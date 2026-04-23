Hisense dévoile la série UR9 et définit la nouvelle ère des écrans RGB MiniLED

QINGDAO, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, annonce aujourd'hui le lancement mondial de sa dernière gamme de téléviseurs haut de gamme, la série UR9. Plus qu'un lancement de produit, l'UR9 représente une nouvelle interprétation de la « couleur naturelle et réelle », une couleur qui n'est pas seulement plus vive, mais aussi plus naturelle, plus confortable et plus vraie que nature pour une utilisation au quotidien.

Au cœur de l'UR9 se trouve une percée dans la manière dont la couleur est créée et perçue. En générant la couleur directement à la source lumineuse, l'UR9 offre des tons plus riches, des détails plus précis et une expérience visuelle plus proche de la perception du monde réel par l'œil humain, réduisant ainsi la fatigue visuelle tout en améliorant l'immersion.

Cette expérience centrée sur l'utilisateur est le fruit de la technologie RGB MiniLED de Hisense. En mars 2026, le Conseil de la division vidéo de la Consumer Technology Association (CTA) a publié la définition officielle de l'industrie pour les téléviseurs RGB LED. En tant que membre de la CTA, Hisense joue un rôle majeur dans l'établissement de la norme industrielle mondiale de ce qu'est un véritable RGB MiniLED et continue de repousser les limites de la technologie d'affichage conventionnelle.

À la pointe de cette innovation, la série UR9 de Hisense représente un bond en avant dans l'ingénierie de l'affichage. Allant au-delà des MiniLED traditionnelles, il introduit un système de rétroéclairage RGB MiniLED complet, où chaque LED intègre des diodes rouges, vertes et bleues indépendantes, permettant un contrôle sans précédent de la couleur, de la luminosité et du contraste. Cette architecture atteint jusqu'à 100 % de la gamme de couleurs BT.2020, offrant des performances colorimétriques non seulement plus étendues, mais aussi plus précises et plus réalistes.

Le tout nouveau processeur Hi-View AI Engine RGB est à l'origine de cette avancée. Grâce à la coordination en temps réel des couleurs et de la luminosité au niveau de la zone, le processeur garantit que chaque image est optimisée de manière dynamique, ce qui donne plus de profondeur, de clarté et d'équilibre à chaque scène.

Au-delà de l'excellence visuelle, l'UR9 est conçu comme une expérience sensorielle complète. Son système de sonorisation multicanal intégré 4.1.2, mis au point par Devialet, crée un environnement sonore totalement immersif à 360 degrés. Doté de haut-parleurs orientés vers le haut, de canaux surround dédiés et d'un puissant caisson de basses intégré, le système offre une profondeur cinématographique, une gamme dynamique et un réalisme spatial sans nécessiter d'équipement externe.

Pour garantir un confort visuel constant dans tous les environnements, l'UR9 est également doté de panneaux optimisés pour chaque région - Anti-Reflection & Glare-Free pour l'Europe, l'Australie et d'autres régions, et Obsidian Panel pour les Amériques - qui minimisent les distractions dues à la lumière ambiante tout en préservant l'intégrité de l'image. Pour les passionnés de jeux, un taux de rafraîchissement natif de 180 Hz sur certains modèles offre des mouvements ultra-fluides et une grande réactivité, ce qui permet d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'expérience de gaming de nouvelle génération.

Prenant en charge une suite complète de formats premium, dont Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced et Filmmaker Mode, l'UR9 est conçu pour répondre aux exigences en constante évolution des créateurs de contenu et des consommateurs. Ses performances sont complétées par un design raffiné Pure Elegance, avec un socle en métal de première qualité et une finition presque sans cadre qui s'intègre parfaitement dans tout espace de vie moderne.

Avec le lancement de l'UR9, Hisense met l'accent sur sa vision de l'innovation pour une vie plus lumineuse. En redéfinissant la notion de « couleur naturelle et réelle » grâce au véritable RGB MiniLED, Hisense ne se contente pas de faire progresser la technologie d'affichage, mais façonne une expérience visuelle plus naturelle, plus immersive et plus centrée sur l'être humain.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

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