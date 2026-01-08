Hisense Pamerkan Ekosistem "Smart Home" untuk Seluruh Skenario Penggunaan di CES 2026

Terinspirasi dari kondisi riil di rumah, paviliun pameran Hisense di CES menghadirkan perangkat hiburan layar besar premium yang berpadu dengan solusi cerdas untuk dapur, udara di rumah, dan pakaian. TV layar besar menjadi pusat momen kebersamaan keluarga, sedangkan peralatan rumah tangga berbasiskan AI mempermudah integrasi teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Hisense juga memperkenalkan Humanoid Service Robot Harley untuk pertama kalinya. Dengan keleluasaan bergerak hingga 31 derajat, Harley menampilkan gerakan dan interaksi realistis sehingga menciptakan pengalaman yang semakin menarik di lokasi pameran. Selain itu, robot humanoid R1 (A2) dan robot pendamping di rumah (home companion robot) Beta turut dipamerkan Hisense.

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap ajang olahraga global, Hisense juga menunjukkan bahwa teknologi displai buatannya tidak hanya menampilkan konten hiburan, namun juga digunakan secara profesional. Di CES 2026, paviliun pameran Hisense dikunjungi oleh delegasi yang dipimpin Presiden FIFA. Delegasi ini berkeliling area pameran dan sangat mengapresiasi Hisense Elite Collection untuk FIFA World Cup 2026™, termasuk TV RGB MiniLED yang menghadirkan visual lebih jernih untuk momen-momen penting dalam pertandingan sepak bola.

Di kategori displai, Hisense menampilkan RGB MiniLED evo, sebuah evolusi sejati pada level sistem untuk teknologi TV layar besar. Inovasi ini tercapai lewat debut TV 116UXS RGB MiniLED, produk pertama yang didukung oleh platform tersebut. RGB MiniLED evo juga memperkenalkan sistem LED keempat Sky Blue–Cyan yang pertama di industri pada sistem backlight. Sistem ini memperluas cakupan warna hingga 110% BT.2020, serta menayangkan warna-warna yang lebih alami sehingga TV semakin nyaman ditonton berkat evolusi sistem yang menyeluruh.

Hisense juga menggelar peluncuran global proyektor laser XR10, menawarkan tingkat kecerahan 6.000 ANSI lumens guna menghadirkan pengalaman home cinema bertaraf profesional. Dengan tampilan memukau hingga pada bidang 300 inci, XR10 memiliki tingkat kecerahan dan performa warna yang lengkap untuk ruang home theater khusus. Bersama TV RGB MiniLED, teknologi TriChroma Laser memperluas lini layar besar Hisense dari ruang keluarga hingga ruang home cinema khusus.

Seiring perkembangan VIDAA OS, Hisense mengumumkan kolaborasi strategis dengan Microsoft untuk mengintegrasikan kemampuan AI generatif Copilot dalam platform terbarunya. Integrasi ini menghadirkan pengalaman TV generasi baru di ruang keluarga yang didesain untuk TV layar besar. Kolaborasi Hisense dan Microsoft juga mencakup Xbox cloud gaming agar pengguna dapat menikmati gim kelas dunia secara langsung pada TV Hisense, tanpa memerlukan konsol.

Selain displai, Hisense memamerkan berbagai inovasi smart home. X-zone Master, mesin cuci dengan fitur pengering X-in-one heat pump pertama di dunia, memiliki sistem multi-drum modular. Dengan demikian, pengguna bebas mengatur konfigurasi mesin cuci, serta merawat pakaian secara lebih akurat menurut jenis kain. Melengkapi inovasi ini, seri premium U Series dari Hisense memberikan pencucian yang lebih segar dan lembut berkat teknologi filtrasi, ventilasi, dan static removal.

Hisense berkomitmen meningkatkan kenyamanan hidup sehari-hari melalui rangkaian peralatan rumah tangga berbasiskan AI. Kulkas PUREFLAT SMART SERIES dilengkapi displai pintar berukuran besar yang terintegrasi dengan ConnectLife Hub. Integrasi tersebut menghadirkan pengalaman dapur modern dan terkoneksi sehingga mempermudah interaksi antarperangkat dan sistem kontrol smart home. Sementara, AC Air Master, pemenang Red Dot Award, memiliki sistem sensor presisi tinggi yang dapat menyesuaikan aliran udara, suhu, dan kelembapan untuk menciptakan kualitas udara yang ideal. Dengan fitur asisten suara pintar dan moda hemat energi otomatis, AC ini bekerja semakin cerdas, sedangkan teknologi HI-NANO ikut menjaga kenyamanan udara dalam ruang.

Raihan empat CES Innovation Awards melengkapi kehadiran Hisense di CES 2026. Beberapa produk yang sukses meraih penghargaan ini antara lain 163 MX dan X-zone Master, masing-masing memenangkan CES 2026 Best of Innovation Award. Pencapaian tersebut merupakan pengakuan atas kepemimpinan Hisense dalam kategori produk displai dan peralatan rumah tangga.

Melalui tema "Innovating a Brighter Life", Hisense terus membuktikan peran dari inovasi yang berpusat pada manusia, mengubah teknologi canggih menjadi pengalaman rumah yang semakin nyaman, terhubung, dan bermakna.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (periode 2023-Triwulan III-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

