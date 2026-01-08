하이센스, CES26서 풀시나리오 스마트홈 에코시스템 공개

하이센스는 또 글로벌 스포츠 이벤트에 오랫동안 참여하면서 자사의 디스플레이 기술이 소비자 엔터테인먼트를 넘어 전문가 영역으로 어떻게 확장되는지도 보여줬다. CES 2026 기간 동안 하이센스 부스에는 FIFA 회장이 이끄는 대표단이 방문해 전시상품을 둘러보았고, Hisense Elite Collection for FIFA World Cup 2026TM에 큰 관심을 보였다. 특히 이 컬렉션에는 주요 경기 장면을 더 생생하게 볼 수 있는 RGB MiniLED TV도 포함되어 있었다.

디스플레이 부문에서는 대형 스크린 TV 기술이 시스템 차원으로 진화했음을 보여주는 RGB MiniLED evo를 선보였다. 그 중심에는 이 플랫폼으로 최초 구동되는 116UXS RGB MiniLED TV가 있다. RGB MiniLED evo는 업계 최초로 백라이트에 스카이 블루-사이언 네 번째 LED를 도입하여 컬러 커버리지를 BT.2020의 110%까지 확장, 이와 동시에 진정한 시스템 차원의 진화를 통해 더 자연스러운 색표현과 편안한 시청 편의성을 제공한다.

하이센스는 또 6,000 안시 루멘으로 전문가급 홈 시네마 경험을 선사하는 Laser Projector XR10도 전 세계에 첫 선을 보였다. 300인치까지 몰입형으로 볼 수 있도록 설계되어 전용 홈 시어터 환경에서 향상된 밝기와 풍부한 색표현을 구현한다. RGB MiniLED TV와 함께 프리미엄 거실 시청부터 전용 홈 시네마 환경까지 하이센스의 대형 스크린 디스플레이 제품의 저변을 넓힌 TriChroma Laser도 함께 공개됐다.

하이센스는 VIDAA OS의 진화를 기반으로 마이크로소프트(Microsoft)와 전략적으로 협력하여 Copilot의 생성형 AI 기능을 자사의 새 플랫폼에 통합, 대형 스크린 홈 환경에 어울리는 차세대 TV 경험을 구현한다고 발표했다. 이번 협력은 Xbox 클라우드 게임으로도 확대되어, 콘솔 없이도 세계적인 게임을 하이센스 TV에서 즐길 수 있게 된다.

하이센스는 디스플레이 외에 다양한 스마트 홈 혁신 기술도 선보였다. 세계 최초 엑스인원 히트펌프 세탁기-건조기인 X-zone Master도 그 중 하나다. 이 제품은 모듈식 멀티 드럼 시스템을 탑재해 사용자가 레이아웃을 원하는 대로 구성할 수 있으며 옷감의 특성에 맞게 세탁물을 섬세하게 취급할 수 있다. 여기에 프리미엄 U Series가 화룡점정을 더한다. 우수한 여과, 환기 및 정전기 제거 기술이 적용되어 세탁물이 더 뽀송뽀송하고 부드러워진다.

하이센스는 다양한 AI 기반 가전으로 일상을 더 편리하게 만드는 데 전념하고 있다. PUREFLAT SMART SERIES 냉장고는 ConnectLife Hub가 내장된 대형 스마트 디스플레이를 탑재한 제품으로, 기기간 소통과 스마트 홈 제어가 간편해 현대적인 커넥티드 주방을 구현한다. 그런가 하면, 레드닷 어워드(Red Dot Award)에서 상을 받은 Air Conditioner Air Master는 고정밀 센싱 시스템을 탑재해 공기 흐름과 온도, 습도를 조절, 완벽한 공기를 공급한다. 스마트 음성 어시스턴트와 자동 에너지 절약 모드로 더욱 지능적으로 작동하며 HI-NANO 기술이 실내 환경을 쾌적하게 유지해 준다.

하이센스는 CES 2026에서 CES 혁신상(CES Innovation Awards) 4개 부문을 휩쓸며 존재감을 드러냈다. 특히, 163 MX와 X-zone Master로 각 부문에서 CES 2026 최고 혁신상(Best of Innovation Awards)을 받으며 디스플레이와 가전 부문에서 자사의 리더십을 인정받았다.

하이센스는 "일상을 밝히는 혁신"(Innovating a Brighter Life)을 통해 인간 중심의 혁신이 어떻게 첨단 기술을 더 편리하고 연결되고 의미 있는 가정 환경으로 변화시킬 수 있는지를 계속해서 보여주고 있다.

하이센스 소개

1969년에 설립된 하이센스는 160여 개국에 진출해 있는 소비자 가전제품 분야의 글로벌 선도기업으로, 고품질 멀티미디어 제품, 가전 제품, 지능형 IT 솔루션을 전문으로 취급하고 있다. 옴디아에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문(2023년 3분기~2025년 3분기)에서 전 세계 1위에 올라 있다. 또한 RGB MiniLED의 원조 기업으로 차세대 RGB 미니LED의 혁신을 계속해서 주도하고 있다. FIFA 월드컵 2026TM 공식 스폰서이기도 한 하이센스는 글로벌 스포츠 파트너십을 통해 전 세계 시청자와 소통하고 있다.

