Создание ИИ-оптической сети для стимулирования нового роста в эпоху ИИ

ШАНХАЙ, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Shanghai 2026 успешно прошел саммит AI-ON на тему «Сети для ИИ, ИИ для сетей». Мероприятие объединило Комитет по информационным и коммуникационным технологиям Министерства промышленности и информационных технологий Китая, Китайскую академию информационных и коммуникационных технологий (CAICT), глобальных операторов, отраслевых партнеров и Huawei для изучения тенденций оптических сетей в новую эру монетизации токенов. Участники поделились практическим опытом в новых услугах, таких как ультрагигабитные пакеты / пакеты 10 Гбит/с и интеграция сетевых вычислений. На саммите компания Huawei представила 10 инновационных продуктов и решений ИИ-оптической сети (AI-ON), которые позволят операторам создавать полностью оптические целевые сети, ориентированные на ИИ, и стимулировать широкое внедрение услуг ИИ.

Саммит AI-ON прошел успешно Ким Чжин, вице-президент линейки оптических бизнес-продуктов Huawei, выступает с программной речью

В октябре 2025 года Международный союз электросвязи (МСЭ) опубликовал видение ION-2030 для оптических сетей следующего поколения, наметив курс на будущее AI-ON. Ао Ли (Ao Li), вице-президент CAICT, объяснил: «Оптические сети и ИИ расширят возможности друг друга. AI-ON будет эффективно поддерживать широко распространенные вычислительные приложения, в то же время используя большие модели и агентов ИИ для продвижения к автономным сетям высокого уровня. Китай переходит от «гигабит везде» к «наращиванию 10G», продвигая ультрагигабитные широкополосные услуги и исследуя новые пути повышения качества широкополосной связи. Вычисления миллисекундного уровня переходят от «построения системы» к «крупномасштабному развертыванию», создавая прочную полностью оптическую основу для цифровой экономики».

Операторы вступают в новую эру ценных операций

ИИ значительно повышает удобство цифровой жизни для домохозяйств и повышает производительность предприятий. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan и Shunwang Technology поделились своими последними практиками использования возможностей ИИ. Опираясь на улучшенную пропускную способность, они расширяют возможности домашних широкополосных услуг за счет модернизации возможностей подключения, интеллектуальных услуг и упреждающей поддержки. Эти инновации обеспечивают лучшие в своем классе возможности приложений ИИ и премиальные широкополосные услуги для домашних хозяйств, в то время как модернизация подключений к частным линиям и возможности интегрированных вычислительных сетей обеспечивают высококачественный доступ к вычислениям и их использование для предприятий. Операторы вступают в новую эру ценных операций. Используя интеллектуальные обновления, они максимизируют ценность своей установленной базы, расширяют услуги с добавленной стоимостью и создают новые пути для устойчивого роста.

AI-ON дает операторам возможность создавать полностью оптические целевые сети, ориентированные на ИИ, стимулируя общий рост в эпоху ИИ

Чтобы помочь операторам ускорить переход в эпоху монетизации токенов, компания Huawei всесторонне обновила свои 10 инновационных продуктов и решений AI-ON. Ким Чжин (Kim Jin), вице-президент линейки оптических бизнес-продуктов Huawei, заявил: «Huawei продвигает свою стратегию конвергенции оптического ИИ, чтобы обеспечить скоординированное развитие оптических и ИИ-технологий. Серия продуктов AI-FAN и AI-OTN позволяет операторам создавать полностью оптические целевые сети, ориентированные на ИИ, достигая операций с ультрагигабитной скоростью / скоростью 10 Гбит/с, обеспечивая высококачественный доступ к вычислениям и их использование, а также способствуя широкому внедрению услуг ИИ».

Для ультрагигабитной популяризации компания Huawei запустила серию продуктов AI-FTTR, включая домашний хаб ИИ и смарт-приставку ИИ, а также трехдиапазонные и двухдиапазонные продукты Wi-Fi 7 FTTR. Для достижения лидерства в 10 Гбит/с компания Huawei запустила первую в отрасли сервисную плату 50G PON высокой плотности для крупномасштабного коммерческого использования и модернизировала 50G PON FTTR для поддержки трехдиапазонного Wi-Fi 7 (3+ 3+ 3). Для вычислительных сетей 1 мс компания Huawei запустила три решения: Mini OXC, сквозная интеграция OSU/fgOTN и OTN с QKD. Для новых возможностей в национальном и международном DCI компания Huawei запустила единственное в отрасли сверхбольшое кластерное решение OTN и интегрированное подводно-наземное кабельное решение. Кроме того, для создания отказоустойчивых оптических сетей компания Huawei запустила решения для обеспечения отказоустойчивости сетей, такие как AI DAS и WSON 50 мс.

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