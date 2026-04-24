하이센스, UR9 시리즈 공개로 진정한 RGB 미니LED 디스플레이의 새로운 시대 정의

칭다오, 중국 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가전 및 가정용 기기 분야의 선도 브랜드인 하이센스(Hisense)가 4월 23일, 최신 프리미엄 텔레비전 라인업인 UR9 시리즈(UR9 Series)의 글로벌 출시를 발표했다. 단순한 제품 출시를 넘어 UR9는 '자연스럽고 실제 같은 색상(Natural and Real Color)'에 대한 새로운 해석을 제시하며, 이는 더 생생할 뿐만 아니라 일상적인 시청에서 더욱 자연스럽고 편안하며 실제와 같은 색상이다.

UR9의 핵심은 색상이 생성되고 경험되는 방식의 혁신에 있다. 광원에서 직접 색상을 생성함으로써 UR9는 더 풍부한 톤, 더 정확한 디테일, 그리고 인간의 눈이 실제 세계를 인식하는 방식에 더 가까운 시청 경험을 제공하여 시각적 피로를 줄이면서 몰입감을 향상한다.

이러한 사용자 중심적 경험의 도약은 하이센스의 업계 선도적인 RGB 미니LED(MiniLED) 기술에서 나온다. 2026년 3월 소비자기술협회(CTA) 비디오 부문 위원회는 RGB LED TV에 대한 공식 업계 정의를 발표했다. CTA 회원사인 하이센스는 진정한 RGB 미니LED가 무엇인지에 대한 글로벌 업계 표준을 확립하는 주요 세력이며, 기존 디스플레이 기술의 경계를 지속적으로 확장하고 있다.

이러한 혁신의 최전선에서 하이센스 UR9 시리즈는 디스플레이 엔지니어링의 양적 도약을 나타낸다. 기존 미니LED를 넘어서 각 LED가 독립적인 적색, 녹색, 청색 다이오드를 통합하는 풀 RGB 미니LED 백라이트 시스템을 도입하여 색상, 밝기, 대비에 대한 전례 없는 제어를 가능하게 한다. 이 아키텍처는 BT.2020 색 영역의 최대 100%를 달성하여 더 광범위할 뿐만 아니라 더 정확하고 생생한 색상 성능을 제공한다.

이러한 혁신을 뒷받침하는 것은 완전히 새로운 하이뷰 AI 엔진 RGB((Hi-View AI Engine RGB) 프로세서다. 구역 레벨에서 색상과 밝기의 실시간 조정을 통해 프로세서는 모든 프레임이 동적으로 최적화되도록 보장하여 각 장면에 더 큰 깊이, 선명도, 균형을 가져다준다.

시각적 우수성을 넘어 UR9는 완전한 감각적 경험으로 설계되었다. 드비알레(Devialet)가 전문적으로 튜닝한 통합 4.1.2 멀티 채널 서라운드 사운드 시스템은 완전히 몰입감 있는 360도 사운드스케이프를 만들어낸다. 상향 높이 스피커, 전용 서라운드 채널, 강력한 내장 서브우퍼를 특징으로 하는 이 시스템은 외부 장비 없이도 영화 같은 깊이, 다이내믹 레인지 및 공간적 현실감을 제공한다.

UR9는 다양한 환경에서 지속적으로 편안한 시청을 보장하기 위한 지역 최적화 패널도 특징으로 한다. 유럽, 호주 및 기타 지역을 위한 반사 방지 및 눈부심 방지(Anti-Reflection & Glare-Free), 미주 대륙을 위한 옵시디언 패널(Obsidian Panel)로 주변 조명의 방해를 최소화하면서 화질 무결성을 보존한다. 게임 애호가들을 위해 선택된 모델의 네이티브 180Hz 재생률은 매우 부드러운 동작과 반응성을 제공하여 차세대 게임 경험을 새로운 차원으로 향상한다.

돌비 비전 IQ(Dolby Vision IQ), IMAX 인핸스드(IMAX Enhanced), 필름메이커 모드(Filmmaker Mode)를 포함한 포괄적인 프리미엄 포맷 제품군을 지원하는 UR9는 콘텐츠 제작자와 소비자 모두의 진화하는 요구를 충족하도록 구축되었다. 프리미엄 메탈 스탠드와 베젤이 거의 없는 마감을 특징으로 하는 세련된 퓨어 엘레간스 디자인(Pure Elegance Design)이 성능을 보완하여 모든 현대적 생활 공간에 완벽하게 통합된다.

UR9의 출시와 함께 하이센스는 더 밝은 삶을 혁신한다(Innovating A Brighter Life)는 비전을 더욱 선명하게 실현한다. 진정한 RGB 미니LED를 통해 '자연스럽고 실제적인 색상'을 재정의함으로써 하이센스는 디스플레이 기술을 발전시킬 뿐만 아니라 더 자연스럽고, 더 몰입적이며, 더 인간 중심적인 시청 경험을 형성하고 있다.

하이센스 소개

1969년 설립된 하이센스는 160개국 이상에서 운영되는 세계적으로 인정받는 가전 및 소비자 전자제품 분야의 선도업체로, 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품, 지능형 IT 솔루션 제공을 전문으로 한다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 전 세계 1위를 차지하고 있다(2023~2025). 하이센스는 RGB 미니LED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)으로서 차세대 RGB 미니LED 혁신을 지속적으로 선도하고 있다. 2026 FIFA 월드컵™(FIFA World Cup 2026TM)의 공식 스폰서로서 하이센스는 전 세계 관객들과 연결하는 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense