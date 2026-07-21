Hisense представляет стратегию развития на основе искусственного интеллекта для формирования следующей эры интеллектуальной жизни

ЦИНДАО, Китай, 22 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов в области потребительской электроники и бытовой техники, представила комплексную стратегию развития на базе искусственного интеллекта, которая будет определять следующий этап глобального развития компании, укрепляя ее приверженность инновациям, интеллектуальному образу жизни и долгосрочной ценности для клиентов.

Данная стратегия была представлена на глобальной партнерской конференции Global Partner Conference Hisense 2026, прошедшей в Нью-Йорке в преддверии финала FIFA World Cup 2026TM, на которой Hisense собрала глобальных клиентов и партнеров, чтобы поделиться своим видением эпохи ИИ.

«ИИ меняет все. И мы все являемся частью этого процесса», — сказал г-н Фишер Ю (Fisher Yu), генеральный директор Hisense Group. «В эпоху ИИ мы должны поймать эту волну, которую невозможно остановить. Мы обновляем нашу стратегию, используя пять столпов: расширение нашего присутствия в области ИИ по всей основной цепочке создания ценности ИИ; превращение интеллектуальных устройств в компаньонов умного дома благодаря инновациям в сценариях на основе ИИ; поддержание долгосрочной стратегии спортивного маркетинга для укрепления нашего глобального бренда; использование подхода, ориентированного на обслуживание, для улучшения пользовательского опыта; и углубление глобализации для создания долгосрочной ценности для наших клиентов и партнеров».

В основе стратегии Hisense лежит долгосрочная приверженность ИИ. Компания строит интегрированную экосистему ИИ, охватывающую всю цепочку создания стоимости. «Когда мы соотносим Hisense с данной архитектурой, все становится очевидным — мы перестраиваем весь наш бизнес вокруг ИИ», — сказал г-н Ю. Hisense занимается развитием в области ИИ-хаба, полупроводников, интеллектуальной энергетики, лазерных технологий и автомобильной электроники, продолжая укреплять свой основной бизнес интеллектуальных устройств.

Для потребителей это означает новое поколение продуктов, превращающихся из умных устройств в компаньонов умного дома, которые могут проактивно воспринимать окружающее пространство, понимать предпочтения пользователей, коммуницировать естественным образом и действовать от их имени. «Устройство просто принимает заказы, компаньон делает гораздо больше. Он понимает вас, предвосхищает ваши потребности и приносит настоящее тепло в ваш дом. И это будущее нашей отрасли», — сказал г-н Ю.

Это видение уже становится реальностью во всей экосистеме Hisense. Благодаря V AI OS телевизоры Hisense могут продумывать предпочтения и намерения пользователей и предоставлять высоко персонализированные рекомендации по контенту в нужный момент. Помимо развлечений, ConnectLife позволяет подключенным устройствам использовать интеллектуальные технологии при приготовлении пищи, стирке, управлении воздухом и оптимизации энергопотребления, объединяя эти четыре функции искусственного интеллекта в более «умный» и интуитивно понятный дом.

Hisense также продолжит укреплять свой глобальный бренд посредством долгосрочных спортивных партнерств, используя универсальный язык спорта для связи с потребителями по всему миру. «Это здорово, потому что наши партнеры не стоят на месте и предлагают новые технологии, такие как передовые светодиоды, и помогают нам в работе с VAR на всех уровнях», — сказал г-н Роми Гай (Romy Gai), главный коммерческий директор FIFA.

«Harvey Norman ценит свое партнерство с Hisense из-за продолжающихся глобальных инвестиций компании в передовые технологии, инновации и построение бренда», — сказал г-н Хейдон Майерс (Haydon Myers), генеральный исполнительный директор по электротехнике Harvey Norman Australia. «Приверженность Hisense глобальной премиализации демонстрируется через партнерство на трех чемпионатах мира по футболу FIFA World Cups подряд. Эта долгосрочная приверженность продолжает укреплять бренд и создает долгосрочную ценность для потребителей, розничных партнеров и отрасли в целом».

Долгосрочные инвестиции Hisense в глобальные спортивные партнерства идут рука об руку с ее международным ростом. По мере того, как ИИ меняет отрасли по всему миру, Hisense продолжит сочетать технологические новшества, глобальные партнерства и инновации, ориентированные на клиента, чтобы сформировать следующую эру интеллектуальной жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 180 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.