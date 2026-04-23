Hisense Memperkenalkan UR9 Series, Mendefinisikan Era Baharu Paparan RGB MiniLED Sebenar

QINGDAO, China, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka global dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah, hari ini mengumumkan pelancaran global barisan televisyen premium terbaharunya, UR9 Series. Lebih daripada sekadar pelancaran produk, UR9 mewakili tafsiran baharu terhadap konsep "Natural and Real Color"—bukan sahaja lebih terang, tetapi juga lebih semula jadi, selesa dan sama seperti kehidupan sebenar untuk tontonan harian.

Di teras UR9 ialah satu kejayaan dalam cara warna dihasilkan dan dialami. Dengan menjana warna secara langsung pada sumber cahaya, UR9 memberikan tona yang lebih beraneka, perincian lebih tepat serta pengalaman tontonan yang lebih hampir kepada cara mata manusia melihat dunia sebenar—sekali gus mengurangkan keletihan visual sambil meningkatkan tahap imersi.

Lonjakan pengalaman berfokuskan pengguna ini dihasilkan dengan teknologi RGB MiniLED termaju milik Hisense. Pada Mac 2026, Lembaga Bahagian Video Persatuan Teknologi Pengguna (CTA) telah mengeluarkan definisi industri rasmi bagi TV RGB LED. Sebagai ahli CTA, Hisense memainkan peranan utama dalam menetapkan standard industri global bagi RGB MiniLED sebenar dan terus menolak sempadan teknologi paparan konvensional.

Di barisan hadapan inovasi ini, UR9 Series Hisense mewakili lonjakan besar dalam kejuruteraan paparan. Melangkaui MiniLED tradisional, ia memperkenalkan sistem lampu latar RGB MiniLED penuh, di mana setiap LED mengintegrasikan diod merah, hijau dan biru secara bebas—membolehkan kawalan warna, kecerahan dan kontras yang belum pernah dicapai sebelum ini. Seni bina ini mencapai sehingga 100% gamut warna BT.2020, memberikan prestasi warna yang bukan sahaja lebih luas tetapi juga lebih tepat dan realistik.

Menyokong kejayaan ini ialah pemproses baharu Hi-View AI Engine RGB. Melalui penyelarasan masa nyata warna dan kecerahan pada tahap zon, pemproses ini memastikan setiap bingkai dioptimumkan secara dinamik—membawa kedalaman, kejelasan dan keseimbangan yang lebih tinggi kepada setiap adegan.

Selain kecemerlangan visual, UR9 direkayasa sebagai pengalaman deria menyeluruh. Sistem bunyi sekeliling berbilang saluran 4.1.2 yang diintegrasikan dan ditentukur secara profesional oleh Devialet menghasilkan landskap bunyi 360 darjah yang imersif sepenuhnya. Dengan pembesar suara arah atas, saluran sekeliling khusus dan subwufer terbina dalam berkuasa, sistem ini memberikan kedalaman sinematik, julat dinamik dan realisme ruang tanpa memerlukan peralatan luaran.

Bagi memastikan tontonan yang selesa secara konsisten dalam pelbagai persekitaran, UR9 turut menampilkan panel yang dioptimumkan mengikut rantau—Anti-Reflection & Glare-Free untuk Eropah, Australia dan rantau lain, serta Obsidian Panel untuk benua Amerika—mengurangkan gangguan daripada cahaya persekitaran sambil mengekalkan integriti imej. Untuk peminat permainan video, kadar segar semula natif 180Hz pada model terpilih memberikan pergerakan ultra lancar dan responsif, meningkatkan pengalaman permainan generasi baharu ke tahap lebih tinggi.

Dengan sokongan pelbagai format premium—termasuk Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced dan Filmmaker Mode—UR9 dibina untuk memenuhi keperluan yang berkembang bagi pencipta kandungan dan pengguna. Prestasinya dilengkapkan dengan Reka Bentuk Pure Elegance yang diperhalusi, menampilkan kaki logam premium serta kemasan hampir tanpa bingkai yang menyatu dengan lancar dalam mana-mana ruang kediaman moden.

Dengan pelancaran UR9, Hisense memperjelas visi "Innovating A Brighter Life". Dengan mentakrif semula "Natural and Real Color" melalui RGB MiniLED sebenar, Hisense bukan sahaja memajukan teknologi paparan—malah membentuk pengalaman tontonan yang lebih semula jadi, lebih imersif dan lebih berpusatkan manusia.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada 1969, ialah peneraju global yang diiktiraf dalam peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam penyampaian produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 global dalam segmen TV 100 inci dan ke atas (2023-2025). Sebagai Perintis RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi seterusnya. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap perkongsian sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan penonton di seluruh dunia.

