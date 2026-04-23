Společnost Hisense představuje řadu UR9, která definuje novou éru displejů s věrnou technologií RGB MiniLED
Apr 23, 2026, 14:49 ET
ČCHING-TAO, Čína, 23. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes oznámila celosvětové uvedení své nejnovější řady prémiových televizorů UR9. Série UR9 není jen uvedením nového produktu na trh, ale představuje novou interpretaci „přirozených a skutečných barev", které jsou nejen živější, ale také přirozenější, příjemnější a věrnější realitě pro každodenní sledování.
Jádrem řady UR9 je průlom v tom, jak jsou barvy vytvářeny a vnímány. Díky generování barev přímo u zdroje světla nabízí řada UR9 sytější tóny, přesnější detaily a zážitek ze sledování, který se více blíží tomu, jak lidské oko vnímá skutečný svět – snižuje tak únavu očí a zároveň zvyšuje pocit ponoření do děje.
Tento skok v uživatelském zážitku vychází z technologie RGB MiniLED společnosti Hisense, která je špičkou v oboru. V březnu 2026 zveřejnila rada divize pro video Asociace spotřebitelských technologií (CTA) oficiální definici RGB LED televizorů pro tento obor. Jako člen CTA je společnost Hisense hlavní silou při stanovování globálního oborového standardu toho, co je skutečná technologie RGB MiniLED, a nadále posouvá hranice konvenční technologie displejů.
Série Hisense UR9, která stojí v čele této inovace, představuje obrovský skok vpřed v oblasti technologie displejů. Jde nad rámec tradičních technologií MiniLED a přináší systém podsvícení Full RGB MiniLED, v němž každá LED dioda obsahuje samostatné červené, zelené a modré diody, což umožňuje bezprecedentní ovládání barev, jasu a kontrastu. Tato architektura dosahuje až 100 % barevného rozsahu BT.2020 a poskytuje barevný výkon, který je nejen širší, ale také přesnější a realističtější.
Za tímto průlomem stojí zcela nový procesor Hi-View AI Engine RGB. Díky koordinaci barev a jasu v reálném čase na úrovni zón zajišťuje procesor dynamickou optimalizaci každého snímku, čímž každé scéně dodává větší hloubku, čistotu a vyváženost.
Kromě vizuální dokonalosti je model UR9 navržen tak, aby poskytoval komplexní smyslový zážitek. Jeho integrovaný vícekanálový systém prostorového zvuku 4.1.2, profesionálně vyladěný společností Devialet, vytváří plně pohlcující třistašedesátistupňovou zvukovou kulisu. Díky výškovým reproduktorům směřujícím nahoru, vyhrazeným kanálům prostorového zvuku a výkonnému vestavěnému subwooferu poskytuje systém kinematografickou hloubku, dynamický rozsah a prostorový realismus bez nutnosti externího vybavení.
Aby byl zajištěn trvale pohodlný zážitek ze sledování v jakémkoli prostředí, je model UR9 vybaven také panely optimalizovanými pro danou oblast – s antireflexní a neoslňující úpravou pro Evropu, Austrálii a další regiony a panelem Obsidian pro Ameriku, které minimalizují rušivé vlivy okolního světla a zároveň zachovávají integritu obrazu. Pro milovníky her nabízí nativní obnovovací frekvence 180 Hz u vybraných modelů mimořádně plynulý pohyb a rychlou odezvu, čímž posouvá herní zážitky nové generace na novou úroveň.
UR9 podporuje komplexní sadu prémiových formátů – včetně Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced a Filmmaker Mode – a je navržen tak, aby splňoval měnící se požadavky jak tvůrců obsahu, tak spotřebitelů. Jeho výkon doplňuje rafinovaný design Ryzí elegance s prémiovým kovovým stojanem a provedením téměř bez rámečku, které hladce zapadá do jakéhokoli moderního obývacího prostoru.
S uvedením modelu UR9 na trh společnost Hisense ještě více konkretizuje svou vizi „Inovace pro jasnější život". Tím, že předefinuje „přirozené a skutečné barvy" prostřednictvím technologie True RGB MiniLED, společnost Hisense nejen posouvá technologii displejů vpřed, ale také utváří zážitek ze sledování, který je přirozenější, pohlcující a zaměřenější na člověka.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako původce technologie RGB MiniLED vede Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
