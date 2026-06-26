Vybudování optické sítě pro AI jako hnací síla nového růstu v éře AI
News provided byHuawei
Jun 26, 2026, 10:35 ET
ŠANGHAJ, 26. června 2026 /PRNewswire/ – Na veletrhu MWC Shanghai 2026 se úspěšně uskutečnil summit AI-ON s tématem Sítě pro AI, AI pro sítě. Na této akci se sešli zástupci Výboru pro informační a komunikační technologie čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), Čínské akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT), globálních operátorů, partnerů z oboru a společnosti Huawei, aby prozkoumali trendy v oblasti optických sítí v nové éře monetizace tokenů. Účastníci si vyměnili praktické zkušenosti s novými službami, jako jsou balíčky s rychlostí ultra-gigabit/10 Gbps a integrace sítí a výpočetní techniky. Společnost Huawei tam představila 10 inovativních produktů a řešení v rámci platformy AI-Optical Network (AI-ON), jež operátorům umožní budovat plně optické cílové sítě založené na AI a podpoří široké zavádění služeb využívajících AI.
V říjnu 2025 zveřejnila Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) vizi ION-2030 pro optické sítě nové generace, která vytyčuje směr pro budoucnost sítě AI-ON. Ao Li, viceprezident CAICT, vysvětlil: „Optické sítě a umělá inteligence se budou vzájemně posilovat. AI-ON bude efektivně podporovat široké spektrum výpočetních aplikací a zároveň bude využívat rozsáhlé modely a agenty umělé inteligence k postupnému přechodu k vysoce autonomním sítím. Čína přechází od koncepce ‚gigabit všude' k rychlému nasazení 10G, čímž podporuje rozvoj ultra-gigabitových širokopásmových služeb a hledá nové cesty ke zlepšení kvality širokopásmového připojení. Výpočetní technika na úrovni milisekund se posouvá od ‚vývoje systémů' k ‚rozsáhlému nasazení' a vytváří tak pevný, plně optický základ pro digitální ekonomiku."
Provozovatelé vstupují do nové éry provozu orientovaného na přidanou hodnotu
Umělá inteligence výrazně zvyšuje pohodlí digitálního života domácností a zvyšuje produktivitu firem. Společnosti China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan a Shunwang Technology se podělily o své nejnovější postupy při využívání příležitostí v oblasti umělé inteligence. Díky vyšší rychlosti připojení posilují domácí širokopásmové služby prostřednictvím vylepšení v oblasti připojení, inteligentních služeb a proaktivní podpory. Tyto inovace přinášejí domácnostem špičkový uživatelský prožitek z aplikací využívajících AI a prémiové širokopásmové služby, zatímco modernizace privátních linek a rozšíření funkcí integrovaných výpočetně-síťových služeb zajišťuje firmám vysoce kvalitní přístup k výpočetním prostředkům a jejich využití. Provozovatelé vstupují do nové éry provozu orientovaného na přidanou hodnotu. Díky využívání inteligentních aktualizací maximalizují hodnotu své stávající instalované základny, rozšiřují nabídku služeb s přidanou hodnotou a otevírají nové cesty k udržitelnému růstu.
AI-ON umožňuje operátorům budovat plně optické cílové sítě zaměřené na umělou inteligenci a podporuje tak společný růst v éře umělé inteligence
Aby společnost Huawei pomohla operátorům urychlit přechod do éry monetizace tokenů, komplexně vylepšila svých 10 inovativních produktů a řešení v rámci iniciativy AI-ON. Kim Jin, viceprezident produktové řady optických řešení společnosti Huawei, uvedl: „Společnost Huawei rozvíjí svou strategii konvergence optických technologií a umělé inteligence, aby umožnila jejich koordinovaný rozvoj. Produktové řady AI-FAN a AI-OTN umožňují operátorům budovat plně optické cílové sítě zaměřené na umělou inteligenci, dosahovat provozních výkonů v řádu ultra-gigabitů/10 Gbps s důrazem na přidanou hodnotu, poskytovat vysoce kvalitní přístup k výpočetním zdrojům a jejich využití a podporovat široké zavádění služeb umělé inteligence."
V rámci šíření technologie ultra-gigabit uvedla společnost Huawei na trh řadu produktů AI-FTTR, mezi které patří domácí rozbočovač s umělou inteligencí, smart box s umělou inteligencí a třípásmové a dvoupásmové produkty Wi-Fi 7 FTTR. K potvrzení svého vedoucího postavení v oblasti 10 Gbps uvedla společnost Huawei na trh první servisní desku 50G PON s vysokou hustotou v oboru určenou pro rozsáhlé komerční využití a vylepšila technologii 50G PON FTTR tak, aby podporovala třípásmové Wi-Fi 7 (3+3+3). Pro výpočetní sítě s odezvou 1 ms přišla společnost Huawei se třemi řešeními: Mini OXC, end-to-end OSU/fgOTN a integrace OTN a QKD. S cílem využít nové příležitosti v oblasti národních i mezinárodních datových přenosů (DCI) uvedla společnost Huawei na trh jediné řešení v oboru v podobě ultravelkého OTN clusteru a integrovaného řešení pro podmořské a pozemní kabely. Kromě toho v rámci budování odolných optických sítí představila řešení pro zajištění odolnosti sítí, jako jsou AI DAS a 50 ms WSON.
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