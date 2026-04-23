Hisense ra mắt dòng UR9 Series, định hình kỷ nguyên tiếp theo của công nghệ hiển thị RGB MiniLED đích thực

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, hôm nay công bố ra mắt toàn cầu dòng tivi cao cấp mới nhất, UR9 Series. Không chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm, UR9 còn đại diện cho cách diễn giải mới về "Màu sắc tự nhiên và chân thực" — không chỉ sống động hơn mà còn tự nhiên hơn, dễ chịu hơn và trung thực hơn với đời thực trong trải nghiệm xem hằng ngày.

Trọng tâm của UR9 là bước đột phá trong cách màu sắc được tạo ra và cảm nhận. Bằng cách tạo màu sắc trực tiếp tại nguồn sáng, UR9 mang lại tông màu phong phú hơn, chi tiết chính xác hơn và một trải nghiệm xem gần hơn với cách mắt người cảm nhận thế giới thực — giúp giảm mỏi mắt đồng thời nâng cao sự đắm chìm.

Bước nhảy vọt về trải nghiệm hướng tới người dùng này đến từ công nghệ RGB MiniLED hàng đầu trong ngành của Hisense. Vào tháng 3 năm 2026, Hội đồng Bộ phận Video của Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA) đã công bố định nghĩa chính thức của ngành đối với TV RGB LED. Với tư cách là thành viên CTA, Hisense là lực lượng chủ chốt trong việc thiết lập tiêu chuẩn ngành toàn cầu về cho công nghệ RGB MiniLED đích thực, đồng thời tiếp tục mở rộng giới hạn của công nghệ hiển thị truyền thống.

Dẫn đầu sự đổi mới này, dòng Hisense UR9 Series đại diện cho một bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật hiển thị. Vượt ra ngoài MiniLED truyền thống, sản phẩm giới thiệu hệ thống đèn nền RGB MiniLED hoàn chỉnh, trong đó mỗi LED tích hợp các đi-ốt đỏ, xanh lá và xanh dương độc lập — cho phép kiểm soát chưa từng có về màu sắc, độ sáng và độ tương phản. Kiến trúc này đạt tới 100% dải màu BT.2020, mang lại khả năng hiển thị màu sắc không chỉ rộng hơn mà còn chính xác và sống động như thật hơn.

Động lực cho bước đột phá này là bộ xử lý Hi-View AI Engine RGB hoàn toàn mới. Thông qua sự phối hợp theo thời gian thực giữa màu sắc và độ sáng ở cấp độ vùng, bộ xử lý đảm bảo tối ưu linh hoạt từng khung hình — mang lại chiều sâu, độ rõ nét và sự cân bằng tốt hơn cho từng cảnh.

Không chỉ vượt trội về hình ảnh, UR9 còn được thiết kế như một trải nghiệm giác quan toàn diện. Hệ thống âm thanh vòm đa kênh 4.1.2 tích hợp, được tinh chỉnh chuyên nghiệp bởi Devialet, tạo nên không gian âm thanh 360 độ hoàn toàn đắm chìm. Với loa hướng trần, các kênh âm thanh vòm chuyên dụng và loa siêu trầm tích hợp mạnh mẽ, hệ thống mang lại chiều sâu điện ảnh, dải động và độ chân thực không gian mà không cần thiết bị ngoại vi.

Để đảm bảo trải nghiệm xem luôn thoải mái trong nhiều môi trường khác nhau, UR9 còn được trang bị các tấm nền tối ưu theo khu vực — công nghệ chống phản xạ & chống chói cho Châu Âu, Australia và các khu vực khác, và tấm nền Obsidian cho khu vực Châu Mỹ, giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ ánh sáng môi trường mà vẫn đảm bảo được tính nguyên bản của hình ảnh. Đối với người dùng đam mê chơi game, tần số quét gốc 180Hz trên một số mẫu mang đến chuyển động siêu mượt và độ phản hồi cao, nâng tầm trải nghiệm chơi game thế hệ tiếp theo lên một tầm cao mới.

Hỗ trợ toàn diện các định dạng cao cấp — bao gồm Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced và Filmmaker Mode — UR9 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cả nhà sáng tạo nội dung lẫn người tiêu dùng. Hiệu năng của thiết bị được bổ trợ bởi thiết kế Pure Elegance tinh tế, với chân đế kim loại cao cấp và độ hoàn thiện gần như không viền, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian sống hiện đại.

Với việc ra mắt UR9, Hisense đưa tầm nhìn "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Bằng cách tái định nghĩa "Màu sắc tự nhiên và chân thực" thông qua công nghệ RGB MiniLED đích thực, Hisense không chỉ thúc đẩy công nghệ hiển thị tiến xa hơn — mà còn định hình một trải nghiệm xem tự nhiên hơn, đắm chìm hơn và lấy con người làm trung tâm hơn nữa.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - 2025). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

