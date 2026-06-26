Jaringan AI-Optik Jadi Penggerak Pertumbuhan Baru di Era AI

Pada Oktober 2025, International Telecommunication Union (ITU) meluncurkan visi ION-2030 untuk jaringan optik generasi baru. Visi ini menentukan arah pengembangan AI-ON ke depan. Wakil Presiden CAICT, Ao Li, memaparkan, "Jaringan optik dan AI kelak saling melengkapi. AI-ON akan mendukung aplikasi komputasi skala luas secara efisien, serta memanfaatkan model besar dan agen AI untuk mendorong kemajuan menuju jaringan otonom tingkat tinggi. Ao Li menambahkan bahwa Tiongkok kini beralih dari konsep 'jaringan gigabita di setiap tempat' menuju 'akselerasi 10G'. Lewat langkah ini, Tiongkok mendorong layanan pita lebar ultra-gigabit, serta mengeksplorasi jalur baru untuk meningkatkan kualitas pita lebar. Ia juga menyebut bahwa komputasi tingkat milidetik kini bergeser dari fase "pembangunan sistem" ke fase "penerapan skala besar" sehingga membangun fondasi jaringan serba optik yang kokoh bagi ekonomi digital."

Operator Memasuki Era Baru yang Mengutamakan Nilai Tambah

AI meningkatkan kemudahan gaya hidup digital di rumah dan mendorong produktivitas pelaku usaha. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan, dan Shunwang Technology berbagi pengalaman terbaru tentang praktik menangkap peluang AI. Berbekal peningkatan kecepatan jaringan pita lebar, kelima perusahaan ini memperkuat layanan home broadband dengan memperbarui pengalaman konektivitas, layanan cerdas, serta dukungan proaktif. Sederet inovasi ini menghadirkan pengalaman aplikasi AI terbaik dan layanan broadband premium di rumah, sementara peningkatan koneksi jalur privat dan kapabilitas layanan integrasi komputasi-jaringan memastikan akses dan penggunaan komputasi bermutu tinggi bagi pelaku usaha. Operator kini memasuki era baru yang mengutamakan nilai tambah. Lewat AI, mereka memaksimalkan nilai tambah dari basis pelanggan yang telah menggunakan layanan, memperluas layanan yang bernilai tambah, serta membangun jalur baru menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

AI-ON Bantu Operator Bangun Jaringan Target Serba Optik Berbasis AI, Dorong Pertumbuhan yang Saling Menguntungkan di Era AI

Agar operator dapat mempercepat transisi menuju era monetisasi Token, Huawei memperbarui 10 produk dan solusi inovatif AI-ON. Vice President, Huawei Optical Business Product Line, Kim Jin, mengatakan, "Huawei terus mengembangkan strategi konvergensi optik-AI guna mendorong pengembangan teknologi optik dan AI. Rangkaian produk AI-FAN dan AI-OTN mendukung operator membangun jaringan target serba optik berbasis AI, mewujudkan jaringan ultra-gigabit/10 Gbps yang berorientasi pada nilai tambah, menghadirkan akses dan penggunaan komputasi berkualitas tinggi, serta mendorong adopsi layanan AI yang lebih luas."

Untuk meningkatkan popularitas jaringan ultra-gigabit, Huawei meluncurkan portofolio produk AI-FTTR, termasuk AI home hub dan AI smart box, serta produk Wi-Fi 7 FTTR tri-band dan dual-band. Untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di segmen 10 Gbps, Huawei menghadirkan kartu layanan 50G PON berdensitas tinggi pertama di industri untuk komersialisasi skala besar, serta memperbarui 50G PON FTTR agar mendukung Wi-Fi 7 tri-band (3+3+3). Untuk jaringan komputasi berlatensi 1 milidetik, Huawei meluncurkan tiga solusi, yakni Mini OXC, OSU/fgOTN end-to-end, serta integrasi OTN & QKD. Untuk membuka peluang baru di segmen Data Center Interconnect (DCI) nasional maupun internasional, Huawei menghadirkan solusi klaster OTN berskala ultra-besar sebagai satu-satunya inovasi di industri, serta solusi integrasi kabel bawah laut dan darat. Selain itu, untuk membangun jaringan optik yang tangguh, Huawei juga meluncurkan solusi resiliensi jaringan seperti AI DAS dan 50 ms WSON.

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