Hisense começa a contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026™, apresentando entretenimento doméstico de última geração e vida inteligente

QINGDAO, China, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, iniciou hoje a contagem regressiva de 50 dias para a Copa do Mundo da FIFA 2026™ com o lançamento de sua campanha mundial. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA por três edições consecutivas — tendo estabelecido sua primeira parceria com a FIFA em 2018 e renovado em 2022 —, a Hisense mais uma vez aproveita o maior palco esportivo do mundo para apresentar uma nova geração de produtos de ponta, concebidos para elevar a forma como os torcedores assistem, vivem e se conectam.

Avanços na tecnologia RGB MiniLED para a melhor experiência em dias de jogo

No centro da linha de produtos da Hisense para a Copa do Mundo está sua mais recente inovação em telas — o RGB MiniLED —, liderada pela icônica série UR9, juntamente com a linha premium UX. Equipada com um sistema de retroiluminação RGB MiniLED e o processador Hi-View AI Engine RGB, a série UR9 alcança 100% de cobertura de cores BT.2020 com precisão e vivacidade excepcionais. Dotada de uma taxa de atualização nativa de 180 Hz, um sistema de áudio multicanal 4.1.2 calibrado pela Devialet e painéis otimizados para cada região — antirreflexo e antibrilho para a Europa, Austrália e outras regiões, e painel Obsidian para as Américas —, ela leva imagens e som com qualidade de estádio diretamente para a sua sala de estar.

Em um evento recente realizado na sede da FIFA, em Zurique, a Hisense apresentou sua nova linha de TVs MiniLED RGB 2026, enquanto também confirmava seu papel como fornecedora oficial e exclusiva de TVs para revisão do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) na Copa do Mundo da FIFA 2026™ nos Estados Unidos, Canadá e México. A Hisense atualizou o equipamento de exibição da Sala de Operações de Vídeo (VOR) da Copa do Mundo da FIFA, passando a utilizar televisores Hisense RGB MiniLED, que oferecem uma gama de cores ultraelevada e reprodução precisa dos tons, permitindo uma exibição nítida e autêntica das imagens ao vivo das partidas para os árbitros assistentes de vídeo.

Ampliando os limites da exibição premium

A Hisense redefine os padrões de entretenimento doméstico com seu portfólio de telas a laser de última geração — liderado pelos modelos XR10 e L9Q —, que transformam as salas de estar em estádios particulares imersivos para assistir aos jogos.

O projetor a laser XR10 conta com tecnologia de última geração, apresentando brilho de 6.000 lúmens e contraste de imagem de 60.000:1, além de uma capacidade de projeção inteligente de até 300 polegadas, aumentando a nitidez dos movimentos e o contraste para cada momento emocionante das jogadas rápidas do futebol. Por sua vez, a TV a laser L9Q, que cativou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante sua visita ao estande da Hisense na CES 2026, produz imagens impressionantes com qualidade cinematográfica de até 200 polegadas, graças à projeção de alcance ultracurto e às cores vivas. Essa combinação de equipamentos de laser de alta qualidade transforma qualquer residência em uma arena animada, semelhante a um estádio, levando a emoção e a atmosfera da Copa do Mundo da FIFA 2026™ diretamente para as salas de estar dos espectadores.

Uma vida mais inteligente, perfeitamente conectada

Muito além do entretenimento, o portfólio de eletrodomésticos da Hisense enriquece a experiência geral dos dias de jogo ao proporcionar uma vida mais inteligente e conectada. O ar-condicionado U8 — premiado com o Red Dot Award — combina design refinado com controle climático eficiente, enquanto o refrigerador da série PureFlat Smart, equipado com a plataforma ConnectLife, permite uma interação perfeita entre dispositivos — facilitando o planejamento de refeições, o compartilhamento de conteúdo e a comunicação dentro de casa, e introduzindo o conceito de uma cozinha mais social e conectada.

Aproximando os torcedores, em qualquer lugar

Enquanto a contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026™ ganha ritmo, a Hisense continua combinando tecnologia de ponta com a paixão esportiva global — oferecendo uma experiência de visualização envolvente, experiências conectadas e soluções de vida mais inteligentes que aproximam as pessoas do jogo e umas das outras. Por meio da inovação contínua tanto no setor de entretenimento doméstico quanto no de eletrodomésticos, a Hisense mantém seu compromisso com a visão de "Inovar para uma vida mais brilhante" — transformando momentos do dia a dia em experiências extraordinárias e compartilhadas no maior palco do mundo.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

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FONTE Hisense