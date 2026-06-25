Mettre en place l'AI-Optical Network pour stimuler une nouvelle croissance à l'ère de l'IA

SHANGHAI, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du MWC Shanghai 2026, le sommet AI-ON, placé sous le thème « Des réseaux pour l'IA, l'IA pour les réseaux », s'est déroulé avec succès. Cet événement a réuni le Comité des technologies de l'information et de la communication du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT), des opérateurs internationaux, des partenaires du secteur et Huawei, afin d'étudier les tendances des réseaux optiques dans cette nouvelle ère de monétisation de l'IA. Les participants ont échangé leurs expériences concrètes concernant de nouveaux services, tels que les offres « ultra-gigabit » (10 Gbps) et l'intégration réseau-informatique. Lors de ce sommet, Huawei a dévoilé 10 produits et solutions innovants issus de sa gamme AI-Optical Network (AI-ON), destinés à permettre aux opérateurs de mettre en place des réseaux cibles entièrement optiques axés sur l'IA et à favoriser l'adoption généralisée des services d'IA.

The AI-ON Summit was successfully held Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, is delivering a keynote speech

En octobre 2025, l'Union internationale des télécommunications (UIT) a publié la vision « ION-2030 » pour les réseaux optiques de nouvelle génération, traçant ainsi la voie pour l'avenir de l'AI-ON. Ao Li, vice-président du CAICT, a expliqué : « Les réseaux optiques et l'IA se renforceront mutuellement. » L'AI-ON prendra efficacement en charge un large éventail d'applications informatiques, tout en tirant parti de modèles à grande échelle et d'agents d'IA pour évoluer vers des réseaux autonomes de haut niveau. La Chine passe du concept de "gigabit partout" à celui de "déploiement du 10G", favorisant ainsi les services haut débit ultra-gigabit et explorant de nouvelles voies pour améliorer la qualité du haut débit. L'informatique à l'échelle de la milliseconde passe désormais de la "conception de systèmes" au "déploiement à grande échelle", jetant ainsi les bases solides d'une infrastructure entièrement optique pour l'économie numérique. »

Les opérateurs entrent dans une nouvelle ère d'exploitation axée sur la valeur

L'intelligence artificielle améliore considérablement le confort de la vie numérique des ménages et stimule la productivité des entreprises. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan et Shunwang Technology ont présenté leurs dernières initiatives visant à tirer parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Tirant parti de l'amélioration des débits, ils renforcent les services haut débit à domicile grâce à des améliorations en matière d'expérience de connexion, de services intelligents et d'assistance proactive. Ces innovations offrent aux particuliers des expériences d'utilisation des applications d'IA parmi les meilleures de leur catégorie ainsi que des services haut débit premium, tandis que la modernisation des liaisons privées et des capacités des services intégrés de calcul et de réseau garantit aux entreprises un accès et une utilisation des ressources informatiques de haute qualité. Les opérateurs entrent dans une nouvelle ère d'exploitation axée sur la valeur. En tirant parti de mises à niveau intelligentes, ils optimisent la valeur de leur parc installé, développent des services à valeur ajoutée et ouvrent de nouvelles voies vers une croissance durable.

AI-ON permet aux opérateurs de mettre en place des réseaux cibles entièrement optiques axés sur l'IA, favorisant ainsi une croissance partagée à l'ère de l'IA

Afin d'aider les opérateurs à accélérer leur transition vers l'ère de la monétisation de l'IA, Huawei a procédé à une mise à niveau complète de ses 10 produits et solutions innovants AI-ON. Kim Jin, vice-président de la division Produits optiques de Huawei, a déclaré : « Huawei poursuit sa stratégie de convergence entre l'optique et l'IA afin de permettre le développement coordonné des technologies optiques et de l'IA. Les gammes de produits AI-FAN et AI-OTN permettent aux opérateurs de mettre en place des réseaux cibles entièrement optiques axés sur l'IA, d'atteindre des débits ultra-gigabit de 10 Gbit/s créateurs de valeur, d'offrir un accès et une utilisation de ressources informatiques de haute qualité, et de favoriser l'adoption généralisée des services d'IA. »

Afin de favoriser la généralisation de l'ultra-gigabit, Huawei a lancé une gamme de produits AI-FTTR, comprenant notamment un hub résidentiel IA et un boîtier intelligent IA, ainsi que des produits FTTR Wi-Fi 7 tri-bande et bi-bande. Afin de rester à la pointe de la technologie en matière de réseaux 10 Gbps, Huawei a lancé la première carte de service PON 50G haute densité du secteur destinée à une utilisation commerciale à grande échelle et a mis à niveau sa solution FTTR PON 50G pour prendre en charge le Wi-Fi 7 tri-bande (3+3+3). Pour les réseaux informatiques à latence de 1 ms, Huawei a lancé trois solutions : Mini OXC, OSU/fgOTN de bout en bout et intégration OTN et QKD. Afin de saisir de nouvelles opportunités dans le domaine des interconnexion de centres de données (DCI) nationaux et internationaux, Huawei a lancé la seule solution de cluster OTN à très grande échelle du secteur, ainsi qu'une solution intégrée combinant réseaux terrestres et câbles sous-marins. Par ailleurs, afin de mettre en place des réseaux optiques résilients, Huawei a lancé des solutions de résilience réseau telles que l'AI DAS et le WSON à 50 ms.

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