Hisense Lansir Strategi Pertumbuhan Berbasis AI untuk Mewujudkan Era Baru Gaya Hidup Cerdas

Strategi tersebut diperkenalkan Hisense dalam acara "Hisense Global Partner Conference 2026" yang digelar di New York menjelang partai final FIFA World Cup 2026™. Ajang ini mempertemukan pelanggan dan mitra bisnis Hisense dari berbagai negara untuk berbagi visi mengenai masa depan industri di era AI.

"AI tengah merombak hampir setiap aspek kehidupan, dan kita semua menjadi bagian dari perubahan tersebut," ujar CEO Hisense Group Fisher Yu. "Hisense merespons perubahan tersebut dengan memperbarui strategi melalui lima pilar utama, yakni memperluas penerapan AI di seluruh rantai nilai perusahaan, menghadirkan inovasi berbasis AI yang mengubah perangkat pintar menjadi pendamping rumah pintar, mempertahankan strategi pemasaran olahraga sebagai upaya memperkuat merek secara global, mengedepankan layanan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, serta memperdalam strategi glocalization guna menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pelanggan dan mitra bisnis."

Komitmen jangka panjang terhadap AI menjadi fondasi utama di balik strategi Hisense. Perusahaan kini membangun ekosistem AI yang terintegrasi di seluruh rantai nilai bisnisnya. "Saat memetakan posisi Hisense dalam arsitektur AI tersebut, visi kami menjadi semakin jelas. Kami tengah membangun kembali seluruh bisnis dengan AI sebagai fondasinya," kata Yu. Sebagai bagian dari strategi tersebut, Hisense terus memperluas bisnis di berbagai bidang, mulai dari AI Hub, semikonduktor, energi pintar, teknologi laser, hingga komponen elektronik otomotif, serta memperkuat bisnis inti perangkat pintar yang telah menjadi andalannya.

Bagi konsumen, strategi ini akan melahirkan perangkat generasi baru yang tidak lagi sekadar menjalankan perintah, melainkan berperan sebagai pendamping rumah pintar. Perangkat tersebut juga dirancang untuk mengenali lingkungan sekitarnya, memahami preferensi pengguna, berinteraksi secara alami, serta mengambil tindakan secara proaktif sesuai kebutuhan penggunanya. "Perangkat hanya menjalankan perintah. Namun, pendamping rumah pintar mampu melakukan jauh lebih banyak hal. Teknologi ini memahami penggunanya, dapat mengantisipasi kebutuhan mereka, dan menghadirkan pengalaman yang lebih hangat di dalam rumah. Itulah arah masa depan industri kami," ujar Yu.

Visi tersebut kini mulai terwujud di seluruh ekosistem Hisense. Berkat dukungan V AI OS, televisi Hisense mampu memahami preferensi dan kebutuhan pengguna, lalu menghadirkan rekomendasi konten yang bersifat personal pada saat yang paling tepat. Tak hanya meningkatkan pengalaman menonton, platform ConnectLife juga membuat berbagai perangkat rumah tangga yang saling terhubung bekerja secara cerdas, mulai dari memasak, mencuci pakaian, mengelola kualitas udara, hingga mengoptimalkan penggunaan energi. Integrasi tersebut menghadirkan pengalaman rumah pintar yang semakin intuitif, terhubung, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan penggunanya.

Hisense juga akan terus memperkuat merek globalnya melalui kemitraan jangka panjang di bidang olahraga. Perusahaan memanfaatkan olahraga sebagai bahasa universal untuk membangun kedekatan dengan konsumen di berbagai belahan dunia. "Kami gembira melihat para mitra yang terus menghadirkan berbagai inovasi, termasuk teknologi LED terbaru, serta mendukung VAR di berbagai ajang kompetisi," ujar Chief Business Officer FIFA Romy Gai.

Sementara itu, Executive General Manager Electrical, Harvey Norman Australia, Haydon Myers, mengatakan, "Harvey Norman menghargai kemitraannya dengan Hisense sebagai perusahaan yang konsisten berinvestasi dalam pengembangan teknologi mutakhir, inovasi, dan penguatan merek di tingkat global. Komitmen Hisense dalam memperkuat posisinya sebagai merek premium di pasar global tecermin melalui kemitraannya dalam tiga edisi Piala Dunia FIFA secara berturut-turut. Konsistensi tersebut tidak hanya memperkuat merek Hisense, namun juga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi konsumen, mitra ritel, dan industri."

Investasi jangka panjang Hisense dalam kemitraan olahraga global turut berjalan seiring dengan ekspansi bisnisnya di berbagai negara. Di tengah pesatnya perkembangan AI yang mengubah berbagai industri, Hisense akan terus memadukan inovasi teknologi, kemitraan global, dan pendekatan yang berfokus pada pelanggan guna menghadirkan era baru gaya hidup cerdas.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023 hingga Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

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