Hisense、真のRGB MiniLEDディスプレイの新時代を切り開くUR9シリーズを発表

中国・青島、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 世界の家電およびコンシューマーエレクトロニクス分野をリードするブランドHisenseは本日、最新のプレミアムテレビラインアップ「UR9シリーズ」のグローバル発売を発表しました。UR9は単なる製品発表にとどまらず、「ナチュラルでリアルな色（Natural and Real Color）」の新たな解釈を体現するものであり、より鮮やかなだけでなく、日常の視聴においてより自然で快適で、より実物に忠実な映像体験をもたらします。

UR9の中核にあるのは、色がどのように生み出され、どのように体験されるかに関する画期的な進歩です。光源で直接色を生成することにより、UR9はより豊かな色調とより正確なディテールを実現し、人間の目が現実世界を捉える感覚により近い視聴体験を提供することで、没入感を高めながら視覚疲労を軽減します。

こうしたユーザー中心の体験における飛躍は、Hisenseの業界をリードするRGB MiniLED技術によって実現されています。2026年3月、Consumer Technology Association（CTA）のVideo Division Boardは、RGB LED TVの業界における公式定義を発表しました。CTAのメンバーであるHisenseは、真のRGB MiniLEDの世界的な業界標準の確立における主要な推進力であり、従来のディスプレイ技術の限界を押し広げ続けています。

このイノベーションの最前線において、HisenseのUR9シリーズはディスプレイ設計における飛躍的進歩を体現しています。従来のMiniLEDを超え、各LEDに独立した赤・緑・青のダイオードを統合したフルRGB MiniLEDバックライトシステムを採用することで、色、輝度、コントラストをかつてない精度で制御できるようになりました。このアーキテクチャにより、BT.2020色域を最大100%カバーし、より広色域であるだけでなく、より高精度で実物に忠実な色表現を実現します。

この画期的な進化を支えているのが、まったく新しいHi-View AI Engine RGBプロセッサーです。このプロセッサーは、ゾーン単位で色と明るさをリアルタイムに連携制御することで、すべてのフレームを動的に最適化し、各シーンにさらなる奥行き、鮮明さ、バランスをもたらします。

UR9は、卓越した映像美だけでなく、総合的な感覚体験として設計されています。Devialetが専門的にチューニングした4.1.2マルチチャンネルサラウンドサウンドシステムを内蔵し、360度に広がる没入感あふれるサウンド空間を創出します。アップファイアリングハイトスピーカー、専用サラウンドチャンネル、パワフルな内蔵サブウーファーを備えたこのシステムは、外部機器なしでも、映画のような奥行き、ダイナミックレンジ、空間のリアリティを実現します。

さまざまな環境で一貫して快適な視聴を実現するため、UR9は地域ごとに最適化したパネルも採用しており、欧州、オーストラリアなどの地域向けにはAnti-Reflection & Glare-Free、南北米向けにはObsidian Panelを搭載し、映像の再現性を保ちながら周囲光による妨げを最小限に抑えます。ゲームを愛するユーザーに向けて、一部モデルではネイティブ180Hzのリフレッシュレートにより、極めて滑らかな動きと高い応答性を実現し、次世代ゲーム体験を新たな高みへと引き上げます。

Dolby Vision IQ、IMAX Enhanced、Filmmaker Modeを含む幅広いプレミアムフォーマットに対応するUR9は、コンテンツ制作者と消費者の双方で進化し続けるニーズに応えるよう設計されています。その性能は、高級感のあるメタルスタンドとほぼベゼルレスの仕上げを特徴とする洗練されたPure Elegance Designによってさらに引き立てられ、現代的なあらゆるリビング空間に自然に溶け込みます。

UR9の発売により、Hisenseは「より明るい暮らしを革新する（Innovating A Brighter Life）」というビジョンを、これまで以上に鮮明に打ち出しています。真のRGB MiniLEDによって「ナチュラルでリアルな色（Natural and Real Color）」を再定義することで、Hisenseはディスプレイ技術を進化させるだけでなく、より自然で、より没入感があり、より人を中心に据えた視聴体験を形づくっています。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160以上の国と地域で事業を展開する、家電およびコンシューマーエレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダーであり、高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ分野で2023年から2025年にかけて世界第1位にランクされています。RGB MiniLEDの先駆者として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続き牽引しています。また、FIFAワールドカップ2026（FIFA World Cup 2026TM）の公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルなスポーツパートナーシップに取り組んでいます。

SOURCE Hisense