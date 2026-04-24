Hisense Lansir Seri UR9, Terobosan Baru dalam Displai True RGB MiniLED

Keunggulan utama UR9 terletak pada pendekatannya dalam menghasilkan dan menampilkan warna. Dengan memancarkan warna secara langsung dari sumber cahaya, UR9 menghadirkan gradasi yang lebih halus, detail yang lebih presisi, serta tampilan visual yang lebih mendekati cara mata manusia menangkap dunia nyata—sekaligus turut mengurangi kelelahan pada mata dan meningkatkan imersi saat menonton.

Peningkatan yang berfokus pada pengguna ini didukung teknologi RGB MiniLED milik Hisense. Pada Maret 2026, divisi video dari Consumer Technology Association merilis definisi resmi untuk TV RGB LED. Sebagai anggota CTA, Hisense berperan penting dalam menetapkan standar global RGB MiniLED sekaligus terus mendorong batas inovasi teknologi displai.

Sebagai wujud dari inovasi tersebut, Seri UR9 menghadirkan terobosan dalam rekayasa displai. Berbeda dari MiniLED konvensional, sistem ini menggunakan backlight RGB. Setiap LED mengintegrasikan dioda merah, hijau, dan biru secara independen. Dengan demikian, teknologi tersebut memiliki pengendalian warna, kecerahan, dan kontras yang jauh lebih presisi, serta mampu mencapai hingga 100% rentang warna BT.2020—menghasilkan tampilan yang lebih luas, akurat, dan realistis.

Performa ini didukung prosesor terbaru Hi-View AI Engine RGB. Prosesor ini mengoordinasikan warna dan kecerahan secara seketika di setiap zona displai sehingga setiap frame dioptimalkan secara dinamis—menghadirkan kedalaman, kejernihan, dan keseimbangan visual yang lebih baik untuk setiap adegan.

Tak hanya unggul dari sisi visual, UR9 juga dirancang sebagai pengalaman sensorik menyeluruh. Sistem audio 4.1.2 Multi-Channel Surround Sound yang disetel oleh Devialet menghadirkan suara imersif 360 derajat. Dengan speaker yang mengarah ke atas, kanal surround khusus, serta subwoofer internal yang bertenaga, sistem ini menghasilkan kedalaman sinematik dan realisme spasial tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Untuk menjaga kenyamanan menonton di berbagai kondisi, UR9 memiliki panel yang telah dioptimalkan sesuai wilayah—Anti-Reflection & Glare-Free untuk Eropa dan Australia, serta Obsidian Panel untuk kawasan Amerika—mampu meminimalkan gangguan cahaya tanpa mengurangi kualitas gambar. Bagi penggemar gim, refresh rate hingga 180Hz pada model tertentu menghasilkan gerakan yang semakin halus dan responsif.

UR9 juga mendukung berbagai format premium, seperti Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced, dan Filmmaker Mode untuk memenuhi kebutuhan kreator konten maupun konsumen. Seluruh performa tersebut dibalut dengan konsep Pure Elegance Design, dilengkapi dudukan logam premium dan bezel yang sangat tipis, sehingga menyatu dengan ruang hunian modern.

Melalui peluncuran UR9, Hisense menegaskan visinya "Innovating A Brighter Life". Dengan mengubah konsep "Natural and Real Color" lewat teknologi True RGB MiniLED, Hisense tidak hanya menghadirkan inovasi displai, namun juga pengalaman menonton yang lebih natural, imersif, dan berfokus pada manusia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

