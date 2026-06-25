Xây dựng mạng quang AI nhằm thúc đẩy tăng trưởng mới trong kỷ nguyên AI

THƯỢNG HẢI, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong khuôn khổ MWC Thượng Hải 2026, Hội nghị AI-ON với chủ đề "Mạng cho AI, AI cho mạng" đã được tổ chức thành công. Sự kiện này đã quy tụ Ủy ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông của MIIT Trung Quốc, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT), các nhà khai thác toàn cầu, các đối tác trong ngành và Huawei để khám phá các xu hướng mạng quang trong kỷ nguyên mới của thương mại hóa Token. Khách tham gia đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong các dịch vụ mới như gói siêu gigabit/10 Gbps và tích hợp điện toán mạng. Tại hội nghị, Huawei đã công bố 10 sản phẩm và giải pháp sáng tạo Mạng quang AI (AI-Optical Network - AI-ON) hỗ trợ các nhà khai thác xây dựng mạng mục tiêu toàn quang lấy AI làm trung tâm và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các dịch vụ AI.

The AI-ON Summit was successfully held (PRNewsfoto/Huawei) Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, is delivering a keynote speech (PRNewsfoto/Huawei)

Vào tháng 10 năm 2025, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã công bố tầm nhìn ION-2030 cho các mạng quang thế hệ tiếp theo, vạch ra lộ trình cho tương lai của AI-ON. Ông Ao Li, Phó Chủ tịch CAICT, giải thích: "Mạng quang và AI sẽ hỗ trợ cho nhau. AI-ON sẽ hỗ trợ hiệu quả các ứng dụng điện toán phạm vi rộng, đồng thời tận dụng các mô hình lớn và các tác nhân AI để tiến tới các mạng tự trị cấp cao. Trung Quốc đang nâng cấp từ 'gigabit ở mọi nơi' lên 'tăng tốc 10G', thúc đẩy các dịch vụ băng thông rộng siêu gigabit và khám phá những cách thức mới để nâng cao chất lượng băng thông rộng. Điện toán cấp mili giây đang chuyển từ 'xây dựng hệ thống' sang 'triển khai quy mô lớn', xây dựng một nền tảng toàn quang vững chắc cho kinh tế số".

Các nhà khai thác đang bước vào kỷ nguyên mới của vận hành giá trị

AI đang tăng cường đáng kể sự tiện lợi của cuộc sống kỹ thuật số cho các hộ gia đình và tăng năng suất cho các doanh nghiệp. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan và Shunwang Technology đã chia sẻ những cách làm mới nhất của họ trong việc nắm bắt các cơ hội AI. Dựa trên tốc độ băng thông được cải thiện, họ đang hỗ trợ cho các dịch vụ băng thông rộng gia đình thông qua nâng cấp trải nghiệm kết nối, dịch vụ thông minh và hỗ trợ chủ động. Những đổi mới này mang lại trải nghiệm ứng dụng AI tốt nhất và dịch vụ băng thông rộng cao cấp cho các hộ gia đình, đồng thời nâng cấp các kết nối đường dây riêng tư và khả năng dịch vụ điện toán mạng tích hợp đảm bảo khả năng truy cập và sử dụng điện toán chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Các nhà khai thác đang bước vào một kỷ nguyên mới của vận hành giá trị. Bằng cách tận dụng các nâng cấp thông minh, họ đang tối đa hóa giá trị của cơ sở đã lắp đặt, mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng và thiết lập các lộ trình mới cho tăng trưởng bền vững.

AI-ON hỗ trợ cho các nhà khai thác xây dựng mạng mục tiêu toàn quang lấy AI làm trung tâm, thúc đẩy tăng trưởng chung trong kỷ nguyên AI

Để giúp các nhà khai thác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên thương mại hóa Token, Huawei đã nâng cấp toàn diện 10 sản phẩm và giải pháp sáng tạo AI-ON của mình. Ông Kim Jin, Phó Chủ tịch Dòng Sản phẩm Mạng quang của Huawei, cho biết: "Huawei đang thúc đẩy chiến lược hội tụ quang-AI của mình để hỗ trợ phát triển phối hợp các công nghệ quang và AI. Loạt sản phẩm AI-FAN và AI-OTN hỗ trợ cho các nhà khai thác xây dựng mạng mục tiêu toàn quang lấy AI làm trung tâm, đạt được vận hành siêu gigabit/10 Gbps theo định hướng giá trị, cung cấp khả năng truy cập và sử dụng điện toán chất lượng cao và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các dịch vụ AI".

Để phổ biến siêu gigabit, Huawei đã ra mắt một loạt các sản phẩm AI-FTTR, bao gồm thiết bị trung tâm AI cho gia đình và hộp thông minh AI, cũng như các sản phẩm Wi-Fi 7 FTTR ba băng tần và băng tần kép. Để dẫn đầu 10 Gbps, Huawei đã ra mắt bo mạch dịch vụ 50G PON mật độ cao đầu tiên trong ngành để sử dụng thương mại quy mô lớn và nâng cấp 50G PON FTTR để hỗ trợ Wi-Fi 7 ba băng tần (3+3+3). Đối với mạng điện toán 1 ms, Huawei đã ra mắt ba giải pháp: Mini OXC, OSU/fgOTN toàn trình và tích hợp OTN & QKD. Để có cơ hội mới trong lĩnh vực DCI (kết nối trung tâm dữ liệu) trong nước và quốc tế, Huawei đã ra mắt giải pháp cụm OTN cực lớn và giải pháp cáp quang biển và cáp đất liền tích hợp duy nhất trong ngành. Ngoài ra, để xây dựng mạng quang có sức chống chịu cao, Huawei đã ra mắt các giải pháp phục hồi mạng như DAS AI và WSON 50 ms.

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