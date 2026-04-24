"هايسنس" تكشف عن سلسلة UR9 ، وتضع تعريفًا للعصر القادم من شاشات MiniLED RGB الواقعية

كينغداو، الصين، 24 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "هايسنس"، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، اليوم عن الإطلاق العالمي لأحدث تشكيلة تلفزيونية متميزة، وهي سلسلة UR9. يمثل إطلاق سلسلة UR9، الذي يعد أكثر من إطلاق منتج ، تفسيرًا جديدًا لمفهوم "الألوان الطبيعية والواقعية"؛ وهي ليست فقط أكثر حيوية ، ولكن أكثر طبيعية، وراحة وواقعية للعرض اليومي.

في قلب سلسلة UR9 هناك اختراق في كيفية إنشاء اللون وتجربته. من خلال توليد اللون مباشرة في مصدر الضوء ، توفر سلسلة UR9 نغمات أكثر ثراءً وتفاصيل أكثر دقة ، وتجربة مشاهدة تشعر بأنها أقرب إلى كيفية إدراك العين البشرية للعالم الحقيقي؛ مما يقلل من التعب البصري مع تعزيز الانغماس.

تأتي هذه القفزة في التجربة التي تركز على المستخدم من تكنولوجيا RGB MiniLED الرائدة في الصناعة من "هايسنس". في مارس 2026 ، أصدر "مجلس قسم الفيديو" التابع لـ "جمعية تكنولوجيا المستهلك" (CTA) تعريف الصناعة الرسمي لتلفزيونات LED RGB. بصفتها عضوًا في "جمعية تكنولوجيا المستهلك" ، تعد "هايسنس" قوة رئيسية في إنشاء معيار الصناعة العالمي لما يمثل تقنية RGB MiniLED بشكل حقيقي ، وتواصل دفع حدود تكنولوجيا العرض التقليدية.

في طليعة هذا الابتكار ، تمثل سلسلة UR9 من "هايسنس" قفزة كمية في هندسة العرض. فهي تتخطى MiniLED التقليدية ، وتقدم نظام إضاءة خلفية MiniLED RGB كامل ، حيث يدمج كل مصباح LED صمامات ثنائية حمراء وخضراء وزرقاء مستقلة؛ مما يتيح التحكم غير المسبوق في اللون والسطوع والتباين. تحقق هذه البنية المعمارية ما يصل إلى 100٪ من نطاق ألوان BT.2020 ، مما يوفر أداء ألوان ليس فقط أكثر اتساعًا ، ولكن أيضًا أكثر دقة وأكثر واقعية.

يدعم هذا الاختراق معالج RGB Hi-View AI Engine الجديد تمامًا. من خلال التنسيق في الوقت الفعلي للون والسطوع على مستوى المنطقة ، يضمن المعالج أن كل إطار يتم تحسينه ديناميكيًا، مما يوفر قدرًا أكبر من العمق والوضوح والتوازن لكل مشهد.

فيما هو أبعد من نطاق التميّز البصري ، تم تصميم سلسلة UR9 كتجربة حسية كاملة. يخلق نظام الصوت المحيط متعدد القنوات المتكامل (4.1.2)، الذي تم ضبطه من قبل شركة "ديفياليت" (Devialet) بشكل احترافي ، مشهدًا صوتيًا غامرًا بالكامل محيطيًا بمقدار 360 درجة. ويضم هذا النظام مكبرات صوت للارتفاعات العالية، وقنوات محيطة مخصصة ، ومكبر صوت فرعي مدمج قوي ، ويقدم عمقًا سينمائيًا ، ومدى ديناميكي، وواقعية مساحية دون الحاجة إلى معدات خارجية.

لضمان مشاهدة مريحة باستمرار عبر مختلف البيئات ، تتميز سلسلة UR9 أيضًا بألواح محسَّنة للمنطقة، مضادة للانعكاس وخالية من الوهج لأوروبا وأستراليا وغيرها من المناطق ، ولوحة من حجر الأوبسيديان للأمريكتين ، مما يقلل من الانحرافات الناجمة عن الضوء المحيط مع الحفاظ على سلامة الصورة. بالنسبة إلى عشاق الألعاب ، يوفر معدل تحديث أصلي بنسبة 180 هرتز على النماذج المختارة حركة و استجابة سلسة للغاية ، مما يعزز تجارب الألعاب من الجيل التالي وينقلها إلى مستويات جديدة.

بدعم مجموعة شاملة من التنسيقات المتميزة ، بما في ذلك Dolby Vision IQ و IMAX Enhanced و Filmmaker Mode ، تم تصميم سلسلة UR9 لتلبية الطلبات المتطورة لكل من صانعي المحتوى والمستهلكين. يتم استكمال أدائه بتصميم Pure Elegance Design الراقي، ويضم دعامة معدنية متميزة ونهاية شبه خالية من الحافة تتكامل بسلاسة مع أي مساحة معيشة حديثة.

مع إطلاق سلسلة UR9 ، تجلب "هايسنس" رؤيتها لابتكار حياة أكثر إشراقًا إلى تركيز أكثر وضوحًا. من خلال إعادة تعريف "اللون الطبيعي والحقيقي" من خلال تقنية MiniLED RGB الواقعية، لا تقوم "هايسنس" بتطوير تكنولوجيا العرض فحسب ، بل تشكل تجربة مشاهدة أكثر طبيعية، وغامرة أكثر، وأكثر تركيزًا على الإنسان.

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة Omdia، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 - 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

