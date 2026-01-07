Hisense демонстрирует экосистему умного дома с полным набором сценариев на выставке CES 2026

Стенд компании Hisense на выставке CES, спроектированный для отражения реальных домашних сценариев, предлагает первоклассные развлечения на больших экранах в сочетании с интеллектуальными решениями для кухни, кондиционирования воздуха и прачечной. Телевизоры с большим экраном становятся точкой притяжения для семейных сборов, а бытовые приборы с поддержкой ИИ демонстрируют, как технологии целостно интегрируются в повседневную жизнь. Также на выставке впервые представлен гуманоидный сервисный робот Harley. Обладая 31 степенью свободы, робот Harley воспроизводит реалистичные жесты и модели взаимодействия, повышая привлекательность и улучшая качество обслуживания на местах. Наряду с ним также демонстрируется гуманоидный робот R1 (A2) и домашний робот-компаньон Beta.

В рамках своего давнего участия в глобальных спортивных мероприятиях компания Hisense также продемонстрировала, как ее технологии отображения выходят за рамки бытовых развлечений и распространяются на профессиональную сферу. На выставке CES 2026 стенд Hisense принял делегацию во главе с президентом ФИФА, которая посетила выставку и выразила твердую поддержку коллекции Hisense Elite Collection for FIFA World Cup 2026TM, которая включает в себя телевизоры RGB MiniLED, обеспечивающие более четкую демонстрацию главных моментов матчей.

В области дисплеев компания Hisense выделяет технологию RGB MiniLED evo, истинную эволюцию системного уровня в технологиях телевизоров с большим экраном, которая дебютирует в телевизоре 116UXS RGB MiniLED TV — первом продукте на базе этой платформы. Технология RGB MiniLED evo впервые в отрасли добавляет четвертый светодиод цвета Sky Blue–Cyan в подсветку, расширяя цветовое пространство до 110 % от BT.2020, чтобы обеспечить более естественное цветовое выражение и повышенный комфорт для просмотра благодаря подлинной эволюции системного уровня.

Компания Hisense также дебютирует во всем мире с лазерным проектором XR10, обеспечивающим яркость 6000 люмен ANSI для создания домашнего кинотеатра профессионального уровня. Разработанный для реалистичного просмотра на экранах размером до 300 дюймов, проектор XR10 обеспечивает повышенную яркость и насыщенную цветопередачу в условиях выделенного домашнего кинотеатра. В сочетании с телевизорами RGB MiniLED, лазерные телевизоры TriChroma Laser расширяют ассортимент больших дисплеев Hisense — от первоклассного просмотра в гостиной до выделенных домашних кинотеатров.

Опираясь на эволюцию ОС VIDAA, компания Hisense объявила о стратегическом сотрудничестве с Microsoft для интеграции возможностей генеративного ИИ, предлагаемых ассистентом Copilot, в свою новую платформу, реализуя функции телевизоров нового поколения на больших экранах в домашних условиях. Сотрудничество также распространяется на облачные игры Xbox, делая игры мирового класса доступными непосредственно на телевизорах Hisense — без консоли.

Помимо дисплеев, компания Hisense демонстрирует ряд инноваций для умного дома. X-zone Master, первая в мире стиральная машина-сушилка с тепловым насосом «X-в-одном», представляет модульную систему с несколькими барабанами, которая позволяет пользователям гибко конфигурировать компоновки, обеспечивая при этом более точный уход с учетом особенностей ткани. В дополнение к этому первоклассная серия Hisense U Series создана, чтобы обеспечить решение для более свежей и мягкой стирки за счет превосходной технологии фильтрации, вентиляции и снятия статического заряда.

Компания Hisense привержена улучшению повседневной жизни за счет ряда бытовых приборов с поддержкой ИИ. Холодильники PUREFLAT SMART SERIES оснащены интегрированным большим интеллектуальным дисплеем со встроенным концентратором ConnectLife Hub, обеспечивающим современные сетевые возможности умной кухни за счет оптимизации взаимодействия с бытовыми приборами и системой управления умного дома. В то же время кондиционер Air Master, удостоенный награды Red Dot Award, оснащен высокоточной сенсорной системой, которая может регулировать поток воздуха, температуру и влажность для обеспечения идеального состояния воздуха. Его интеллект дополнительно демонстрируется умным голосовым помощником и автоматическим энергосберегающим режимом, а технология HI-NANO обеспечивает дополнительный комфорт в помещении.

Экспозиция компании Hisense на выставке CES 2026 дополнительно отмечена четырьмя наградами CES за инновации. Среди них изделия 163 MX и X-zone Master получили награду CES 2026 Best of Innovation Award в своих областях, что подтверждает лидерство Hisense в категориях дисплеев и бытовой техники.

Руководствуясь принципом «инновации для более яркой жизни», компания Hisense продолжает демонстрировать, как инновации, ориентированные на человека, могут превращать передовые технологии в более комфортные, взаимосвязанные и значимые домашние впечатления.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856216/Entrance.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856214/RGBMiniLED.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856213/X_zoneMaster.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856217/KitchenConnectLife.jpg