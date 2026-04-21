Hisense začína odpočítavanie do FIFA World Cup 2026™ a prináša domácu zábavu a inteligentný život novej generácie
Apr 21, 2026, 16:08 ET
QINGDAO, Čína, 21. apríl 2026 /PRNewswire/ – Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, dnes otvára 50-dňové odpočítavanie do turnaja FIFA World Cup 2026™ spustením svojej globálnej kampane. Ako trojnásobný oficiálny sponzor FIFA World Cup – po debutovom partnerstve s FIFA v roku 2018 a pokračovaní v roku 2022 – Hisense opäť využíva najväčšiu športovú scénu na svete, aby predstavila novú generáciu vlajkových produktov navrhnutých tak, aby pozdvihli spôsob, akým fanúšikovia sledujú, žijú a stretávajú sa.
Revolučné osvetlenie RGB MiniLED pre dokonalý zápas
V centre pozornosti spoločnosti Hisense pre World Cup je jej najnovšia inovácia v oblasti displejov – RGB MiniLED – na čele s vlajkovou loďou série UR9 spolu s prémiovým užívateľským rozhraním. Vďaka systému podsvietenia RGB MiniLED a procesoru Hi-View AI Engine RGB dosahuje séria UR9 100 % farebné pokrytie štandardu BT.2020 s výnimočnou presnosťou a živosťou. Vďaka natívnej obnovovacej frekvencii 180 Hz, viackanálovému audiosystému 4.1.2 vyladenému spoločnosťou Devialet a panelom optimalizovaným podľa regiónu – antireflexným a bez odleskov pre Európu, Austráliu a ďalšie regióny a obsidiánového panelu pre Ameriku – prináša obraz a zvuk na štadiónovej úrovni priamo do vašej obývačky.
Na nedávnom podujatí, ktoré sa konalo v sídle FIFA v Zürichu, spoločnosť Hisense predstavila svoj nový rad RGB MiniLED televízorov pre rok 2026 a zároveň potvrdila svoju úlohu oficiálneho a exkluzívneho televízneho poskytovateľa pre videoasistenta rozhodcu (VAR) na FIFA World Cup 2026™ v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. Spoločnosť Hisense vylepšila zobrazovacie zariadenie vo video miestnosti (VOR) počas FIFA World Cup s televízormi Hisense RGB MiniLED, ktoré poskytnú ultra vysoký farebný gamut a presnú reprodukciu farieb. Umožní to jasnú a autentickú obnovu živých záberov zápasu pre videoasistentov rozhodcov.
Posúvame hranice prémiovej obrazovky
Spoločnosť Hisense nanovo definuje domácu zábavu vďaka svojmu špičkovému portfóliu laserových displejov – na čele s modelmi XR10 a L9Q – ktoré premieňajú obytné priestory na pohlcujúce súkromné štadióny pre sledovanie zápasov.
Laserový projektor XR10 prináša spracovanie novej generácie s jasom 6000 lúmenov a kontrastom obrazu 60 000:1, ako aj inteligentnú projekčnú schopnosť až do 300 palcov, ktorá zvyšuje čistotu pohybu a kontrast pre každý vzrušujúci moment rýchlej futbalovej akcie. Laserový televízor L9Q, ktorý zaujal prezidenta FIFA Gianniho Infantina počas jeho návštevy stánku Hisense na veľtrhu CES 2026, vytvára ohromujúce obrazovky v kinokvalite s uhlopriečkou až 200 palcov s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou a živými farbami. Tento prémiový laserový ekosystém spoločne jednoducho premení akýkoľvek domov na živú arénu podobnú štadiónu a prenesie vzrušenie a atmosféru FIFA World Cup 2026™ priamo do obývačiek divákov.
Inteligentnejší život, plynulé pripojenie
Portfólio domácich spotrebičov Hisense presahuje rámec zábavy a vylepšuje celkový zážitok zo zápasu prostredníctvom inteligentnejšieho a prepojeného bývania. Klimatizácia U8 – ocenená Red Dot Award – kombinuje rafinovaný dizajn s efektívnou reguláciou teploty, zatiaľ čo chladnička PureFlat Smart Series, poháňaná platformou ConnectLife, umožňuje plynulú interakciu medzi zariadeniami – podporuje plánovanie jedál, zdieľanie obsahu aj komunikáciu v domácnosti. Predstavuje koncept kuchyne, ktorá je spoločenská a prepojená.
Zbližovanie fanúšikov, všade na svete
Zatiaľ čo sa odpočítavanie do FIFA World Cup 2026™ zrýchľuje, Hisense naďalej spája špičkové technológie s globálnou športovou vášňou – poskytuje pohlcujúce sledovanie, prepojené zážitky a inteligentnejšie životné riešenia, ktoré zbližujú ľudí s hrou a navzájom si pomáhajú. Prostredníctvom neustálych inovácií v oblasti domácej zábavy aj spotrebičov zostáva spoločnosť Hisense oddaná svojej vízii „Inovovať jasnejší život" – premieňať každodenné okamihy na mimoriadne, zdieľané zážitky na najväčšom pódiu sveta.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa skupiny Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (v období rokov 2023 – 2025). Spoločnosť Hisense ako pôvodca technológie RGB MiniLED stojí naďalej na čele inovácií RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor FIFA World Cup 2026™ sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám, aby sa spojila s publikom na celom svete.
