Hisense เปิดตัวซีรีส์ UR9 กำหนดนิยามใหม่แห่งยุคหน้าของจอแสดงผล RGB MiniLED ที่แท้จริง

23 Apr, 2026, 20:40 CST

ชิงเต่า จีน 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลกได้ประกาศเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ซีรีส์ UR9 ระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดไปทั่วโลกในวันนี้ โดย UR9 เป็นมากกว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังเป็นตัวแทนของการตีความนิยามใหม่ของ "สีสันที่เป็นธรรมชาติและสมจริง" ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีความสดใสมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังให้ความเป็นธรรมชาติ สบายตา และสมจริงสำหรับการรับชมในชีวิตประจำวันอีกด้วย

หัวใจสำคัญของ UR9 คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในด้านกระบวนการสร้างสรรค์และประสบการณ์แห่งสีสัน โดย UR9 สามารถสร้างสีสันได้โดยตรงที่แหล่งกำเนิดแสง จึงมอบโทนสีที่อิ่มตัวยิ่งขึ้น รายละเอียดที่แม่นยำยิ่งขึ้น และมอบประสบการณ์การรับชมที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการที่ดวงตามนุษย์มองเห็นโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาพร้อมกับยกระดับความดื่มด่ำในการรับชม

การก้าวกระโดดของประสบการณ์ที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนี้มาจากเทคโนโลยี RGB MiniLED ชั้นนำของอุตสาหกรรมจาก Hisense โดยในเดือนมีนาคม 2569 คณะกรรมการแผนกวิดีโอของสมาคมเทคโนโลยีผู้บริโภค (Consumer Technology Association หรือ CTA) ได้เผยแพร่นิยามอย่างเป็นทางการของอุตสาหกรรมสำหรับทีวี RGB LED และในฐานะสมาชิกของ CTA นั้น Hisense จึงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกสำหรับสิ่งที่เรียกว่า RGB MiniLED ที่แท้จริง และยังคงเดินหน้าผลักดันขอบเขตของเทคโนโลยีการแสดงผลแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมนี้ Hisense ซีรีส์ UR9 จึงเป็นตัวแทนของการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านวิศวกรรมจอแสดงผลที่เหนือกว่า MiniLED ทั่วไป ซึ่งนำเสนอระบบแบ็คไลท์แบบ RGB MiniLED เต็มรูปแบบ โดย LED แต่ละดวงจะรวมไดโอดสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินที่เป็นอิสระต่อกันเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถควบคุมสี ความสว่าง และความคอนทราสต์ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สถาปัตยกรรมนี้ยังช่วยให้ได้ช่วงสีตามมาตรฐาน BT.2020 สูงถึง 100% พร้อมมอบประสิทธิภาพสีที่ไม่เพียงแต่จะกว้างขวางขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความแม่นยำ และสมจริงอีกด้วย

ขุมพลังที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือชิปประมวลผล Hi-View AI Engine RGB รุ่นใหม่ล่าสุด ผ่านการประสานงานของสี และความสว่างในระดับโซนแบบเรียลไทม์ ทำให้ชิปประมวลผลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแต่ละเฟรมได้อย่างฉับไว พร้อมมอบความลึก ความคมชัด และความสมดุลที่เหนือชั้นให้กับทุกฉาก

นอกเหนือจากความยอดเยี่ยมด้านภาพแล้ว UR9 ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ โดยมาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง 4.1.2 มัลติแชนแนลในตัว ซึ่งผ่านการปรับจูนระดับมืออาชีพโดย Devialet เพื่อสร้างสนามเสียง 360 องศาที่ดื่มด่ำอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยลำโพงยิงเสียงขึ้นด้านบน ช่องเสียงรอบทิศทางโดยเฉพาะ และซับวูฟเฟอร์ในตัวที่ทรงพลัง มอบมิติเสียงระดับโรงภาพยนตร์ มีช่วงไดนามิกที่กว้าง และความสมจริงของมิติเสียงในเชิงพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมจากภายนอก

UR9 ยังมาพร้อมกับหน้าจอที่ปรับให้เหมาะสมตามภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจถึงการรับชมที่สบายตาอย่างสม่ำเสมอในทุกสภาพแวดล้อม โดยใช้หน้าจอแบบป้องกันการสะท้อนและไร้แสงสะท้อนสำหรับยุโรป ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆ และใช้หน้าจอ Obsidian Panel สำหรับทวีปอเมริกา เพื่อลดการรบกวนจากแสงโดยรอบในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์ของภาพไว้ได้ ในส่วนผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม รุ่นที่ได้รับการเลือกสรรยังมาพร้อมกับอัตรารีเฟรชเนทีฟที่ 180Hz มอบความลื่นไหล และการตอบสนองที่ฉับไวเป็นพิเศษ ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมยุคใหม่ขึ้นไปอีกขั้น

UR9 รองรับชุดรูปแบบพรีเมียมอย่างครบครัน รวมถึง Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced และ Filmmaker Mode เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทั้งผู้สร้างคอนเทนต์และผู้บริโภค ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้ยังได้รับการเสริมด้วยการออกแบบสไตล์ "Pure Elegance Design" อันแสนประณีต มาพร้อมกับขาตั้งโลหะระดับพรีเมียม และการตกแต่งแบบไร้ขอบที่ผสานเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

Hisense ได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในด้าน "Innovating A Brighter Life" ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการเปิดตัว UR9 ในครั้งนี้ โดย Hisense ไม่เพียงแต่กำลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีการแสดงผลให้ก้าวไปข้างหน้าผ่านการกำหนดนิยามใหม่ของ "สีสันที่เป็นธรรมชาติและสมจริง" ผ่าน RGB MiniLED ที่แท้จริงเท่านั้น แต่ยังกำลังสร้างสรรค์ประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ดื่มด่ำยิ่งขึ้น และยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้นอีกด้วย

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ จากข้อมูลของ Omdia พบว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (2566-2568) Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก

