Spoločnosť Hisense predstavuje sériu UR9, ktorá definuje novú éru skutočných RGB miniLED displejov
Apr 23, 2026, 15:02 ET
QINGDAO, Čína, 23. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná svetová značka spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, dnes oznámila celosvetové uvedenie svojho najnovšieho prémiového radu televízorov, radu UR9. Viac ako uvedenie produktu na trh predstavuje UR9 novú interpretáciu „prirodzených a skutočných farieb" – takých, ktoré sú nielen živšie, ale aj prirodzenejšie, pohodlnejšie a vernejšie pre každodenné sledovanie.
Jadrom UR9 je prelom v spôsobe vytvárania a vnímania farieb. Vďaka generovaniu farieb priamo na zdroji svetla prináša UR9 bohatšie tóny, presnejšie detaily a zážitok zo sledovania, ktorý sa približuje tomu, ako ľudské oko vníma skutočný svet – znižuje únavu zraku a zároveň zvyšuje pocit ponorenia do deja.
Táto skúsenosť s orientáciou na používateľa je výsledkom špičkovej technológie RGB MiniLED spoločnosti Hisense. V marci 2026 vydala Rada Video divízie Asociácie spotrebiteľských technológií (CTA) oficiálnu priemyselnú definíciu pre RGB LED televízory. Ako člen CTA je spoločnosť Hisense hlavnou silou pri vytváraní globálneho priemyselného štandardu toho, čo je skutočná RGB MiniLED, a naďalej posúva hranice konvenčnej zobrazovacej technológie.
Na čele tejto inovácie stojí séria Hisense UR9, ktorá predstavuje obrovský skok v konštrukcii displejov. Prekračuje rámec tradičných diód MiniLED a predstavuje kompletný systém podsvietenia RGB MiniLED, kde každá dióda LED integruje nezávislé červené, zelené a modré diódy – čo umožňuje bezprecedentnú kontrolu nad farbou, jasom a kontrastom. Táto architektúra dosahuje až 100 % farebného gamutu BT.2020, čo prináša nielen rozsiahlejší, ale aj presnejší a realistickejší farebný výkon.
Tento prelomový proces poháňa úplne nový procesor Hi-View AI Engine RGB. Vďaka koordinácii farieb a jasu v reálnom čase na úrovni zón procesor zabezpečuje dynamickú optimalizáciu každého záberu - prináša väčšiu hĺbku, jas a vyváženosť každej scény.
Okrem vizuálnej dokonalosti je UR9 navrhnutý ako kompletný zmyslový zážitok. Jeho integrovaný viackanálový systém priestorového zvuku 4.1.2, profesionálne vyladený spoločnosťou Devialet, vytvára úplne pohlcujúci 360-stupňový zvukový priestor. Vďaka výškovým reproduktorom, vyhradeným priestorovým kanálom a výkonnému zabudovanému subwooferu systém poskytuje filmovú hĺbku, dynamický rozsah a priestorový realizmus bez potreby externého zariadenia.
Aby bol zážitok zo sledovania obrazu rovnako príjemný v akomkoľvek prostredí, je model UR9 vybavený panelmi optimalizovanými pre jednotlivé regióny – s antireflexnou úpravou a bez odleskov pre Európu, Austráliu a ďalšie regióny a s panelom Obsidian pre Ameriku, ktoré minimalizujú rušivé vplyvy okolitého osvetlenia a zároveň zachovávajú kvalitu obrazu. Pre herných nadšencov je na vybraných modeloch k dispozícii natívna obnovovacia frekvencia 180 Hz, ktorá prináša mimoriadne plynulý pohyb a rýchlu odozvu, čím vylepšuje skúsenosti novej generácie na novú úroveň.
UR9 podporuje komplexný balík prémiových formátov vrátane Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced a Filmmaker Mode a je skonštruovaný tak, aby spĺňal vyvíjajúce sa požiadavky tvorcov obsahu aj spotrebiteľov. Jeho výkon dopĺňa rafinovaný dizajn Pure Elegance s prémiovým kovovým stojanom a takmer bezrámčekovou povrchovou úpravou, ktorá sa bez problémov začlení do každého moderného obytného priestoru.
S uvedením modelu UR9 spoločnosť Hisense dôraznejšie napĺňa svoju víziu Inovácie jasnejšieho života (Innovating A Brighter Life). Tým, že spoločnosť Hisense nanovo definuje „prirodzené a reálne farby" prostredníctvom skutočnej RGB MiniLED, nielenže rozvíja technológiu zobrazovania, ale aj formuje skúsenosť zo sledovania, ktorá je prirodzenejšia, pohlcujúcejšia a viac zameraná na človeka.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je spoločnosť Hisense celosvetovo na prvom mieste v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 2025). Spoločnosť Hisense, ktorá je pôvodcom RGB MiniLED, je naďalej lídrom inovácií novej generácie RGB MiniLED. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
