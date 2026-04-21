海信啟動2026年國際足聯世界盃™倒計時 展示新一代家庭娛樂與智慧生活產品

海信世界盃產品矩陣的核心為新一代RGB MiniLED顯示技術——以旗艦UR9系列和高端UX系列為代表。UR9系列搭載RGB MiniLED背光系統與信芯AI畫質芯片RGB光色同控技術，實現100% BT.2020色域覆蓋，色準度與鮮活度超凡。產品支持180Hz原生高刷，配備帝瓦雷調校4.1.2多聲道音響系統，並針對不同區域定製麵板：歐洲、澳大利亞等地區採用抗反射防眩光屏，美洲地區搭載黑曜屏，將賽場級視聽效果搬入客廳。

近日，海信在蘇黎世國際足聯總部舉辦的活動中，發佈了2026年RGB MiniLED電視新品系列，並確認成為2026年國際足聯世界盃™在美國、加拿大、墨西哥的官方獨家視頻助理裁判(VAR)回放顯示設備提供商。海信已完成國際足聯世界盃視頻裁判中心(VOR Room)顯示設備的升級，全新RGB MiniLED電視憑借超高色域與精準色彩還原能力，將為視頻助理裁判還原清晰、真實的比賽畫面。

突破高端顯示邊界

海信憑借尖端激光顯示產品組合——以XR10和L9Q為代表——重新定義了家庭娛樂，將居住空間打造成沉浸式私人觀賽球場，助力球迷暢享世界盃。

激光投影儀XR10搭載新一代處理技術，亮度達6000流明，對比度60000:1，最大可智能投射300英吋，提升了快節奏足球賽事中每一個激動人心畫面的清晰度與對比度。L9Q激光電視曾在CES 2026上獲得國際足聯主席詹尼-因凡蒂諾(Gianni Infantino)點贊。該產品通過超短焦投射技術和鮮活的色彩表現，最大可呈現200英吋影院級震撼畫面。這套高端激光顯示生態系統能夠無縫將任何家庭空間轉變為氛圍熱烈的家庭賽場，讓2026年國際足聯世界盃™的激情與體驗直達用戶家中。

智慧生活 無縫互聯

除娛樂顯示外，海信家電產品組合通過智能互聯技術，全方位提升觀賽體驗。獲得紅點設計獎(Red Dot Award)的U8空調集精緻設計與高效溫控於一體；純平智能系列冰箱搭載ConnectLife平台，實現設備間無縫交互，支持菜譜規劃、內容共享、家居互聯，打造出更具社交屬性、更互聯的智能廚房新形態。

全球聯動 拉近球迷與賽場距離

隨著2026年國際足聯世界盃™的臨近，海信繼續以前沿科技連接全球體育熱情，提供沉浸式觀看體驗、全場景互聯與智慧生活解決方案，讓用戶更貼近賽場、拉近彼此距離。通過在家庭娛樂與家電領域的持續創新，海信堅守「有愛，科技也動情」的品牌願景，在全球頂級賽事舞台上，將日常瞬間升級為非凡的共享體驗。

關於海信

海信創立於1969年，是全球公認的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋160多個國家，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。據Omdia數據，2023年至2025年，海信在全球100英吋及以上電視細分市場位居榜首。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年國際足聯世界盃™的官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與全世界的觀眾建立聯繫。

SOURCE Hisense