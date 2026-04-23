Hisense prezentuje serię UR9, wyznaczając nową erę wyświetlania true RGB MiniLED

QINGDAO (Chiny), 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, ogłosiła dziś globalną premierę najnowszej flagowej linii telewizorów - serii UR9. To nie tylko wprowadzenie nowego produktu, lecz także nowa interpretacja pojęcia naturalnych i rzeczywistych kolorów - bardziej żywych, a jednocześnie bardziej naturalnych, komfortowych i wiernych rzeczywistości w codziennym oglądaniu.

W centrum serii UR9 znajduje się przełom w sposobie tworzenia i odbioru kolorów. Dzięki generowaniu barw bezpośrednio w źródle światła, UR9 zapewnia bogatsze odcienie, dokładniejsze detale i wrażenia wizualne bliższe temu, jak ludzkie oko postrzega rzeczywisty świat - redukując zmęczenie wzroku i zwiększając immersję.

Ten skok jakościowy w doświadczeniu użytkownika wynika z wiodącej w branży technologii RGB MiniLED firmy Hisense. W marcu 2026 r. rada działu wideo organizacji Consumer Technology Association (CTA) opublikowała oficjalną branżową definicję telewizorów RGB LED. Jako członek CTA Hisense odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu globalnego standardu prawdziwego RGB MiniLED i nieustannie przesuwa granice konwencjonalnych technologii wyświetlania.

Na czele tej innowacji stoi seria Hisense UR9, stanowiąca jakościowy przełom w inżynierii wyświetlaczy. Wykraczając poza tradycyjny MiniLED, wprowadza ona pełny system podświetlenia RGB MiniLED, w którym każda dioda LED zawiera niezależne diody czerwone, zielone i niebieskie - co daje niespotykane dotychczas możliwości kontroli koloru, jasności i kontrastu. Architektura ta pozwala osiągnąć do 100% pokrycia przestrzeni barw BT.2020, zapewniając odwzorowanie kolorów nie tylko szersze, ale również bardziej precyzyjne i realistyczne.

Za tym przełomem stoi całkowicie nowy procesor Hi-View AI Engine RGB. Dzięki koordynacji kolorów i jasności w czasie rzeczywistym na poziomie stref, procesor dynamicznie optymalizuje każdą klatkę obrazu - zapewniając większą głębię, wyrazistość i balans każdej sceny.

Oprócz doskonałości wizualnej UR9 zaprojektowano jako pełne doświadczenie zmysłowe. Zintegrowany system dźwięku przestrzennego 4.1.2 Multi-Channel Surround Sound, profesjonalnie dostrojony przez Devialet, tworzy w pełni immersyjne środowisko dźwiękowe 360 stopni. Wyposażony w głośniki skierowane ku górze, dedykowane kanały surround i potężny wbudowany subwoofer, system zapewnia kinową głębię, szeroki zakres dynamiki i realizm przestrzenny bez potrzeby stosowania zewnętrznego sprzętu.

Aby zapewnić komfort oglądania w różnych warunkach, UR9 wyposażono również w panele dostosowane do regionów - Anti-Reflection & Glare-Free z redukcją odblasków i refleksów świetlnych dla Europy, Australii i innych regionów oraz Obsidian Panel dla obu Ameryk - minimalizujące wpływ światła otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu. Dla entuzjastów gier wybrane modele oferują natywną częstotliwość odświeżania 180 Hz, zapewniając wyjątkowo płynny obraz i responsywność, co wynosi doświadczenia gamingowe nowej generacji na wyższy poziom.

Obsługując szeroką gamę zaawansowanych formatów - w tym Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced i tryb Filmmaker Mode - UR9 został zaprojektowany tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom zarówno twórców treści, jak i użytkowników. Jego wydajność uzupełnia dopracowany design Pure Elegance, obejmujący elegancką metalową podstawę i niemal bezramkowe wykończenie, które harmonijnie wpisuje się w każdą nowoczesną przestrzeń mieszkalną.

Dzięki premierze serii UR9 Hisense jeszcze wyraźniej realizuje wizję „Innowacje dla lepszego życia". Poprzez redefinicję naturalnych i rzeczywistych kolorów dzięki technologii true RGB MiniLED firma nie tylko rozwija technologię wyświetlania, lecz także kształtuje doświadczenie oglądania, które jest bardziej naturalne, immersyjne i ukierunkowane na człowieka.

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023-2025). Hisense, będący twórcą technologii RGB MiniLED, nadal jest liderem w dziedzinie innowacji nowej generacji RGB MiniLED. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.