoločnosť Huawei uviedla na trh jediné ultra veľké klastrové riešenie OTN a integrované riešenie podmorských a pozemných káblov v tomto odvetví. Okrem toho spoločnosť Huawei s cieľom vybudovať odolné optické siete uviedla na trh riešenia pre odolnosť siete, ako napríklad AI DAS a 50 ms WSON.
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