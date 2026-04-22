Hisense تُطلق العدّ التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™، مستعرضةً الجيل الجديد من تقنيات الترفيه المنزلي والحياة الذكية

تشينغداو، الصين، 22 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hisense، وهي علامة رائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، اليوم عن بدء العدّ التنازلي الذي يمتد لـ 50 يومًا على موعد انطلاق بطولة كأس العالم ™FIFA 2026، وذلك من خلال إطلاق حملتها العالمية الجديدة. بصفتها راعيًا رسميًا لكأس العالم FIFA ثلاث مرات — بعد أن بدأت شراكتها مع FIFA في عام 2018 واستمرت في نسخة 2022 — تستثمر شركة Hisense مجددًا أكبر منصة رياضية في العالم لإبراز جيل جديد من المنتجات الرائدة، المصممة للارتقاء بتجربة المشجعين في المشاهدة والعيش والتواصل مع الحدث.

ابتكارات RGB MiniLED نحو تجربة مشاهدة لا تُضاهى في يوم المباراة

في قلب تشكيلة Hisense المخصصة لكأس العالم، تبرز أحدث ابتكاراتها في تقنيات العرض — RGB MiniLED — بقيادة السلسلة الرائدة UR9 إلى جانب الطراز الفاخر UX. مدعومة بنظام إضاءة خلفية RGB MiniLED ومعالج Hi-View AI Engine RGB، تحقق سلسلة UR9 تغطية كاملة بنسبة 100% من نطاق ألوان BT.2020، مع دقة استثنائية وألوان نابضة بالحياة. تأتي هذه السلسلة المزودة بمعدل تحديث أصلي يبلغ 180 هرتز، ونظام صوتي متعدد القنوات 2.1.4 تم ضبطه من قِبل Devialet، بتصميمات شاشات مُحسّنة حسب المناطق — حيث توفر شاشات مضادة للانعكاس والوهج في أوروبا وأستراليا وغيرها من المناطق، بينما تعتمد على لوحة Obsidian في الأمريكيتين —لتقدّم تجربة مشاهدة وصوت بمستوى الملاعب، تنقل أجواء المباراة مباشرة إلى غرفة المعيشة بأعلى درجات الواقعية.

في فعالية حديثة أُقيمت في مقر FIFA في زيورخ، كشفت شركة Hisense عن مجموعة تلفزيونات RGB MiniLED الجديدة لعام 2026، كما أعلنت رسميًا عن دورها كمزوّد حصري ورسمي لأجهزة مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال بطولة كأس العالم ™FIFA 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. قامت شركة Hisense بترقية معدات العرض في غرفة عمليات الفيديو الخاصة بكأس العالم (غرفة VOR) إلى أجهزة تلفزيون RGB MiniLED من Hisense، والتي توفر نطاق ألوان فائق الاتساع ودقة عالية جدًا في إعادة إنتاج الألوان، مما يتيح استعادة واضحة وواقعية لمقاطع المباريات المباشرة، ويساعد حكام الفيديو المساعدين على مراجعة اللقطات بدقة وموثوقية.

توسيع آفاق معايير شاشات العرض الفاخرة

تُعيد شركة Hisense تعريف تجربة الترفيه المنزلي من خلال مجموعة شاشات عرض الليزر المتطورة — بقيادة طرازي XR10 وL9Q — لتحوّل مساحات المعيشة إلى ملاعب خاصة غامرة تنبض بأجواء المباريات يومًا بيوم.

يقدّم جهاز العرض بالليزر XR10 تقنيات معالجة من الجيل التالي بسطوع يصل إلى 6000 لومن ونسبة تباين تبلغ 1:60000، إضافةً إلى قدرة عرض ذكية تصل إلى 300 بوصة، ما يعزز وضوح الحركة وعمق التباين في كل لحظة مثيرة من أحداث كرة القدم السريعة. في المقابل، يأتي جهاز L9Q Laser TV، الذي لفت انتباه رئيس FIFA السيد Gianni Infantino خلال زيارته لجناح Hisense في معرض CES 2026، ليقدّم شاشات مذهلة بجودة سينمائية تصل إلى 200 بوصة، مع تقنية الإسقاط فائق القصر وألوان نابضة بالحياة. معًا، تُحوّل هذه المنظومة المتكاملة من تقنيات العرض بالليزر الفاخرة أي منزل إلى ملعب نابض بالحياة وتجربة غامرة تشبه أجواء الاستاد، لتضع حماس بطولة كأس العالم ™FIFA 2026 وأجواءها المثيرة مباشرة في غرف المعيشة لدى المشاهدين.

حياة أذكى واتصال سلِس

لا تقتصر ابتكارات Hisense على الترفيه فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة أجهزتها المنزلية، التي ترتقي بتجربة يوم المباراة من خلال نمط حياة أكثر ذكاءً واتصالًا، حيث تتكامل الأجهزة بسلاسة لتوفير تجربة معيشية متطورة ومترابطة. يأتي مكيف الهواء U8 — الحاصل على جائزة Red Dot — ليجمع بين التصميم الأنيق والتحكم الفعّال في المناخ، في حين توفّر ثلاجة PureFlat Smart Series، المدعومة بمنصة ConnectLife، تجربة تفاعل سلِسة بين الأجهزة المختلفة. وتدعم هذه المنظومة الذكية مهام مثل تخطيط الوجبات، ومشاركة المحتوى، والتواصل داخل المنزل، لتقدّم مفهومًا جديدًا للمطبخ الاجتماعي الأكثر ترابطًا وذكاءً.

تقريب المشجعين أكثر، أينما كانوا

مع تسارع العدّ التنازلي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، تواصل Hisense ربط أحدث التقنيات بالشغف الرياضي العالمي — مُقدّمةً تجارب مشاهدة غامرة، وحلولاً للحياة الذكية، واتصالاً أكثر تكاملاً، ما يقرّب الناس من اللعبة ومن بعضهم البعض. ومن خلال الابتكار المستمر في مجالي الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية، تؤكد Hisense التزامها برؤيتها "ابتكار حياة أكثر إشراقًا" — عبر تحويل اللحظات اليومية إلى تجارب استثنائية مشتركة على أكبر مسرح رياضي في العالم.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 - 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 26™، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

