Hisense демонстрирует экосистему умного дома с полным набором сценариев на выставке CES 2026

News provided by

Hisense

Jan 07, 2026, 10:02 ET

ЛАС-ВЕГАС, 7 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, на выставке CES 2026 демонстрирует экосистему умного дома с полным набором сценариев, которая показывает, как передовые технологии отображения и бытовая техника с поддержкой ИИ сочетаются для улучшения повседневной жизни.

Continue Reading

Стенд компании Hisense на выставке CES, спроектированный для отражения реальных домашних сценариев, предлагает первоклассные развлечения на больших экранах в сочетании с интеллектуальными решениями для кухни, кондиционирования воздуха и прачечной. Телевизоры с большим экраном становятся точкой притяжения для семейных сборов, а бытовые приборы с поддержкой ИИ демонстрируют, как технологии целостно интегрируются в повседневную жизнь. Также на выставке впервые представлен гуманоидный сервисный робот Harley. Обладая 31 степенью свободы, робот Harley воспроизводит реалистичные жесты и модели взаимодействия, повышая привлекательность и улучшая качество обслуживания на местах. Наряду с ним также демонстрируется гуманоидный робот R1 (A2) и домашний робот-компаньон Beta.

В рамках своего давнего участия в глобальных спортивных мероприятиях компания Hisense также продемонстрировала, как ее технологии отображения выходят за рамки бытовых развлечений и распространяются на профессиональную сферу. На выставке CES 2026 стенд Hisense принял делегацию во главе с президентом ФИФА, которая посетила выставку и выразила твердую поддержку коллекции Hisense Elite Collection for FIFA World Cup 2026TM, которая включает в себя телевизоры RGB MiniLED, обеспечивающие более четкую демонстрацию главных моментов матчей.

В области дисплеев компания Hisense выделяет технологию RGB MiniLED evo, истинную эволюцию системного уровня в технологиях телевизоров с большим экраном, которая дебютирует в телевизоре 116UXS RGB MiniLED TV — первом продукте на базе этой платформы. Технология RGB MiniLED evo впервые в отрасли добавляет четвертый светодиод цвета Sky Blue–Cyan в подсветку, расширяя цветовое пространство до 110 % от BT.2020, чтобы обеспечить более естественное цветовое выражение и повышенный комфорт для просмотра благодаря подлинной эволюции системного уровня.

Компания Hisense также дебютирует во всем мире с лазерным проектором XR10, обеспечивающим яркость 6000 люмен ANSI для создания домашнего кинотеатра профессионального уровня. Разработанный для реалистичного просмотра на экранах размером до 300 дюймов, проектор XR10 обеспечивает повышенную яркость и насыщенную цветопередачу в условиях выделенного домашнего кинотеатра. В сочетании с телевизорами RGB MiniLED, лазерные телевизоры TriChroma Laser расширяют ассортимент больших дисплеев Hisense — от первоклассного просмотра в гостиной до выделенных домашних кинотеатров.

Опираясь на эволюцию ОС VIDAA, компания Hisense объявила о стратегическом сотрудничестве с Microsoft для интеграции возможностей генеративного ИИ, предлагаемых ассистентом Copilot, в свою новую платформу, реализуя функции телевизоров нового поколения на больших экранах в домашних условиях. Сотрудничество также распространяется на облачные игры Xbox, делая игры мирового класса доступными непосредственно на телевизорах Hisense — без консоли.

Помимо дисплеев, компания Hisense демонстрирует ряд инноваций для умного дома. X-zone Master, первая в мире стиральная машина-сушилка с тепловым насосом «X-в-одном», представляет модульную систему с несколькими барабанами, которая позволяет пользователям гибко конфигурировать компоновки, обеспечивая при этом более точный уход с учетом особенностей ткани. В дополнение к этому первоклассная серия Hisense U Series создана, чтобы обеспечить решение для более свежей и мягкой стирки за счет превосходной технологии фильтрации, вентиляции и снятия статического заряда.

Компания Hisense привержена улучшению повседневной жизни за счет ряда бытовых приборов с поддержкой ИИ. Холодильники PUREFLAT SMART SERIES оснащены интегрированным большим интеллектуальным дисплеем со встроенным концентратором ConnectLife Hub, обеспечивающим современные сетевые возможности умной кухни за счет оптимизации взаимодействия с бытовыми приборами и системой управления умного дома. В то же время кондиционер Air Master, удостоенный награды Red Dot Award, оснащен высокоточной сенсорной системой, которая может регулировать поток воздуха, температуру и влажность для обеспечения идеального состояния воздуха. Его интеллект дополнительно демонстрируется умным голосовым помощником и автоматическим энергосберегающим режимом, а технология HI-NANO обеспечивает дополнительный комфорт в помещении.

Экспозиция компании Hisense на выставке CES 2026 дополнительно отмечена четырьмя наградами CES за инновации. Среди них изделия 163 MX и X-zone Master получили награду CES 2026 Best of Innovation Award в своих областях, что подтверждает лидерство Hisense в категориях дисплеев и бытовой техники.

Руководствуясь принципом «инновации для более яркой жизни», компания Hisense продолжает демонстрировать, как инновации, ориентированные на человека, могут превращать передовые технологии в более комфортные, взаимосвязанные и значимые домашние впечатления.

О компании Hisense
Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856216/Entrance.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856214/RGBMiniLED.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856213/X_zoneMaster.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856217/KitchenConnectLife.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Na targach CES 2026 Hisense prezentuje kompleksowy ekosystem inteligentnego domu

Na targach CES 2026 Hisense prezentuje kompleksowy ekosystem inteligentnego domu

Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, prezentuje na targach CES kompleksowy ekosystem inteligentnego domu, ...
Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente con escenario completo en CES 2026

Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente con escenario completo en CES 2026

Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, presenta un ecosistema de hogar inteligente de escenario...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics