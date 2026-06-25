Membina Rangkaian Optik-AI Pacu Pertumbuhan Baharu dalam Era AI

SHANGHAI, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Semasa berlangsungnya MWC Shanghai 2026, Sidang Kemuncak AI-ON yang bertemakan "Networks for AI, AI for Networks" ("Rangkaian untuk AI, AI untuk Rangkaian") telah berjaya diadakan. Acara tersebut menghimpunkan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat (MIIT) China, China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), pengendali telekomunikasi global, rakan industri dan Huawei bagi meneroka trend rangkaian optik dalam era baharu pengewangan Token. Para peserta turut berkongsi pengalaman praktikal dalam perkhidmatan baharu seperti pakej ultra-gigabit/10 Gbps serta integrasi rangkaian-pengkomputeran. Di sidang kemuncak itu, Huawei memperkenalkan 10 produk dan penyelesaian inovatif AI-Optical Network (AI-ON) bagi memperkasakan pengendali telekomunikasi membina rangkaian sasaran optik sepenuhnya yang berpusatkan AI serta memacu penggunaan perkhidmatan AI secara meluas.

The AI-ON Summit was successfully held (PRNewsfoto/Huawei) Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, is delivering a keynote speech (PRNewsfoto/Huawei)

Pada Oktober 2025, International Telecommunication Union (ITU) memperkenalkan visi ION-2030 bagi rangkaian optik generasi akan datang yang merancang hala tuju untuk masa depan AI-ON. Ao Li, Naib Presiden CAICT, menjelaskan: "Rangkaian optik dan AI akan saling memperkasakan. AI-ON akan menyokong aplikasi pengkomputeran secara meluas dengan cekap, sambil memanfaatkan model besar dan ejen AI untuk memajukan pembangunan ke arah rangkaian autonomi tahap tinggi. China sedang beralih daripada 'gigabit di mana-mana' kepada 'peningkatan besar-besaran 10G', sekali gus memacu perkhidmatan jalur lebar ultra-gigabit dan meneroka laluan baharu bagi meningkatkan kualiti jalur lebar. Pengkomputeran pada tahap milisaat juga sedang beralih daripada 'pembinaan sistem' kepada 'penggunaan berskala besar', sekali gus membina asas rangkaian optik sepenuhnya yang kukuh untuk ekonomi digital."

Pengendali Telekom Memasuki Era Baharu Operasi Nilai

AI kini meningkatkan dengan ketara kemudahan dalam kehidupan digital bagi isi rumah dan turut meningkatkan produktiviti perusahaan. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan dan Shunwang Technology berkongsi amalan terkini mereka dalam menerima peluang AI. Bersandarkan peningkatan kelajuan lebar jalur, syarikat-syarikat ini memperkasakan perkhidmatan jalur lebar rumah melalui peningkatan pengalaman ketersambungan, perkhidmatan pintar dan sokongan proaktif. Inovasi ini menyediakan pengalaman aplikasi AI yang terbaik dalam kelas serta perkhidmatan jalur lebar premium kepada isi rumah sambil meningkatkan sambungan talian persendirian dan keupayaan perkhidmatan rangkaian-pengkomputeran bersepadu demi memastikan akses dan penggunaan sumber pengkomputeran yang berkualiti tinggi untuk perusahaan. Pengendali telekomunikasi kini sedang memasuki era baharu operasi berasaskan nilai. Dengan memanfaatkan penaiktarafan pintar, pengendali memaksimumkan nilai pangkalan terpasang, memperluas perkhidmatan nilai tambah serta mewujudkan laluan pertumbuhan mampan yang baharu.

AI-ON Memperkasakan Pengendali Telekom Membina Rangkaian Sasaran Optik Sepenuhnya Berpusatkan AI, Memacu Pertumbuhan Bersama dalam Era AI

Bagi membantu pengendali telekomunikasi mempercepat peralihan ke era pengewangan Token, Huawei menaik taraf secara menyeluruh 10 produk dan penyelesaian inovatif AI-ON. Kim Jin, Naib Presiden Huawei Optical Business Product Line, berkata: "Huawei sedang memajukan strategi penumpuan AI-optik bagi membolehkan pembangunan terselaras antara teknologi optik dan AI. Siri produk AI-FAN dan AI-OTN memperkasakan pengendali membina rangkaian sasaran optik sepenuhnya yang berpusatkan AI, sekali gus mencapai operasi ultra-gigabit/10 Gbps dipacu nilai, menyediakan akses dan penggunaan sumber pengkomputeran berkualiti tinggi serta memacu penggunaan perkhidmatan AI secara meluas."

Bagi mempopularkan ultra-gigabit, Huawei melancarkan satu siri produk AI-FTTR, termasuk hab rumah AI dan kotak pintar AI, serta produk Wi-Fi 7 FTTR tiga jalur dan dwijalur. Bagi kepimpinan 10 Gbps, Huawei melancarkan papan perkhidmatan PON 50G berketumpatan tinggi pertama dalam industri untuk kegunaan komersial berskala besar dan menaik taraf PON FTTR 50G untuk menyokong Wi-Fi 7 tiga jalur (3+3+3). Bagi rangkaian pengkomputeran 1 ms, Huawei melancarkan tiga penyelesaian: Mini OXC, OSU/fgOTN hujung-ke-hujung dan integrasi OTN & QKD. Bagi memberikan peluang baharu dalam DCI kebangsaan dan antarabangsa, Huawei melancarkan satu-satunya penyelesaian kluster OTN ultra-besar dalam industri ini dan penyelesaian kabel dasar laut-daratan bersepadu. Di samping itu, bagi membina rangkaian optik berdaya tahan, Huawei melancarkan penyelesaian daya tahan rangkaian seperti AI DAS dan WSON 50 ms.

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