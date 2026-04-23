Hisense prezentuje serię UR9, wyznaczając nową erę wyświetlania true RGB MiniLED

Hisense

Apr 23, 2026, 14:26 ET

QINGDAO (Chiny), 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, ogłosiła dziś globalną premierę najnowszej flagowej linii telewizorów - serii UR9. To nie tylko wprowadzenie nowego produktu, lecz także nowa interpretacja pojęcia naturalnych i rzeczywistych kolorów - bardziej żywych, a jednocześnie bardziej naturalnych, komfortowych i wiernych rzeczywistości w codziennym oglądaniu.

UR9_16x9_TR
W centrum serii UR9 znajduje się przełom w sposobie tworzenia i odbioru kolorów. Dzięki generowaniu barw bezpośrednio w źródle światła, UR9 zapewnia bogatsze odcienie, dokładniejsze detale i wrażenia wizualne bliższe temu, jak ludzkie oko postrzega rzeczywisty świat - redukując zmęczenie wzroku i zwiększając immersję.

Ten skok jakościowy w doświadczeniu użytkownika wynika z wiodącej w branży technologii RGB MiniLED firmy Hisense. W marcu 2026 r. rada działu wideo organizacji Consumer Technology Association (CTA) opublikowała oficjalną branżową definicję telewizorów RGB LED. Jako członek CTA Hisense odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu globalnego standardu prawdziwego RGB MiniLED i nieustannie przesuwa granice konwencjonalnych technologii wyświetlania.

Na czele tej innowacji stoi seria Hisense UR9, stanowiąca jakościowy przełom w inżynierii wyświetlaczy. Wykraczając poza tradycyjny MiniLED, wprowadza ona pełny system podświetlenia RGB MiniLED, w którym każda dioda LED zawiera niezależne diody czerwone, zielone i niebieskie - co daje niespotykane dotychczas możliwości kontroli koloru, jasności i kontrastu. Architektura ta pozwala osiągnąć do 100% pokrycia przestrzeni barw BT.2020, zapewniając odwzorowanie kolorów nie tylko szersze, ale również bardziej precyzyjne i realistyczne.

Za tym przełomem stoi całkowicie nowy procesor Hi-View AI Engine RGB. Dzięki koordynacji kolorów i jasności w czasie rzeczywistym na poziomie stref, procesor dynamicznie optymalizuje każdą klatkę obrazu - zapewniając większą głębię, wyrazistość i balans każdej sceny.

Oprócz doskonałości wizualnej UR9 zaprojektowano jako pełne doświadczenie zmysłowe. Zintegrowany system dźwięku przestrzennego 4.1.2 Multi-Channel Surround Sound, profesjonalnie dostrojony przez Devialet, tworzy w pełni immersyjne środowisko dźwiękowe 360 stopni. Wyposażony w głośniki skierowane ku górze, dedykowane kanały surround i potężny wbudowany subwoofer, system zapewnia kinową głębię, szeroki zakres dynamiki i realizm przestrzenny bez potrzeby stosowania zewnętrznego sprzętu.

Aby zapewnić komfort oglądania w różnych warunkach, UR9 wyposażono również w panele dostosowane do regionów - Anti-Reflection & Glare-Free z redukcją odblasków i refleksów świetlnych dla Europy, Australii i innych regionów oraz Obsidian Panel dla obu Ameryk - minimalizujące wpływ światła otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu. Dla entuzjastów gier wybrane modele oferują natywną częstotliwość odświeżania 180 Hz, zapewniając wyjątkowo płynny obraz i responsywność, co wynosi doświadczenia gamingowe nowej generacji na wyższy poziom.

Obsługując szeroką gamę zaawansowanych formatów - w tym Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced i tryb Filmmaker Mode - UR9 został zaprojektowany tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom zarówno twórców treści, jak i użytkowników. Jego wydajność uzupełnia dopracowany design Pure Elegance, obejmujący elegancką metalową podstawę i niemal bezramkowe wykończenie, które harmonijnie wpisuje się w każdą nowoczesną przestrzeń mieszkalną.

Dzięki premierze serii UR9 Hisense jeszcze wyraźniej realizuje wizję „Innowacje dla lepszego życia". Poprzez redefinicję naturalnych i rzeczywistych kolorów dzięki technologii true RGB MiniLED firma nie tylko rozwija technologię wyświetlania, lecz także kształtuje doświadczenie oglądania, które jest bardziej naturalne, immersyjne i ukierunkowane na człowieka.

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023-2025). Hisense, będący twórcą technologii RGB MiniLED, nadal jest liderem w dziedzinie innowacji nowej generacji RGB MiniLED. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Hisense presenta la serie UR9, que define la próxima era de las pantallas MiniLED RGB auténticas

Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, anunció hoy el lanzamiento global de su última línea de televisores...
Hisense Unveils UR9 Series, Defining the Next Era of True RGB MiniLED Display

Hisense, a leading brand in global consumer electronics and home appliances, today announced the global launch of its latest premium television...
