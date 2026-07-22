Hisense、AIを活用した成長戦略を発表、スマートライフの新時代を切り拓く

中国・青島、2026年7月22日 /PRNewswire/ -- 世界のコンシューマー・エレクトロニクスおよび家電分野をリードするブランドであるHisenseは、同社のグローバル展開の次の段階を導く包括的なAI活用型成長戦略を発表し、イノベーションの推進、スマートライフの実現、顧客への長期的な価値提供に向けた取り組みを一層強化しました。

この戦略は、FIFAワールドカップ2026™決勝戦（FIFA World Cup 2026™ Final）に先立ち、ニューヨークで開催された「Hisenseグローバル・パートナー会議2026（Hisense Global Partner Conference 2026）」で発表されました。同会議でHisenseは、世界各地の顧客やパートナーを一堂に集め、AI時代に向けたビジョンを共有しました。

「AIはあらゆるものを変えつつあります。そして、私たちは皆、その一部です」と、Hisense Groupの最高経営責任者（CEO）Fisher Yuは述べました。「AI時代において、私たちはこの止めようのない波を受け入れなければなりません。当社は、次の5つの柱を軸に戦略を進化させています。すなわち、AIの中核バリューチェーン全体で当社の事業領域を拡大すること、AIを活用して利用シーンを革新し、スマートデバイスをスマートホームのパートナーへと進化させること、長期的なスポーツマーケティング戦略を維持してグローバルブランドを強化すること、サービス第一の姿勢を貫いてユーザー体験を向上させること、そしてグローカル化を一層推進し、顧客とパートナーに長期的な価値を創出することです。」

Hisenseの戦略の中核には、AIへの長期的な取り組みがあります。同社は、バリューチェーン全体にわたる統合型AIエコシステムを構築しています。「Hisenseをこのアーキテクチャに位置づけると、私たちのビジョンは明確です。当社はAIを軸に事業全体を再構築しています」と、Yuは述べました。Hisenseは、AI Hub、半導体、スマートエネルギー、レーザー技術、車載電子機器の各分野で成長を推進するとともに、中核のスマートデバイス事業も引き続き強化しています。

消費者にとって、これはスマートデバイスからスマートホームのパートナーへと進化する新世代の製品を意味します。これらのデバイスは、周囲の状況を自ら察知し、ユーザーの好みを理解し、自然にコミュニケーションを取り、ユーザーに代わって行動できます。「デバイスは、ただ指示に従うだけです。しかし、パートナーはそれ以上のことをしてくれます。あなたを理解し、ニーズを先読みし、家庭に真のぬくもりをもたらします。そして、これこそが私たちの業界の未来です」と、Yuは述べました。

このビジョンは、Hisenseのエコシステム全体ですでに現実のものとなりつつあります。V AI OSを搭載したHisenseのテレビは、ユーザーの好みや意図を読み取り、適切なタイミングで一人ひとりに最適化されたコンテンツを提案します。ConnectLifeは、エンターテインメントの枠を超え、調理、洗濯、空気管理、エネルギー最適化の各分野で、コネクテッド家電が状況に応じて適切に動作できるようにします。さらに、これら4つのAIコンパニオン機能を統合することで、よりスマートで直感的に使える住まいを実現します。

Hisenseは、長期的なスポーツパートナーシップを通じてグローバルブランドを引き続き強化し、スポーツという世界共通語を生かして、世界中の消費者とのつながりを深めていきます。FIFAの最高ビジネス責任者Romy Gai氏は、次のように述べました。「パートナー各社が私たちと歩みをともにし、最先端のLEDをはじめとする新技術を提案するとともに、あらゆるレベルでVAR運用を支援してくれていることは、本当に素晴らしいことです。」

「Harvey Normanは、Hisenseが最先端技術、イノベーション、ブランド構築に世界規模で継続的な投資を行っていることから、同社とのパートナーシップを高く評価しています」と、Harvey Norman Australiaで電化製品部門エグゼクティブ・ゼネラル・マネージャーを務めるHaydon Myers氏は述べました。「Hisenseがグローバル市場でプレミアム化を推進する姿勢は、FIFAワールドカップ3大会連続のパートナーシップに表れています。こうした長期的な取り組みは、ブランドを引き続き強化するとともに、消費者、小売パートナー、業界全体に持続的な価値を生み出しています。」

Hisenseによるグローバルなスポーツパートナーシップへの長期的な投資は、同社の国際的な成長と歩調を合わせて進んできました。AIが世界各地の産業を変革する中、Hisenseは今後も、技術革新、グローバルなパートナーシップ、顧客起点のイノベーションを融合させ、スマートライフの新時代を切り拓いていきます。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、180カ国以上で事業を展開し、家電およびコンシューマー・エレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダーであり、高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ部門で世界第1位です（2023年～2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点（The Origin of RGB MiniLED）として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションをリードし続けています。Hisenseは、FIFAワールドカップ2026™（FIFA World Cup 2026™）の公式スポンサーとして、世界中の観客・視聴者とつながるため、グローバルなスポーツパートナーシップに取り組んでいます。

SOURCE Hisense