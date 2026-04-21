Hisense запускает обратный отсчет до чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, демонстрируя домашние развлечения следующего поколения и «умный» стиль жизни

ЦИНДАО, Китай, 22 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, сегодня начинает 50-дневный обратный отсчет до чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™ запуском своей глобальной кампании. В качестве трехкратного официального спонсора FIFA World Cup 2026™, впервые ставшего партнером FIFA в 2018 году, а затем в 2022 году, Hisense снова использует крупнейшую в мире спортивную арену, чтобы привлечь внимание к новому поколению флагманских продуктов, предназначенных для улучшения того, как болельщики смотрят спортивные состязания, живут и общаются.

Прорывные технологии RGB MiniLED для исключительного дня матча

В центре линейки Hisense World Cup находится ее новейший инновационный дисплей — RGB MiniLED — во главе с флагманской серией UR9 и премиальным UX. С системой подсветки RGB MiniLED и RGB-процессором Hi-View AI Engine, серия UR9 обеспечивает 100 % цветовое покрытие BT.2020 с исключительной точностью и яркостью. Дисплей имеет нативную частоту обновления 180 Гц, мультиканальную аудиосистему 4.1.2 с настройками Devialet и оптимизированными для региона панелями — Anti-Reflection и Glare-Free для Европы, Австралии и других регионов, а также панель Obsidian для Северной и Южной Америки. Картинка и звук стадиона прямо в вашей гостиной.

На недавнем мероприятии, состоявшемся в Home of FIFA в Цюрихе, Hisense представила свою новую линейку телевизоров RGB MiniLED 2026 года, а также подтвердила свою роль официального и эксклюзивного ТВ-провайдера системы видеопомощи футбольным арбитрам Video Assistant Referee (VAR) на FIFA World Cup 2026™ в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике. Компания Hisense модернизировала дисплейное оборудование в видеооперационной комнате (VOR Room), оборудовав ее телевизорами Hisense RGB MiniLED, которые обладают сверхвысоким цветовым охватом и точной цветопередачей, обеспечивая четкое и аутентичное восстановление живых видеозаписей матча в реальном времени для ВАР.

Расширение границ премиум-дисплея

Hisense переопределяет домашние развлечения с помощью своего портфеля передовых лазерных дисплеев с хедлайнерами XR10 и L9Q, превращая жилые пространства в иммерсивные частные стадионы для просмотра матчей.

Лазерный проектор XR10 обеспечивает обработку следующего поколения с яркостью 6 000 люмен и контрастностью просмотра 60 000:1, а также интеллектуальную проекционную способность до 300 дюймов, улучшая четкость движения и контрастность для каждого захватывающего момента быстро развивающегося футбольного действия. Между тем, лазерный телевизор L9Q, который очаровал президента FIFA Джанни Инфантино (Gianni Infantino) во время его посещения стенда Hisense на выставке CES 2026, способен трансформироваться в потрясающие экраны уровня кинотеатра с диагональю до 200 дюймов с ультракороткой проекцией и яркими цветами. Вместе эта премиальная лазерная экосистема легко превращает любой дом в оживленную арену, похожую на стадион, перенося волнение и атмосферу чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ прямо в гостиные зрителей.

Безупречное подключение умных устройств

Портфолио бытовой техники Hisense, выходящее за рамки развлечений, улучшает общее впечатление от дня матча благодаря безупречному подключению умных устройств. Кондиционер U8, отмеченный наградой Red Dot Award, сочетает в себе изысканный дизайн с эффективным климат-контролем, а холодильник PureFlat Smart Series, работающий на платформе ConnectLife, обеспечивает бесперебойное взаимодействие между устройствами, поддерживая планирование питания, обмен контентом и домашнюю связь, а также внедряя концепцию более социальной, подключенной кухни.

Вентиляторы все ближе и повсюду

По мере того, как обратный отсчет до Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ приближается, Hisense продолжает соединять передовые технологии с глобальными спортивными увлечениями, обеспечивая захватывающий просмотр, взаимосвязанные впечатления и более умные решения для жизни, которые приближают людей к игре и друг другу. Благодаря постоянным инновациям как в домашних развлечениях, так и в бытовой технике, Hisense остается приверженной своему видению «Инновации для более яркой жизни», превращая повседневные моменты в экстраординарные, общие впечатления на самой большой сцене в мире.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2960188/cover_main.jpg