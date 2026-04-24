Hisense apresenta a série UR9, que define a próxima era dos monitores True RGB MiniLED

QINGDAO, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global no setor de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, anunciou hoje o lançamento mundial de sua mais recente linha de televisores premium, a Série UR9. Mais do que o lançamento de um produto, o UR9 é uma nova interpretação do conceito de "Cor Natural e Real": cores não só mais vivas, mas também mais naturais, confortáveis e realistas para o uso diário.

Na essência do UR9 está uma inovação na forma de criar e vivvenciar as cores. Ao gerar cor diretamente na fonte de luz, o UR9 oferece tons mais ricos, detalhes mais precisos e uma experiência visual que se aproxima da forma como o olho humano enxerga o mundo real, reduzindo a fadiga visual e aumentando a imersão.

Este avanço na experiência centrada no usuário é resultado da tecnologia RGB MiniLED da Hisense, líder no setor. Em março de 2026, o Conselho da Divisão de Vídeo da Consumer Technology Association (CTA) divulgou a definição oficial do setor para televisores RGB LED. Como membro da CTA, a Hisense é referência importante no estabelecimento do padrão global da indústria para o que é o verdadeiro RGB MiniLED e continua expandindo os limites da tecnologia convencional de telas.

Na vanguarda dessa inovação, a série UR9 da Hisense representa um salto qualitativo na engenharia de telas. Superando o MiniLED tradicional, ele apresenta um sistema de retroiluminação RGB MiniLED completo, no qual cada LED incorpora diodos independentes de vermelho, verde e azul, o que permite um nível de controle sem precedentes sobre cor, brilho e contraste. Essa arquitetura alcança até 100% da gama de cores BT.2020, oferecendo um desempenho cromático que não só é mais abrangente, como também mais preciso e realista.

O responsável por essa inovação é o mais novo processador Hi-View AI Engine RGB. Graças à coordenação em tempo real da cor e do brilho por zona, o processador garante que cada quadro seja otimizado dinamicamente, proporcionando maior profundidade, nitidez e equilíbrio a cada cena.

Além da excelência visual, o UR9 foi projetado para proporcionar uma experiência sensorial completa. Seu sistema integrado de som surround multicanal 4.1.2, ajustado profissionalmente pela Devialet, cria um ambiente sonoro imersivo de 360 graus. Com alto-falantes verticais, canais de som surround dedicados e um potente subwoofer integrado, o sistema oferece profundidade cinematográfica, amplitude dinâmica e realismo espacial sem a necessidade de equipamentos externos.

Para garantir uma experiência de visualização sempre confortável em todos os ambientes, o UR9 também conta com painéis otimizados para cada região — com tecnologia antirreflexo e sem brilho para a Europa, Austrália e outras regiões, e o Painel Obsidian para as Américas —, minimizando as distrações causadas pela luz ambiente e preservando a qualidade da imagem. Para os entusiastas de jogos, a taxa de atualização nativa de 180 Hz em alguns modelos proporciona movimentos extremamente suaves e grande capacidade de resposta, elevando as experiências de jogo de última geração a novos patamares.

Compatível com um amplo conjunto de formatos premium — incluindo Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced e Filmmaker Mode —, o UR9 foi desenvolvido para atender às crescentes demandas tanto dos criadores de conteúdo quanto dos consumidores. Seu desempenho é complementado pelo sofisticado conceito de Pure Elegance Design, com suporte metálico de alta qualidade e um acabamento praticamente sem moldura que se integra perfeitamente a qualquer ambiente moderno.

Com o lançamento do UR9, a Hisense dá maior foco à sua missão de "Inovar para uma vida mais brilhante". Ao redefinir o conceito de "Cor Natural e Real" por meio da verdadeira tecnologia RGB MiniLED, a Hisense não está apenas promovendo avanços na tecnologia de exibição, mas também proporcionando uma experiência visual mais natural, mais envolvente e mais centrada no ser humano.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026 TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com o público em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962919/UR9_16x9_TR.jpg

FONTE Hisense