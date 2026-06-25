構建以AI為中心的智能光網，共贏AI時代新增長

根據「十五五」規劃綱要，新一代通信網、算力網等「六張網」的規劃建設已納入國家頂層部署，工信部信息通信科技委常務副主任韓夏在開場致辭中指出：「低時延、大容量、高可靠、智能化的光網絡既是新一代通信網的重要組成，也是各類新型信息通信基礎設施的支撐底座。加快推進光網絡從基礎『傳輸管道』向『網智融合』演進升級，對於構建我國光網絡發展新格局具有重要意義。」 同時，2025年10月國際電信聯盟（ITU）發佈了ION-2030下一代光網絡發展願景，指明了智能光網的發展方向。中國信通院副院長敖立解讀道：「光網絡與AI實現雙向賦能，智能光網在高效承載算力普惠應用的同時，借助大模型與智能體加速向高階自智網絡躍升。我國正從『千兆普及』向『萬兆啟航』升級，探索超千兆寬帶業務發展，積極推進寬帶提質。毫秒用算從『體系構建』走向『規模落地』，全面築牢支撐數字經濟發展的全光底座。」

運營商正在走向價值經營新時代

AI正大幅提高家庭數字生活的便利性和企業的生產效率，中國移動、中國電信、中國聯通、約旦Zain以及順網科技分享了擁抱AI機遇的最新實踐，在提升帶寬速率的基礎上，通過連接體驗、智能業務和主動服務三大升級賦能家寬主營業務，為家庭用戶提供最佳AI應用體驗和優質的家庭寬帶服務，通過專線連接和算網一體化服務能力的煥新升級，為企業提供高品質的聯算和用算體驗。運營商正在走向價值經營新階段，依托智能化升級深挖存量價值、拓展增值服務，構築可持續增長新曲線。

智能光網助力運營商構建以AI為中心的全光目標網，共贏AI時代新增長

為助力運營商加速邁向Token經營時代，華為全面升級智能光網十大創新產品與解決方案。華為光產品線副總裁金志國表示：「華為推進光智共融戰略，實現光與AI協同發展，通過AI-FAN和AI-OTN系列產品與解決方案，助力運營商構建以AI為中心的全光目標網，實現超千兆/萬兆價值經營和高品質的聯算、入算，加速AI業務全面普及。」

面向超千兆普及，華為推出AI智家寶、AI智慧盒等AI-FTTR系列產品以及三頻/雙頻Wi-Fi 7 FTTR；加速萬兆引領，華為推出業界首個規模商用的高密度50G PON業務板，並升級50G PON FTTR支持三頻Wi-Fi 7 3+3+3；構建1ms城市算網，華為推出小型化OXC、端到端OSU/fgOTN、OTN通量一體三類解決方案；抓住國內/跨國DCI新機遇，華為推出業界唯一OTN超大集群解決方案和海陸纜一體化解決方案；同時，升級光網絡韌性，華為推出AI DAS、50ms WSON等網絡韌性解決方案。

SOURCE Huawei