행동으로 공감을 유도하고 끈기 있게 초심을 유지하다 - 아시안 패러 게임 후원사 체리의 ESG 경영 실천

두바이, 아랍에미리트 2025년 12월 19일 /PRNewswire/ -- 현지 시각 12월 14일 밤, 환호 속에 2025 아시안 유스 패러 게임(2025 Asian Youth Para Games) 폐막이 선언되자 불꽃놀이가 두바이 경기장의 밤하늘을 환히 비추면서 대미를 장식했다. 이번 대회의 공식•단독 모빌리티 파트너로 활약한 체리(Chery)는 만인을 포용하는 기술력을 총동원해 대회의 모든 과정을 지원하고, 잊지 못할 장면을 숱하게 연출했다. 모나인(Mornine)이라는 아이모가 로봇(AiMOGA Robot)과 마지드 라셰드(Majid Rashed) APC(아시아패럴림픽위원회) 위원장의 공동 개막 선언과 로봇이 진행하는 파격적인 시상식부터 경기 전 선수 전원에게 기증한 자외선 차단 장비와 TIGGO SUV를 동원해 대회 기간 내내 제공한 셔틀 및 에스코트 서비스에 이르기까지 체리의 활약상은 다채롭기 그지없었다. 체리는 이번 대회 준비와 순조로운 진행을 돕는 데 전력을 기울였다. 주샤오둥(Zhu Shaodong) 체리 인터내셔널(Chery International) 총괄 부사장은 폐막식 연설에서 "체리는 '그곳에 정착하고, 그곳에 봉사하며, 그곳과 동화하라(In somewhere, For somewhere, Be somewhere)'는 원칙을 길잡이 삼아 세계의 지속 가능한 발전을 추구한다. 체리는 사회 환원의 방편으로 스포츠 행사를 후원하는 것을 영광이자 자부심으로 여긴다"라고 밝혔다.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

체리는 ESG 경영 철학을 실천하는 과정에서 다수의 세계 정상급 친환경 공장을 건립한 이후에도, 지속 가능한 생산 체제로 전환하는 데 박차를 가하고 있다. 또한 체리는 해초 보존을 위해 세계자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN)을 비롯한 국제기구와 협력하는 등 환경 보호 활동에도 적극 동참하고 있다. 그뿐만 아니라, 체리는 장애인과 어린이의 복지 증진에도 부단히 관심을 기울이고 있다. 단적인 예로, 체리는 유니세프(UNICEF)와의 협력을 통해 4000만 명에 육박하는 전 세계 어린이의 교육을 지원해 왔다. 한편, 체리는 카자흐스탄 국립패럴림픽위원회(Kazakhstan National Paralympic Committee) 및 아시아 패럴림픽위원회(Asian Paralympic Committee)와 힘을 합쳐 다양한 포용성 강화 프로그램을 진행하고 있다. 지난 10월에 열린 2025 체리 브랜드 유저 서밋(2025 Chery Brand User Summit)에 기간에 체리는 'ESG 글로벌 연합(ESG Global Alliance)'을 결성하는 데 어김없이 앞장섰다. 또한 체리는 전 세계 딜러들과 지속 가능한 발전 계획을 공유하고, 책임 경영 철학을 공급망 전체로 확산하는 데 주력했다.

체리는 대회가 마무리된 후에도 기술을 원동력으로 삼고, 사회적 책임을 초석으로 삼아 부단히 정진하고 있다. 궁극적인 목표는 상업적인 성공과 더불어, 보다 포용적이고 희망찬 미래 지향적 세상을 건설하는 것이다.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.