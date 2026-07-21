Hisense predstavuje rastovú stratégiu s podporou AI - formovanie ďalšej éry inteligentného života
News provided byHisense
Jul 21, 2026, 12:57 ET
QINGDAO, Čína, 21. júl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, predstavila komplexnú stratégiu rastu s podporou AI, ktorá bude usmerňovať ďalšiu fázu globálneho rozvoja spoločnosti a posilní jej záväzok k inováciám, inteligentnému bývaniu a dlhodobej hodnote pre zákazníkov.
Táto stratégia bola predstavená na konferencii Hisense Global Partner Conference 2026, ktorá sa konala v New Yorku pred finále FIFA World Cup 2026TM. Spoločnosť Hisense tu spojila globálnych zákazníkov a partnerov, aby sa podelili o svoju víziu pre éru AI.
„AI pretvára úplne všetko. A všetci sme toho súčasťou," povedal pán Fisher Yu, generálny riaditeľ skupiny Hisense Group. „V ére AI musíme túto nezastaviteľnú vlnu prijať. Našu stratégiu vylepšujeme o päť pilierov: rozširovanie stopy AI v celom kľúčovom hodnotovom reťazci AI; transformácia inteligentných zariadení na inteligentných domácich spoločníkov prostredníctvom inovácií scenárov riadených AI; udržiavanie dlhodobej stratégie športového marketingu na posilnenie našej globálnej značky; dodržiavanie prístupu zameraného na služby s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť; a prehlbovanie globalizácie s cieľom vytvoriť dlhodobú hodnotu pre našich zákazníkov a partnerov."
V jadre stratégie spoločnosti Hisense stojí dlhodobý záväzok voči AI. Spoločnosť buduje integrovaný ekosystém AI, ktorý zahŕňa celý hodnotový reťazec. „Keď formujeme Hisense s ohľadom na túto architektúru, naša vízia je jasná: celé naše podnikanie prestavujeme okolo AI," povedal pán Yu. Hisense rozširuje svoj rast v oblastiach AI Hub, polovodičov, inteligentnej energie, laserových technológií a automobilovej elektroniky a zároveň naďalej upevňuje svoje hlavné podnikanie v oblasti inteligentných zariadení.
Pre spotrebiteľov to znamená novú generáciu produktov, ktoré sa vyvíjajú z inteligentných zariadení na inteligentných domácich spoločníkov. Tieto zariadenia dokážu proaktívne vnímať svoje okolie, rozumejú preferenciám používateľov, prirodzene komunikujú a konajú v ich mene. „Zariadenie nerobí nič viac, len prijíma príkazy. Spoločník však dokáže oveľa viac. Rozumie vám, predvída vaše potreby a prináša vám do domova skutočné teplo. A v tom spočíva budúcnosť nášho odvetvia," povedal pán Yu.
Táto vízia sa už stáva realitou v rámci celého ekosystému Hisense. Vďaka operačnému systému V AI dokážu televízory Hisense premýšľať o preferenciách a zámeroch používateľov a v správnom okamihu ponúkajú vysoko personalizované odporúčania obsahu. Okrem zábavy umožňuje ConnectLife prepojeným spotrebičom fungovať inteligentne aj pri varení, praní, úprave vzduchu a optimalizácii energie – tieto štyri funkcie spoločníka AI spája do inteligentnejšej a intuitívnejšej domácnosti.
Spoločnosť Hisense bude zároveň pokračovať v posilňovaní svojej globálnej značky prostredníctvom dlhodobých športových partnerstiev a využívať univerzálny jazyk športu na spojenie so spotrebiteľmi po celom svete. „Je skvelé vidieť, ako naši partneri napredujú a navrhujú nové technológie, ako napríklad špičkové LED, a podporujú nás s operáciami VAR na každej úrovni," povedal pán Romy Gai, obchodný riaditeľ FIFA.
„Harvey Norman si cení partnerstvo s Hisense kvôli jej neustálym globálnym investíciám do najmodernejších technológií, inovácií a budovania značky," povedal pán Haydon Myers, výkonný generálny riaditeľ pre elektrotechniku v spoločnosti Harvey Norman Australia. „Odhodlanie Hisense dosahovať prémiovosť na globálnej úrovni sa prejavuje v partnerstve spoločnosti s turnajom FIFA World Cup počas troch po sebe nasledujúcich ročníkov. Tento dlhodobý záväzok naďalej posilňuje značku a vytvára trvalú hodnotu pre spotrebiteľov, maloobchodných partnerov a celé odvetvie."
Dlhodobé investície spoločnosti Hisense do globálnych športových partnerstiev idú ruka v ruke s jej medzinárodným rastom. Keďže AI transformuje odvetvia po celom svete, Hisense bude naďalej kombinovať technologické inovácie, globálne partnerstvá a inovácie zamerané na zákazníka s cieľom formovať ďalšiu éru inteligentného života.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 180 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
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