Omdia primeiro trimestre de 2026: Hisense consolida liderança global em TVs com mais de 100 polegadas

QINGDAO, China, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em produtos eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, continua a fortalecer sua liderança em tecnologia de exibição premium no 1º trimestre de 2026 e ocupa o primeiro lugar mundial na categoria de TVs com mais de 100 polegadas. De acordo com os dados da Omdia relativos ao primeiro trimestre de 2026, a participação da Hisense nas vendas globais de TVs com tela de mais de 100 polegadas atingiu 55,2%.

Consolidando sua liderança em tecnologia de telas, a Hisense continua ampliando sua linha de TVs premium com as séries UXS, UR9 e UR8. Como pioneira na tecnologia RGB MiniLED, a Hisense está impulsionando o setor com a tecnologia "Natural and Real Color", desenvolvida pela Chromagic, oferecendo imagens mais realistas, maior conforto visual e maior eficiência energética aos consumidores em todo o mundo. Considerada o que há de mais avançado em tecnologia de TV, a série UXS representa a vitrine de inovação de ponta da Hisense, enquanto a série UR9 oferece a experiência cinematográfica definitiva por meio do desempenho premium do RGB MiniLED. O recém-lançado UR8 amplia ainda mais o acesso a experiências de alta qualidade com MiniLED RGB para um número maior de residências.

Em modelos MiniLED como o U7 e o U6 Pro, a Hisense continua consolidando sua liderança em qualidade de imagem por meio das tecnologias Hi-QLED MiniLED. Ao combinar o recurso avançado de dimerização local com inovações exclusivas em controle de iluminação, a Hisense oferece cores mais vibrantes, pretos mais profundos e detalhes mais nítidos — criando um contraste mais rico e experiências de visualização MiniLED mais envolventes.

No segmento de projetores a laser, a Hisense continua inovando no entretenimento doméstico cinematográfico, reforçando sua liderança na categoria por meio de seu crescente portfólio de produtos a laser. Lançado recentemente, o projetor a laser XR10, modelo top de linha, oferece imagens com qualidade cinematográfica, com alto brilho, cores ricas e desempenho confiável a longo prazo, proporcionando experiências imersivas de home theater em telas de até 300 polegadas. Daqui para frente, a futura TV a laser L9Q Pro e o sistema de cinema a laser PX4 Pro destacarão ainda mais a inovação de última geração da Hisense no entretenimento em telas ultragrandes, combinando brilho sem precedentes, desempenho de cores refinado e experiências audiovisuais de alta qualidade para os entusiastas mais exigentes do cinema em casa.

Desde o RGB MiniLED até a tecnologia de exibição a laser, a Hisense continua reinventando o entretenimento doméstico de alta qualidade por meio de telas maiores, cores mais naturais e realistas e experiências audiovisuais mais envolventes para consumidores em todo o mundo.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

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FONTE Hisense