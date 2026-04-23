Hisense представляет серию UR9, определяющую следующую эру настоящего MiniLED-дисплея RGB

ЦИНДАО, Китай, 23 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, сегодня объявила о глобальном запуске своей новейшей линейки телевизоров премиум-класса серии UR9. UR9 — это не просто запуск продукта, он представляет собой новую интерпретацию «Естественного и настоящего цвета», не только более яркого, но и более естественного, комфортного и натурального для повседневного просмотра.

В основе UR9 лежит революционный подход к тому, как создается и воспринимается цвет. Генерируя цвет непосредственно на источнике света, UR9 обеспечивает более насыщенные тона, более точные детали и ощущение просмотра, которое ближе к тому, как человеческий глаз воспринимает реальный мир, уменьшая зрительную усталость, одновременно усиливая погружение.

Этот ориентированный на пользователя скачок происходит благодаря ведущей в отрасли технологии RGB MiniLED от Hisense. В марте 2026 года Совет выдеоподразделения Ассоциации потребительских технологий (CTA) выпустил официальное отраслевое определение для светодиодных телевизоров RGB. Являясь членом CTA, Hisense является основной силой в установлении глобального отраслевого стандарта того, что такое настоящий RGB MiniLED, и продолжает расширять границы традиционных технологий отображения.

В авангарде этой инновации серия Hisense UR9 представляет собой квантовый скачок в разработке дисплеев. Выходя за рамки традиционного MiniLED, она представляет полноценную систему подсветки RGB MiniLED, в которой каждый светодиод объединяет независимые красные, зеленые и синие диоды, обеспечивая беспрецедентный контроль над цветом, яркостью и контрастностью. Эта архитектура обеспечивает до 100% цветовой гаммы BT.2020, обеспечивая цветопередачу, которая не только более обширна, но и более точна и реалистична.

В основе этого прорыва лежит совершенно новый процессор Hi-View AI Engine RGB. Благодаря координации цвета и яркости в реальном времени на уровне зоны процессор обеспечивает динамическую оптимизацию каждого кадра, обеспечивая большую глубину, четкость и баланс для каждой сцены.

Помимо визуального совершенства, UR9 спроектирован, чтобы полноценно воздействовать на чувства. Интегрированная система 4.1.2 Multi-Channel Surround Sound, профессионально настроенная Devialet, создает полностью захватывающий 360-градусный звуковой ландшафт. Система, оснащенная динамиками, направленными вверх, выделенными объемными каналами и мощным встроенным сабвуфером, обеспечивает кинематографическую глубину, динамический диапазон и пространственный реализм без необходимости использования внешнего оборудования.

Для обеспечения постоянного комфортного просмотра в различных средах UR9 также оснащен оптимизированными для региона панелями — Anti-Reflection и Glare-Free для Европы, Австралии и других регионов, а также Obsidian Panel для Северной и Южной Америки, сводя к минимуму отвлекающие факторы от окружающего света при сохранении целостности изображения. Для любителей игр встроенная частота обновления 180 Гц на выбранных моделях обеспечивает ультраплавное движение и отзывчивость, повышая игровой опыт следующего поколения до новых высот.

Поддерживая полный набор премиальных форматов, включая Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced и режим Filmmaker, UR9 создан для удовлетворения растущих потребностей как создателей контента, так и потребителей. Его характеристики дополняются изысканным дизайном Pure Elegance с металлической подставкой премиум-класса и почти безрамочной отделкой, которая легко интегрируется в любое современное жилое пространство.

С запуском UR9 компания Hisense привносит свое видение «Инновации для более яркой жизни» с более четким фокусом. Переосмысливая «Естественный и настоящий цвет» с помощью настоящего MiniLED-дисплея RGB, Hisense не только продвигает технологию отображения, но и формирует более естественный, более захватывающий и более ориентированный на человека опыт просмотра.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

