Hisense predstavuje na veľtrhu CES 2026 kompletný ekosystém inteligentnej domácnosti

LAS VEGAS, 8. januára 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na svete, predstavuje na veľtrhu CES 2026 kompletný ekosystém inteligentnej domácnosti, ktorý demonštruje, ako sa pokročilé technológie displejov a domáce spotrebiče s umelou inteligenciou spájajú, aby zlepšili každodenný život.
Stánok spoločnosti Hisense na veľtrhu CES, navrhnutý pre skutočné domáce situácie, prináša prémiovú zábavu na veľkej obrazovke spolu s inteligentnými riešeniami pre kuchyňu, klimatizáciu a práčovňu. Veľkoplošné televízory sú základom spoločných rodinných chvíľ, zatiaľ čo spotrebiče s umelou inteligenciou demonštrujú, ako sa technológia bezproblémovo integruje do každodenného života. Debutuje aj humanoidný servisný robot Harley. 31 stupňov voľnosti umožňuje Harleymu robiť realistické gestá a interakcie, ktoré zvyšujú pútavosť a vylepšujú zážitky na mieste. Okrem toho sú vystavení aj humanoidný robot R1 (A2) a domáci robotický spoločník Beta.
V rámci svojej dlhodobej angažovanosti v oblasti globálnych športových podujatí spoločnosť Hisense tiež predviedla, ako jej zobrazovacie technológie presahujú rámec spotrebiteľskej zábavy a prechádzajú aj do profesionálnych aplikácií. Počas veľtrhu CES 2026 privítal stánok spoločnosti Hisense delegáciu vedenú prezidentom FIFA, ktorý si prezrel výstavu a vyjadril veľké uznanie kolekcii Hisense Elite pre Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA 2026TM, ktorá zahŕňa televízory RGB MiniLED pre jasnejšiu vizualizáciu kľúčových momentov zápasu.
V oblasti displejov spoločnosť Hisense vyzdvihuje RGB MiniLED evo, skutočnú evolúciu na systémovej úrovni v technológii veľkoplošných televízorov, na čele ktorej stojí debut televízora 116UXS RGB MiniLED, prvého produktu poháňaného touto platformou. RGB MiniLED evo predstavuje štvrtú LED diódu v odtieni nebesky modrá-azúrová v podsvietení ako prvú v odvetví , ktorá rozširuje farebné pokrytie až na 110 % BT.2020 a zároveň poskytuje prirodzenejší farebný prejav a lepší komfort sledovania prostredníctvom skutočnej evolúcie na úrovni systému.
Spoločnosť Hisense tiež globálne uvádza na trh laserový projektor XR10 s jasom 6 000 ANSI lúmenov, ktorý vytvára profesionálny zážitok z domáceho kina. XR10, navrhnutý pre pohlcujúce sledovanie až do uhlopriečky 300 palcov, prináša vylepšený jas a bohatý farebný výkon do špecializovaných prostredí domáceho kina. Spolu s RGB MiniLED televízormi rozširuje TriChroma Laser ponuku veľkoplošných displejov od spoločnosti Hisense od prémiového sledovania v obývacej izbe až po špecializované prostredia domáceho kina.
V nadväznosti na vývoj operačného systému VIDAA spoločnosť Hisense oznámila strategickú spoluprácu so spoločnosťou Microsoft s cieľom integrovať generatívne schopnosti umelej inteligencie platformy Copilot do svojej novej platformy, čím sa zlepšia zážitky z televízneho vysielania novej generácie pre domáce prostredia s veľkou obrazovkou. Spolupráca sa rozširuje aj na cloudové hranie pre Xbox a prináša svetové herné tituly priamo do televízorov Hisense – bez potreby konzoly.
Okrem displejov Hisense predstavuje aj celý rad inovácií pre inteligentnú domácnosť. X-zone Master, prvá práčka so sušičkou X-in-one s tepelným čerpadlom na svete, predstavuje modulárny viacbubnový systém, ktorý umožňuje používateľom konfigurovať flexibilné rozloženie a zároveň zabezpečuje presnejšiu starostlivosť o bielizeň špecifickú pre daný typ tkaniny. Dopĺňa ju prémiová séria U od spoločnosti Hisense navrhnutá tak, aby poskytovala sviežejšie a mäkšie riešenie pre pranie s dokonalou filtráciou, vetraním a technológiou odstraňovania statickej elektriny.
Spoločnosť Hisense sa venuje zlepšovaniu každodenného života radom domácich spotrebičov s umelou inteligenciou. Chladnička PUREFLAT SMART SERIES je vybavená integrovaným veľkým inteligentným displejom so zabudovaným rozhraním ConnectLife Hub, ktoré poskytuje moderný a prepojený kuchynský zážitok zjednodušením interakcie so spotrebičmi a inteligentným ovládaním domácnosti. Klimatizácia Air Master, ocenená cenou Red Dot, je vybavená vysoko presným snímacím systémom, ktorý dokáže nastaviť prietok vzduchu, teplotu a vlhkosť pre dokonalý vzduch. Jeho inteligenciu ďalej demonštruje inteligentný hlasový asistent a automatický režim úspory energie, zatiaľ čo technológia HI-NANO zaisťuje ešte väčší komfort v interiéri.
Prítomnosť spoločnosti Hisense na veľtrhu CES 2026 ďalej podčiarkujú štyri ceny za inovácie CES Innovation Awards. Medzi víťazmi získali modely 163 MX a X-zone Master ocenenie za najlepšiu inováciu CES 2026 vo svojich príslušných oblastiach, čím sa uznáva vedúca pozícia spoločnosti Hisense v kategóriách displejov a domácich spotrebičov.
Prostredníctvom iniciatívy „Inovácie pre jasnejší život" spoločnosť Hisense naďalej demonštruje, ako inovácie zamerané na človeka dokážu transformovať pokročilé technológie na pohodlnejšie, prepojenejšie a zmysluplnejšie zážitky z domácnosti.
O spoločnosti Hisense Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorá pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na výrobu vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných riešení IT. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 3. štvrťrok 2025). Spoločnosť Hisense ako pôvodný dodávateľ RGB MiniLED stojí naďalej na čele inovácií RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako spôsobu spojenia s publikom na celom svete.
Share this article